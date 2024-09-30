30 halka arzın 18 hissesi ilk işlem fiyatının altında

Bu yıl içinde gerçekleşen 30 halka arzdan 18’i ilk günkü kapanış fiyatının altına geriledi. Önümüzdeki yıl faiz indirim süreci ile birlikte halka arzların yeniden yoğunlaşması bekleniyor. Yatırımcılar ise fiyatlardaki gerilmeyi tartışıyor.

Borsada geçtiğimiz yıl 56 halka arzdan 79,9 milyar TL’lik fon temin edildi. Bu yılın dokuz aylık dönemindeki halka arz büyüklüğü ise 55 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Halka arzlar 2025’te yeniden gündemde olacak ve yatırımcılar şimdilerde getirilerini sorguluyor.

2024 yılında gerçekleşen 30 halka arzdan 12’si kazandırırken 18’i ilk işlem günündeki kapanış fiyatının altında kaldı. Kazandıranlar, %18 ile %191 arasında prim yaptı. Altınay Savunma halka arz sonrası %191 yükselirken Odine Teknoloji %136 değer kazandı. İlk işlem fiyatının altına gerileyen 18 hissede düşüşler yüzde 1 ile yüzde 40 arasında gerçekleşti. Halka arzlara büyük beklentilerle katılanlar için gerçekleşen bu sonuç, kısa vadede yüksek performanslar oluşsa da devamı noktasında zorlanıldığını gösteriyor.

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Kredilerdeki yüksek seyir otomotiv sektörünün gelirini baskılıyor. Faizlerdeki düşüş gözlenmeli

Tofaş çok hızlı geriledi. Sizce satışlar devam edecek mi? Düşünceniz nedir?/Furkan Göl

Furkan, sıkı para politikasının mantığı tüketimi baskılayarak enflasyonu düşürmektir. Tüketimi düşürmenin yolu ise paraya ulaşımı azaltmaktan geçer. Krediye ulaşım da bu çerçevede zorlaşır. Söz konusu zorluk, otomotiv sektörünün gelir ve kârlılığını olumsuz etkiledi. Tofaş Oto’da bundan etkilenen firmalardan biri. Şirket 2024’ün ilk yarısında gelirini %21 azaltırken dönem sonu kârındaki düşüş %55 oldu. Faizlerdeki yüksek seyrin yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Bu da benzer mali ivmenin devamı anlamına gelecektir. Faizlerdeki düşüş sinyali aynı zamanda otomotive olan ilginin de güçlenmesi için bir işaret olarak görülmeli.

Bir ayda yüksek çıkış yaşadı. Kâr realizasyonuyla düştü. Zarar, satışların sürmesinde etkili oldu

Çok düştü diye Kaleseramik aldım. Ama düşüş sürüyor? Yanlış mı yaptım acaba? /Erkan Ayan

Erkan, halka arzların hayli yüksek ilgi gördüğü bir süreçte borsaya gelen Kaleseramik’e 1,9 milyon yatırımcı talepte bulundu. Güçlü ilgi borsada da devam etti ve hissenin fiyatı ilk bir ayda oldukça yüksek bir çıkış gerçekleştirdi. Temmuz 2023’te borsaya 25 TL’den gelirken 24 Ağustos 2023 günü 139,52 TL’ye kadar çıktı. Yaşanan hızlı fiyat hareketinin ardından kâr satışlarının gelmesini olağan değerlendirmeli. Buna ilave olarak yılın ilk çeyreğinde şirketin satışlarını %27 azaltması ve dönem sonunda zarar açıklaması, satış baskısının devam etmesindeki ana etkenler arasında görülmeli. Talep artışı için kâr ettiğini gözlemek önemli.

YATIRIM FONLARI

İş Portföy’ün kurduğu TI2 Fonu 1 yılda %65,14 değer kazandı

TI2 Hisse Senedi (TL) Fonu, toplam portföy değerinin en az %80’ini yerli hisse senetlerinde değerlendiriyor. Geçen bir yılda %65,14 performans sergiledi. Son 1 ayda ise %3,12yükseldi. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak Turkcell, İş C, Mavi Giyim, BİM Mağazalar ve Sabancı Holding hisseleri yer alıyor. Yakın zamanda Sabancı Holding, Akbank, Turkcell, Migros ve Yapı Kredi Bankası hisselerinden alım yaptı.

