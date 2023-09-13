3’üncü piste 734 milyon Euro yatırdık, 500 milyon Euro’ya 4’üncü piste başladık

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, Güney Kore’nin Incheon kentinde gerçekleşen “Airport Council Internatonal- ACI” (Uluslararası Havacılık Konseyi) kongresi için bölgeye gitmişken Japonya’nın başkenti Tokyo’ya uğrayıp bazı havayolu şirketleriyle İstanbul’a uçmaları için görüştü.

Kadri Samsunlu, Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen ve Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer’le de buluştu.

Samsunlu, ACI kongresi ve ödül törenine İGA İstanbul Havalimanı Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Fırat Emsen, Havayolu ve Kargo Pazarlama Direktörü Majid Khan, Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül, Havayolu Pazarlama Müdür Yardımcısı Gökhan Dölek ve Kurumsal İletişim Müdür Yardımcısı Nigar Şeyda Yılmaz’la birlikte katıldı.

İGA İstanbul Havalimanı ekibinin Tokyo-Seul seyahatine benim de aralarında yer aldığım 6 gazeteciyi davet eden Kadri Samsunlu, Tokyo’da yaptığımız sohbette söze yolcu sayısının artışından girdi:

- Avrupa’daki havayolu şirketleri hâlâ pandeminin zararları ile mücadele ederken İstanbul Havalimanı, bu yıl pandemi öncesi yolcu sayısını yüzde 10 aşarak 75 milyon yolcuya ulaşacak.

Yolcu konusundaki hedeflerine işaret etti:

- 4 sene içerisinde 100 milyon yolcuyu geçerek dünyada ilk 5 havalimanı arasına gireceğiz.

İstanbul havalimanına 130 ülkeden yolcunun geldiğini bildirdi:

- 10 yıl önce “sıfır” olan İstanbul’a gelen transit yolcu oranı, bugün yüzde 35-40’lara çıktı. Rakiplere göre farklarımızdan biri Türk misafirperverliği. Dış hat yolcusunun yarısını transfer oluşturuyor.

Pandemi günlerine döndü:

- COVID-19 pandemisi tüm dünyada tam 16 ay önümüzü göremediğimiz bir süreçti. Türkiye, pandemide çok iyi bir sınav verdi. Devletimiz koordinasyonu çok iyi sağlayarak pandemiyi çok iyi yönetti.

Pandemiden güçlenerek çıktıklarını ifade etti:

- 2022 yılını, 2019’un gerisinde 65 milyon yolcuyla kapatmıştık. Bu yılı 75 milyon yolcuyla tamamlamayı planlıyoruz. Böylelikle pandeminin hasarlarını kapatmaya başlayacağız. Hedeflediğimiz ciroyu 2023-2024’te yakalayacağımızı öngörüyoruz.

Büyümek için Asya pazarlarında kendilerini zorlamaları gereğine dikkat çekti:

- Çin, Hindistan, Güney Kore ve Malezya pazarında mesafe katetmemiz gerekiyor. Bu pazardan sonra ABD, ardından Latin Amerika geliyor. Küresel aktarma merkezi ve “super hub” olma potansiyelimizi artırmak adına pazardaki fırsatları değerlendiriyoruz.

Bu çalışmalarını İstanbul Havalimanı’nın ana taşıyıcısı, Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı THY ile paylaştıklarını kaydetti:

- Kapasite engeline takılmayan bir havalimanı olarak yeni hat arayışındaki havayolu şirketlerinin “cazibe merkezi” haline gelmek için emin adımlarla yürüyoruz.

Pandemi döneminde yatırımlarını sürdürdüklerinin altını çizdi:

- Pandemi, bütün dünyada büyük belirsizliğe yol açtı. Normalde böyle dönemlerde toz bulutu dağılana kadar yatırımlar askıya alınır. 16 ay tünelin ucundaki ışığı göremedik ama 3’üncü pisti 734 milyon Euro’luk yatırımla tamamlayıp hizmete açtık.

Dünyada pandemiye rağmen yatırımlarını sürdüren tek havalimanı olduklarının altını çizdi:

- Havalimanı kapasitemizin yüzde 75’ini kullanıyor olmamıza rağmen 4’üncü pistin inşaatına da başladık. 500 milyon Euro’luk yatırım öngörüyoruz. 4’üncü pist inşaatı 36 ay sürecek. 2026 Ağustos ayında hizmete açmayı planlıyoruz.

İstanbul Havalimanı’nda 3’üncü pistin devreye girmesi sonrasında en çok şikayet edilen konulardan biri olan “taksi süresi” belirli ölçüde kısalmıştı…

4’üncü pistin devreye girmesinden sonra “taksi süresi” kabul edilebilir düzeye inebilir mi?

