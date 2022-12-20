Güney Marmara’da, jeotermal kaynaklı sera TDİOSB kurulumları hızlandı

TR-22 Güney Marmara Bölgesi’ndeki Balıkesir ve Çanakkale İllerinde Jeotermal Isıtmalı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) için iki yeni büyük adım atıldı.

Türkiye jeotermal enerji kaynakları bakımından dünyada 7’nci, Avrupa’da ise 1’inci sırada yer alıyor. Jeotermal seracılıkta 5 bin 400 dekar alan büyüklüğü ile dünya birincisiyiz. Ancak potansiyelimiz çok daha yüksek. Günümüzde küresel ısınmanın doğurduğu bir iklim krizi yaşanıyor. Jeotermal tarımla, iklim şartlarına bağlı kalmaksızın üretim yapabiliyorsunuz. Doğal olarak bu büyük bir nimet ve bunu Güney Marmara Bölgesi’nin iki gelişen kenti Balıkesir ve Çanakkale iyi bir şekilde değerlendiriyor.

Balıkesir’in Gönen ilçesinde, 8 bin dekar alan üzerine, dört yenilenebilir enerji türünün bir arada kullanılacağı dünyanın en büyük jeotermal ısıtmalı TDİOSB kurulum çalışmaları tamamlanırken, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde ise 2 bin 423 dekar alana kurulması planlanan Ayvacık Jeotermal Kaynaklı Sera TDİOSB başvuru projesi onaylandı.

“Türkiye’yi doyuran il” olarak tanınan Balıkesir’in tarım ve gıda alanında büyüme çalışmaları devam ediyor. Balıkesir’in katma değeri yüksek tarımsal faaliyetlerini artırmak, ihracata yönelik üretim yapmak, bölgede modern tarım faaliyetlerini sanayi ile entegre şekilde artırmak amacı ile TDİOSB Yönetmeliği çerçevesinde modern teknolojik seraların ve sanayinin bulunduğu dünyanın en büyük jeotermal ısıtmalı TDİOSB kurulumu için fizibilite çalışmalarında sona gelindi. Özellikle tarım ve gıda sektörlerinde üretim kapasitesi çok yüksek olan Balıkesir’in, pek çok ürünü de ülke genelinde üretimde ilk üç sırada yer alıyor. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’ın öncülüğünde fizibilite çalışmalarında sona gelinen ve kurulum çalışmaları hızla devam eden Gönen Jeotermal Isıtmalı Sera TDİOSB’de, yıllık 250 bin ton sebze üretimi planlanıyor. Çevre dostu yaklaşımla; jeotermal ısıtma sistemleri, rüzgâr enerji sistemi (RES), güneş enerji sistemi (GES) ve biokütle enerji sistemleri olmak üzere dört yenilenebilir enerji sisteminin bir arada kullanılacağı Gönen Jeotermal Isıtmalı Sera TDİOSB faaliyete geçtiğinde toplam 10 bin istihdam hedefleniyor. Ayrıca biokütle enerji ile bitkisel atıkların enerjiye dönüştürülmesi planlanıyor. Gönen Jeotermal Isıtmalı Sera TDİOSB faaliyete geçtiğinde, dünyanın en büyük Jeotermal Kaynaklı Sera TDİOSB unvanına sahip olacak.

Öte yandan Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Tuzla bölgesinde kurulması planlanan, jeotermal kaynaklı sera TDİOSB için ilk adım atıldı. Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi öncülüğünde çalışmaları başlatılan ve kurucu ortakları İl Özel İdare, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, Çanakkale Ticaret Borsası ve Ayvacık Belediyesi olan Ayvacık’taki Jeotermal Kaynaklı Sera TDİOSB başvuru projesi onaylandı ve ön inceleme etüt çalışması tamamlandı.

Ayvacık Jeotermal Kaynaklı Sera TDİOSB projesinin kısa sürede faaliyete geçmesi planlanıyor. Faaliyete geçtiğinde yıllık 65 bin ton yaş meyve ve sebze üretiminin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca Çanakkale’de yapılan tarım ürünlerinin ihracatına ivme kazandırması ve üretilecek ürünlerin daha uygun fiyatla ve daha kısa sürede bölgedeki tüketicilere sunulması da hedefleniyor. İstihdam alanında ise, yüzde 90'ı kadın olmak üzere doğrudan 2 bin 500 kişiye istihdam olanağı sağlanması öncelikli hedefler arasında.

Tarım ve gıda sektörlerinde Türkiye’nin 2 gözde kenti Balıkesir ve Çanakkale, Jeotermal Kaynaklı Sera TDİOSB’leri ile başta bölge ve ülke ekonomisine, yatırımına, istihdamına ve üretim hedeflerine ciddi katkı sağlayacak. Emeği geçenleri şimdiden tebrik ediyorum.