Tüpraş, Tav Havalimanları, BİM Mağazalar,Emlak Konut GMYO ve Kardemir D hisselerinden ise satışta bulundu. İş Portföy’ün kurduğu fonun, risk düzeyi 6 seviyesinde. Yıllık yönetim ücreti %3,20 olurken 43.063 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1 ve satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 7.045.259.933 TL. Dolaşımdaki pay adedi 7.348.803 olurken yüzde 18,22 doluluk oranına sahip. Fonun, %4,05 pazar payı bulunuyor.

TAHVİL

Deniz Yatırım, %57,72 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Deniz Yatırım, 26.09.2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 285.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %49,50 olurken, bileşik faizi de %57,72’ye denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 131 gün vadeli olup ödeme tarihi 05.02.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %17,77 olacak. Diğer taraftan 26 Eylül tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %47,11 seviyesinde bulunuyor.

%49,50 YILLIK BASİT FAİZ

Deniz Yatırım’ın çıkardığı bononun yıllık %49,50 basit faiz oranı, TLREF’in 2,39 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 27.09.2024 olurken, vade tarihi 05.02.2025 olacak. Bono piyasada TRFDNZY22517 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

PLATFORM TURİZM

Yılın ilk çeyreğinde zarar etmişti. Belediyeden ihale aldı. Tutar yıllık gelirinin üzerinde

Platform Turizm Taşımacılık, İBB tarafından açılan araç kiralama hizmet alımı ihalesini 3.060.871.676 TL + KDV bedelle kazandı. Şirket yaptığı açıklamada ihalede, ekonomik olarak en avantajlı teklifi kendilerinin verdiğini ve ihale kararının kendilerine resmi olarak tebliğ edildiğini belirtti. Yeni iş ilişkisinin 1 Ekim 2024 tarihinde başlaması öngörülüyor. Şirketin aldığı iş, geçen yıl elde ettiği gelirin %104’üne denk geliyor. Şirket, 2023 faaliyet döneminde 2,9 milyar TL gelir elde etti. Ocaktan bu yana açıkladığı yeni işlerin toplam tutarı ise 5,99 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Söz konusu tutar, yıllık gelirin %204’üne denk geliyor. Gelirlerini hızlı şekilde büyüten Platform Taşımacılık, 2024’ün ilk çeyreğinde satışlarını düşürürken dönem sonunda zarar açıkladı.

TATLIPINAR

Balıkesir’deki RES projesini GES ile güçlendirdi. Şirket yatırımlarına devam ediyor

Tatlıpınar Enerji’nin Balıkesir’deki RES (Rüzgar Enerji Santrali) projesi, mevcut 64,20 MW kurulu gücüne ek olarak, 13,68 MW kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali (GES) ile güçlendirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 20 Eylül 2024 tarihinde yapılan onay ile GES, ticari enerji üretimine başladı. Şirket, yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlarına devam ediyor. Yönetiminde söz sahibi olduğu işletmelerdeki toplam kurulu gücü 316,88 MW’a ulaştı. Tüm hibrit projelerin ve kapasite artışı yatırımlarının tamamlanması ile 349,10 MW’a çıkmayı hedefliyor. Şirket’in CEO’su Burak Kutluğ’un 4 Eylül 2024 günü basına yansıyan açıklamalarına göre firma yeni bir satın alma yaptı. Dokuz ayrı şehirde depolamalı üretim tesisleri olan bir şirketi satın aldıklarını belirtti.

PASİFİK TEKNOLOJİ

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ek sözleşme imzaladı. Kargo dron projesi genişleyecek

Pasifik Teknoloji’nin %51 bağlı ortaklığı Titra Teknoloji, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)’ye kargo dron geliştiriyor. Şirket konuyla ilgili yaptığı açıklamada iştiraki ile SSB arasında kargo dron geliştirilmesi projesi kapsamında ek sözleşme imzalandığını belirtti. Mevcut proje kargo dronların geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilirken ek sözleşmeyle projenin kapsamı genişleyecek. Şirket, açıkladığı 2024 altı aylık mali tablolarında gelirini %104 artırırken dönem sonunda 43,9 milyon TL zarar açıkladı. Firmanın maliyet ve giderlerinin daha yüksek olması aynı zamanda esas faaliyetlerinden ötürü de zarar etmesine yol açtı. Şubat ayında 35 TL’den halka arz olan Pasifik Teknoloji, ilk üç hafta sürekli tavan gördü. Martta ise 193 TL’ye kadar çıktıktan sonra geriledi.