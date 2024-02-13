Balıkesir, ihracatta ilk kez 1 milyar dolar sınırını geçti     

Balıkesir, 2023 yılındaki performansı ile ihracatta ilk kez 1 milyar dolar sınırını geçen iller arasına girdi.

Geçtiğimiz hafta bir araya geldiğimiz Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula ile Balıkesir’in 2023 yılı ihracatını konuştuk. Sayın Kula, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde düzenlenen “2023 Yılı Ticaret Rakamları Açıklaması” programında açıklanan Balıkesir ihracat rakamının kırdığı rekoru ve kentin bu başarısından duyduğu gururu dile getirdi. 2022 yılında gerçekleştirdiği 934 milyon dolarlık ihracatını bu yıl yüzde 16 oranında artıran Balıkesir, 2023 yılını 1 milyar 77 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek bir rekora daha imza attı.

Balıkesir, ihracatta 2022 sonunda Türkiye sıralamasında 24’üncü sırada iken 2023 yılı sonunda Türkiye sıralamasında 20’inci sıraya yükselmiş durumda. Kentin Ocak-Aralık 2023 döneminde en çok ihracat yapılan ilk beş sektör ve yapılan ihracat miktarları; elektrik ve elektronik 324.746 milyon dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 171.418 milyon dolar, zeytin ve zeytinyağı 74.405 milyon dolar, otomotiv endüstrisi 72.590 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 49.755 milyon dolar olarak sıralanıyor. Ocak-Aralık 2023 dönemi ihracat yapılan ilk beş ülke ise; Irak 107.026 milyon dolar, İspanya 91.588 milyon dolar, ABD 75.779 milyon dolar, Almanya 68.853 milyon dolar, Polonya 65.908 milyon dolar olarak sıralanıyor.

Gelişen organize sanayi bölgeleri, büyüyen sanayisi ve üretimi ile her geçen gün yıldızı parlayan Balıkesir’in, 2023 yılında gerçekleştirdiği 1 milyarı aşan ihracat rakamını 2024 yılında çok daha üst seviyelere taşımayı hedeflediği çok net görülüyor.

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula önderliğinde; daha çok üretim, ihracat, istihdam ve gelişim için tüm üyeleri ile birlikte gerçekleştirdiği yoğun çalışma gözle görülür şekilde. Sayın Kula, sohbetimizde kentin gelişen ve hızla büyüyen sanayisine karşın nitelikli tersine göçün başladığını ve bu konuda duydukları gururu vurguladı. Yatırımcının cazibe merkezi haline gelen Balıkesir’in, önümüzdeki beş yıl içerisinde yapılacak ve mevcut yatırımları ile çok daha fazla nitelikli personele ihtiyacı duyacağı kesin. Buna karşın şimdilerde başlayan nitelikli istihdam göçü, önümüzdeki yıllarda talebi karşılayacak gibi duruyor.

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yakışır bir sayıya ulaşılması için emek veren bütün ihracatçı firmalarımızı yürekten kutluyorum.