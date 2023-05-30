Zeytin ve zeytinyağı tarihi rekor seviyesinde

Son yıllarda Türkiye’deki zeytin ağacı sayısındaki yükselme ve zeytinyağı üretiminde tahmin edilen artışın sağlandığı görülüyor. Türkiye, geçtiğimiz sezonda 450 bin tonluk zeytinyağı üretimi ile 730 bin ton üretim gerçekleştirdi. Cumhuriyet tarihi boyunca bir ilke imza Türkiye, İspanya’dan sonra Dünya liginde ilk defa ikinci sıraya yükseldi.

Zeytin ve zeytinyağı sektörü, gelinen noktada sezon dışı olan kış aylarında yaklaşık beş ay boyunca 500 bin kişiye istihdam sağlıyor. Butik üretici ve müstahsil sayısı olarak bakıldığında ise yaklaşık 320 bin aile işletmesi mevcut. Doğrudan yaklaşık 2,5 milyon kişinin geçimini sağladığı sektörde yine yaklaşık 10 milyon kişiye doğrudan ve veya dolaylı istihdam sağlandığı öngörülüyor. Bu yıl hem üretimde hem de ihracatta rekor yaşayan zeytin ve zeytinyağı artık uluslararası düzeyde raflarda yerini almak için hazırlanıyor.

‘Var ve yok’ yıllarına göre değişen ihracat rakamlarına bakıldığında son beş yılda 50 bin tonlarda olan Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağı ihracatının bu yılın ilk üç ayında 100 bin tonu aştığını görüyoruz. Rekolte zamanındaki verim artışının üretici ve bu işin ticaretini yapanlar tarafından sevinçle karşılanması, aynı zamanda diğer üretici ülkelerdeki verim düşüşü ile 2-2,5 avro civarındaki uluslararası fiyatların 5 avrolara kadar yükselmesi üretici tarafından sevinç ve memnuniyetle karşılandı.

Geçtiğimiz günlerde Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Dr. Mustafa Tan ve Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Federasyonu Başkanı Mehmet Hakkı Semerci ile sohbet etme şansımız oldu. Sektörün geldiği noktayı ve olması gereken başlıkları değerlendirdiğimiz sohbetlerimizde başkanların ortak fikri artık zeytinyağının uluslararası raflarda yerini alması gerekliliği.

Başkanlar, global piyasalarda böylesi zeytinyağı ihtiyacı olan günümüzde, Türk markalı ürünleri raflara koyabilmek için müthiş bir fırsat olduğu kanaatindeler. Sektörün gelişimini etkileyen en önemli problemlerin ise tahşiş, bilinçsiz tarım, bilinçsiz hasat olduğunu vurguluyorlar. Ticari açıdan özellikle merkezden uzak ilçelerdeki üreticilerin, ihracat prosedürlerinin çok olması nedeniyle gelen taleplerde zorlandığının da altını çiziyorlar.

Sofralık zeytinde ise, UZZK koordinatörlüğünde, ‘Zeytin ve Zeytinyağı Rekoltesi Ulusal Resmi Tespit Heyeti’ tarafından hazırlanan rapora göre bu yılki 735 bin ton sofralık zeytin üretimi ile İspanya ve Mısır’ın önünde dünya 1’nciliğine ulaşması hedefleniyor.

Üretimdeki rakamlar her şeyi önümüze koyuyor. Sırada uluslararası raflarda yerimizi almak kalmış durumda. Umarım en kısa sürede global piyasada ve raflarda istediğimiz şekilde yerimizi alabilir ve ‘Türk marka’larımızı dünyaya tanıtabiliriz.