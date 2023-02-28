Balıkesir’den sürdürülebilir yardım seferberliği

Yüzyılın felaketini yaşayan illere yardım seferberliği ihtiyaçlara göre sürdürülebilir şekilde devam ediyor. Depremin ilk gününde Balıkesir de deprem felaketten 10 ildeki depremin yaralarını sarmak için, Balıkesir Valiliği koordinasyonunda hızlı bir şekilde harekete geçti. İlçe belediyeleri, sanayicileri, küçük esnafı ve halkı ile birlikte müthiş hızlı bir koordinasyon sağlayan Balıkesir’in afet bölgesine ilk günden itibaren yardımları koordineli bir şekilde devam ediyor.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile ilçe belediye başkanları depremin hemen ardından bölgeye hızlı şekilde intikal ettiler. Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Kızılay ve gönüllüler ile beraber işbirliği içerisinde oluşturulan Afet Lojistik Merkezi’ndeki tıbbi malzeme noktası ve ücretsiz alışveriş noktalarında bugüne kadar yaklaşık 10 bin 500 depremzedenin az da olsa yaralarına merhem olundu. Deprem bölgesine 613 personel, 300 iş makinesi ve teknik araç ile yardımseverler sayesinde 600’den fazla sosyal yardım TIR’ı ulaştıran Balıkesir, Afet Lojistik Merkezi sayesinde Balıkesir’den deprem bölgesine daha koordineli bir şekilde yardım malzemelerinin sevkiyatını gerçekleştiriyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, insani yardımların yanı sıra afet bölgesinde temel belediyecilik hizmetlerini sürdürmek için de yoğun çaba sarf ediyor. Osmaniye’yi yeniden su ile buluşturmak için gece gündüz çalışan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), şehrin zarar gören su şebekesini tamir etti. Su şebekesindeki bakım ve onarımların yanı sıra bölgenin en önemli eksiklerinden olan duş ve tuvalet ihtiyacının karşılanması konusunda da çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, çadır kentler başta olmak üzere Osmaniye’nin birçok noktasına seyyar duş ve tuvaletler konumlandırdı.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) ‘SeferBİR’lik adı altında başlattığı destek programı kapsamında Balıkesir OSB (BALOSB), Gaziantep’in Nizip OSB’si ile eşleşti. Balıkesir OSB Başkan Vekili Hüseyin Bekki ve Bölge Müdürü Mesut Eray, Gaziantep Nizip OSB ile iletişime geçerek eşleşmede yapılacaklar ile bu eşleşme neticesinde izlenecek yol kapsamında hızlı ve koordineli görüşme sağladı.

Öte yandan şirket olarak yardımda bulunan; Güney Marmara Sanayi ve İş Dünyası Fedrasyonu (GÜNMARSİFED) üyeleri, Yırcalı Holding, Banvit BRF, İşbir Elektrik, EnerjiSA, Eti Maden, Uludağ Turizm, Akgün İnşaat, Erdoğanlar Makine, Bekkiler, Beksan ve ismini belirtmek istemeyen birçok isimsiz yardımsever iş insanına sonsuz teşekkürler.