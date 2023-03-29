“Yükselen Şehir Bandırma” il olmak istiyor

Bandırma’nın sivil toplum kuruluşlarının başkanları “Yükselen Şehir Bandırma” isimli bir kent projesi hazırladı. Projede, kentin sosyal, ekonomik ve iş dünyasının sorunları ele alınırken, Bandırma’nın il olması gerektiğine dikkat çektiler.

Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Can Ata Tan, Bandırma Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BANSİAD) Başkanı Funda Seçil Dedeoğlu, Mimarlar Odası Temsilcisi Mehmet Ali Ozar ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Temsilcisi Şerafettin Çıkar’ın bir araya gelerek hazırladığı “Yükselen Şehir Bandırma” projesinde, özellikle sanayi alanında kentin hızlı ve doğru büyümesi için şehrin bakış açısı yansıtılıyor. Geçtiğimiz haftalarda Ankara’da AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP genel başkan yardımcıları ve genel sekreterleri ile bir araya gelerek hazırladıkları ‘Yükselen Şehir Bandırma’ raporunu teslim ettiler.

Bandırma’nın, Güney Marmara’nın yıldızı parlayan ve ülke ekonomisi için önemli potansiyeli olan kentlerden biri olduğuna dikkat çekilen raporda, sosyo-ekonomik açıdan da İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki 852 ilçe ve 78 il arasında Türkiye’nin 23'üncü gelişmiş kenti olduğu vurgulandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2021 raporuna göre 161 bin 894 nüfusa sahip ve şehirleşme oranı yüzde 85,27 olan Bandırma’nın; sanayi sektöründe çalışan oranı yüzde 15.77, tarım sektöründe çalışan oranı yüzde 31.83, hizmet sektöründe çalışan oranı yüzde 52.40, işsizlik oranı yüzde 6.97 ve okur yazarlık oranı yüzde 93.10. Öte yandan kişi başına genel bütçe geliri 706,831TL ile 12’nci sırada yer alırken, vergi gelirlerindeki ülke içindeki payı ise yüzde 0,32643 ile 19’uncu sırada yer alıyor.

Bandırma’nın bu potansiyelini sürdürülebilir şekilde uzun yıllara taşımak istediklerini belirten sivil toplum önderlerinden BANSİAD Başkanı Funda Dedeoğlu ile sohbet ettik. Funda Hanım “Yükselen Şehir Bandırma” projesi kapsamında Bandırma’nın il olmasının mecburi olduğunu, büyüyen sanayi, tarım, turizm ve ticaret hacmi ile Bandırma’nın il olmayı en çok hak eden ilçelerin başında geldiğini dile getiriyor.

Hızlı bir büyüme ivmesi yakalayan Bandırma’nın, daha iyi bir geleceğe taşınması için STK’larının “ben” değil “biz” olduklarının ve ülke olarak biz olmanın gerekliliğinin altını çiziyor. BANSİAD olarak hazırlanan projede özellikle, Bandırma Limanı, gümrük ve serbest bölgeye yönelik yoğun çalışmalar yaptıklarını belirten Dedeoğlu, iş dünyasının bu konularda yapılan çalışmalar sonrasında hızlı bir ivme kazanacağını söylüyor.

Gümrük, serbest bölgenin yanı sıra Bandırma Limanı’nın içinde bulunan tren yolu hattının yeniden devreye alınmasının İzmir’e kadar uzanan ticari hacme hız ve ivme kazandıracağını ve bu ivme ile rahat ve kombine taşımacılık yapılabileceğini vurguluyor. Her platformda cinsiyet eşitliğine dikkat çeken, iş dünyasında, yerel yönetimlerde, derneklerde, demokrasinin temel taşı olan muhtarlıklarda ve kısacası toplumun her kesiminde eşitlik ilkesi doğrultusunda kadın bireylerin haklarının savunulması gerektiğini vurgulayan Dedeoğlu’nu bir kadın olarak bölgeye ve ülkeye yaptığı katkılardan ötürü tebrik ediyorum.