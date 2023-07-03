Çanakkale, büyüme ivmesini hızlandırdı

Çanakkale; başta tarihi, Kaz Dağları, toprağı, havası, suyu, üreticisi, sanayisi ve OSB’leri ile son yıllarda yatırımcıların cazibe merkezi konumuna geldi. 108 yıl öncesinde yazdığı destandan sonra şimdilerde de 1915 Çanakkale Köprüsü’nün lojistik avantajları ile büyüme ivmesini hızlandırdı.

Ege ve Marmara denizinde kıyısı bulunan ve eşsiz tarihi bir coğrafyaya sahip olan Çanakkale, 111 çeşit meyve ve sebzeden oluşan tarım ürünlerinin yanı sıra; et, süt, hayvancılık, deniz ürünleri, zeytin ve zeytinyağı gibi birçok alanda üretim gerçekleştiriyor. Ayrıca sanayi anlamında da bünyesinde Dardanel, Doğtaş, Kale Holding ve İÇDAŞ gibi Çanakkale’nin adını dünyaya duyuran markaları barındırıyor.

Çanakkale’nin OSB’lerindeki son duruma bakıldığında, doluluk oranları yüzde 100’e ulaşmış ve genişleme çalışmalarını hızla yürüten Çanakkale OSB ve Biga OSB’yi görüyoruz. Ayrıca, bölgenin en büyük istihdam kapasitesine sahip olması beklenilen ve Türkiye’nin ilk Gıda İhtisas OSB’si unvanını alan Ezine Gıda İhtisas OSB’nin ise kurulum çalışmaları hızla devam ediyor. Öte yandan kurulum çalışmaları devam eden Çan OSB ve Ayvacık Tarıma Dayalı Jeotermal Kaynaklı Sera İhtisas OSB’si (TDİ- OSB) ile Çanakkale yeni yatırımcılarını bekliyor.

Çanakkale’nin Türkiye geneli tarımsal ürünlerdeki sıralaması ise; şeftalide üretim miktar bakımından 2’nci sırada, nektarinde 1’inci sırada, çeltikte 4’üncü sırada, domates ve elmada 5 ve 6’ncı sırada, yem bitkilerinin en az 4 tanesinde 1’inci sırada. Dolayısıyla ekonomik değeri haiz olan birçok tarım ve gıda üründe Türkiye’de ilk 10’da yer alıyor.

Büyüme hızı ihracat rakamlarına yansıyan Çanakkale, 2022 yılını yüzde 5,6 büyüme ile tamamlarken, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı firmaların da bir önceki yıla göre yüzde 37’lik bir artış göstererek 2,2 milyar dolarlık ihracat ile bu büyümeye katkı sağladığı görülüyor. En fazla ihraç edilen ürünlerin başında; demir-çelik, seramik ürünleri, çimento, su ürünleri ve hayvansal mamuller, plastik boru ve gıda ürünleri geliyor. İhracatın yoğun yapıldığı ülkeler arasında ise; İspanya, Almanya, Yunanistan, İtalya ve ABD bulunuyor.

Öte yandan gurur projesi 1915 Çanakkale Köprüsü, ilk yılını geride bıraktı. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılması ile birlikte Kuzey Ege ve Güney Marmara’nın önemli bir kavşak olmasının önü açıldı. Bölgenin turizm potansiyeli dikkate alındığında, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün trafiğe açılması ile birlikte, turizmde de hissedilir bir canlanma yaşandığı dikkatlerden kaçmıyor.