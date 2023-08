446 kilometrelik gastronomi yolunda ‘butik’ motel de açıldı

Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş.’nin işlettiği 446 kilometrelik İstanbul-İzmir otoyolunda başarılı bir işletme modeli var. Hem ulusal ve uluslararası markalardan oluşan perakendeciler hem restoranlar çok mutlu… Perakende markaları otoyol üzerindeki mağazalarında şehir mağazalarının cirolarını birkaç katına katlıyor, restoranlarda masa için sıra bekleniyor. Geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda otoyoldaki Oksijen tesislerinde günlük 400 binin üzerinde ziyaretçi ağırlanarak tüm zamanların rekoru kırıldı.

Bu başarıda Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. Genel Müdürü Alp Gürdil ve ekibinin rolü çok büyük. Zira Gürdil sadece şirketin ve tesislerin sorunsuz işlemesini sağlamıyor, oraya yatırım yapanlara yeni iş fırsatları yaratıyor, marka olmalarını sağlayan projeler üretiyor.

Dünya markalarını satıyor, üç tane de restoranı var

Geçen hafta gazetemizin Haber Koordinatörü Mustafa Kemal Çolak ile birlikte Alp Gürdil’i ziyaret ettik. Her buluştuğumuzda mutlaka bir yazı konusu veren Gürdil’in bu kez de eli boş değildi... Gürdil bizi Dilovası’ndaki tesislerde yeni açılan Motel Heksapolis’e götürdü. Heksapolis, Antik Yunan’da altı şehir birliği anlamına geliyor. Lüks konseptle hayata geçirilen motelin üçü süit, biri king suit olmak üzere 13 odası var. Otelde üç toplantı salonu, hamam, spa ve Cavka adıyla hizmet veren bir de restoran bulunuyor. 90 kişilik restoran dünya mutfağından lezzetler sunuyor. Alp Gürdil, 1,5 milyon Euro yatırımın yapıldığı motelin ve restoranın başarılı bir girişim olacağını ifade ediyor. Gürdil, otele bölgedeki fabrika ve sanayi tesislerine gelen yabancıların ilgi gösterdiğini, Bilişim Vadisi’nde de bu anlamda bir müşteri kitlesi olduğunu sözlerine ekliyor.

Peki motelin ve restoranın yatırımcısı kim? Yatırımın sahibi Cavit Kara… Selanik kökenli olan ve 12 yıl mali müşavirlik yapan Kara, 10 yıldır perakende alanında yatırım yapıyor. Zeysport ve Zeyplus markalı mağazaları olan Cavit Kara, aynı zamanda Columbia ve The North Face’in franchise’ı… Bir dönem Estonya Talin’de Lacoste’un distribütörlüğünü yapmış, bir süre sonra iş birlikleri bitmiş. LC Waikiki ile Estonya ve Litvanya özelinde bir projeleri gündeme gelmiş ama Rusya- Ukrayna savaşı çıkınca bu projeyi askıya almışlar.

Cavit Kara, perakendeciliğe Columbia ile başlamış ve ilk mağazayı Susurluk’ta açmış. Şu anda Afyon, Balıkesir Edremit ve üçü İstanbul-İzmir otoyolunda olmak üzere altı Columbia mağazası var. Spor mağazaları olan Zeysport’ların sayısı ise dokuz. Bunların beşi otoyoldaki tesislerde. Geri kalanları Edirne, Balıkesir ve Susurluk’ta hizmet veriyor.

"Tüm yatırımlarımı kredi kullanmadan yaptım"

Zeysport mağazalarında The North Face, Columbia, Under Armour, Nautica, Gant, Birkenstock, The Socks Company, Lacoste, Timberland, Salomon, Napapijri, Speedo gibi dünya markalarının ürünleri satılıyor. Zeyplus’ta ise Hugo Boss, Just Cavalli, Roberto Cavalli gibi markalar müşterilerin beğenisine sunuluyor. Kara’nın İstanbul Kanyon’da da The North Face mağazası var.

Cavit Kara, tüm yatırımları öz kaynaklarıyla yaptıklarını, kredi kullanmadıklarını dile getiriyor. Bir aile şirketi olduklarını, eşi Fatma Kara ile birlikte çalıştıklarını anlatıyor. Otelcilik ve restoran işlerini soruyorum, şöyle yanıtlıyor: “Otoyol üzerinde İkbal’in franchise’ıyız. Susurluk’ta kebap üzerine hizmet veren Cavka restoranımız var. Son olarak motelde Cavka markalı restoranımızı açtık. Orası fine dining bir restoran. Biz perakendeciyiz ama sağ olsun Alp Bey bize restorancılığı da öğretti.”

● Finans Merkezi’nde 3 mağaza, Galataport’ta Hugo Boss mağazası açmayı planlıyor

Cavit Kara’ya otoyol ve çevresindeki bölgeden çıkıp İstanbul gibi illere açılmayı planlayıp planlamadığını soruyorum. Şöyle cevap veriyor: “Perakendede büyüme planlarımız var. İstanbul Finans Merkezi’nde Columbia, Zeysport ve ZeyPlus mağazaları açmak için başvurduk. Yoğun talep varmış, cevap bekliyoruz. Ayrıca Galataport’ta bir Hugo Boss mağazası açmak için yer bekliyoruz. Hugo Boss için Anadolu’ya da gidebilir ama o konuda henüz netleşmiş bir plan yok.”

● ‘Tek derdim daha çok insan çalıştırabilmek ve onları mutlu etmek’

Cavit Kara, hali hazırda 300 çalışanları olduğunu ve üst segment ürünleri müşterileriyle buluşturduklarını vurguluyor. Önümüzdeki dönemde çalışan sayısını 500’e çıkarmayı istediğini anlatıyor ve ekliyor: “Çalışmayı seviyorum. Her gün işe erken gidiyorum, iş yerlerini geziyorum, eksiklik var mı diye bakıyorum. Hep nasıl daha iyi olabiliriz diye çalışıyorum. Şu anda 300 olan çalışan sayımızı 500’e çıkarmayı planlıyorum. Nihai hedefim 1000 çalışana ulaşmak. Sonra orada duracağım. Benim derdim nasıl daha çok insanı çalıştırabilir, onları mutlu edebilirim...

Kazancımız iyi olduğunda tüm çalışanlarımızı beş yıldızlı otellerde tatile gönderirim. Biz aile olarak da zengin olmayı değil mutlu olmayı istiyoruz. Çalışanlarımız da mutlu olsun.”