‘Mücbir sebep’ ertelemesi sadece İGA’ya özgü değil

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, “2023- 2024’te hedeflediğimiz ciroyu yakalarız” mesajı verince sordum:

- Yolcu sayınız bu yıl 75 milyona ulaşıp, pandemi öncesini aşacak. Hedef ciroya da 2023-2024’te ulaşacağınızı söylüyorsunuz. Bu olumlu tabloya rağmen neden iki yıllık kira ertelemesi devreye girdi?

Şu yanıtı verdi:

- Yolcu sayısı artışı bizim için güzel haber. Ancak, maliyetlerdeki artışlar, ciro ve kârlılıkta aynı tempoyu yakalamamıza imkan vermiyor.

Yatırımlar nedeniyle borçlu bir şirket olduklarını anımsattı:

- Yatırım yükümlülüğümüzü yerine getiriyoruz. Terminalde kullanmadığımız yüzde 25 kapasite var. Hava trafiğinde kullanılmayan yüzde 40 kapasite söz konusu.

Ardından ekledi:

- DHMİ tarafından belirlenmiş şartlar gereğince COVID-19 pandemisine kadar devlete olan yükümlülük ve sorumluklarımızı sözleşmeye uygun şekilde yerine getirdik.

Pandeminin “mücbir sebep” olduğunun altını çizdi:

- Pandemi döneminde tanınan “mücbir sebep ertelemesi” sadece İGA’ya özel değil, tüm havacılık işletmelerini kapsayan bir karar. Taksitlerimizi ödemeye başladık. Ayrıca ötelenen kirayı devletin belirlediği faiziyle ödeyeceğiz.

Eskişehir’de 200 milyon dolarlık GES yapacağız

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, enerji maliyetinin genel giderler içerisinde yüzde 20 pay aldığını belirtti:

- Elektrik ihtiyacımızı güneş enerjisinde sağlamak üzere yatırımı gündemimize aldık. Eskişehir’de 200 milyon dolarlık GES yatırımı yapacağız.

Ardından ekledi:

- Yatırım tamamlandığında İstanbul Havalimanı’nın tüm elektrik ihtiyacı kendi GES’imizden sağlanacak.

THY ve DHMİ ile birlikte çalışmanın yarattığı sinerji önemli

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul Havalimanı’nda dominant durumda olduğunu vurguladı:

- THY’nin dominantlığı kendi gücünden geliyor. THY, finansal açıdan iyi ise bizim için olumlu senaryo öne çıkıyor. Bu yılı 75 milyon yolcu ile tamamlama beklentimiz önemli ölçüde THY’nin gücüne dayanıyor.

Ardından ekledi:

- THY ve DHMİ ile işbirliği içinde olmanın, beraber hareket ediyor olmanın yarattığı sinerji bizim için Kadri çok önemli.

Genel Havacılık için 30 milyon Euro’ya ikonik terminal yapıyoruz

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, Genel Havacılık için ayrı terminal inşaatına başladıklarını bildirdi:

- İstanbul Havalimanı boyutundaki havalimanlarında Genel Havacılık terminali talep edilir. Biz de o talebi dikkate alarak 30 milyon Euro’luk yatırıma başladık.

Genel Havacılık terminalinin 2024’ün ilk çeyreğinde hizmete gireceğini belirtti:

- Genel Havacılık terminali aynı kulemiz gibi ikonik bir yapı olacak. Mimari tasarımını Murat Tabanlıoğlu hazırladı.

Ardından ekledi:

- Genel Havacılık terminalinden iş jetleri ve tarifeli seferlerle İstanbul’a gelen özel, önemli yolcular da yararlanabilecek.

Cumhuriyet’in 100. Yılı Konserinde yönetimdeki 4 kadın Sabancı bir arada

SABANCI Topluluğu, Cumhuriyet’in 100. Yılını, Şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’ndeki konserle kutladı.

Sabancı Vakfı’nın ana destekçisi olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, 16-22 yaşlarında 73 genç sanatçı ile Sabancı Topluluğu çalışanlarına konser verdi.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, orkestra konusunda şu mesajı verdi:

■ Orkestra, karşıt seslerin zenginliği, farklı tonların ahengidir.

■ Her türlü ayrıştırmayı reddetmek, eşitliği kucaklamaktır.

■ Bütünün içerisinde yer almayı, bireysel olarak öne çıkmaya tercih etmektir.

■ Bir şefi n liderliğinde ahenk içinde bir ekip çalışmasıdır.

Konser vesilesiyle Sabancı Holding’in sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflardan bir kare dikkatimi çekti. Fotoğrafta aileden Sabancı Holding yönetim kurulunda yer alan 4 kadın bir aradaydı:

■ Güler Sabancı (İhsan Sabancı’nın kızı)

■ Suzan Sabancı Dinçer (Erol Sabancı’nın kızı)

■ Serra Sabancı (Özdemir Sabancı’nın kızı)

■ Melisa Sabancı Tapan (Sakıp Sabancı’nın torunu)