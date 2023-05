47 yıllık SETBİR genel kurulunu yaptı

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR), Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara Bilkent Otel’de gerçekleştirildi. Tek adayla gidilen genel kurulda, 2021 yılından bu yanda görevde olan Dr. İsa Coşkun, yeniden başkanlığa seçildi. Genel Kurul’un açılışında konuşan Coşkun, 47 yıl önce kurulan SETBİR’in en önemli amacının “süt ve et üretim ve tüketiminin artırılması için gerekli önlemlerin alınması ve uygulanması” olduğunun altını çizerek bu zorlu dönemde bu hususun daha da büyük önem taşıdığını kaydetti. Pandemi, Rusya-Ukrayna Savaşı gibi krizlerin de etkisiyle küresel ekonomik sorunların büyüdüğüne dikkat çeken Dr. Coşkun, “İçinde bulunduğumuz bu süreç, ülkelerin gıda ham maddeleri üretiminde kendi kendilerine yeterli olmalarının ne kadar önemli olduğunu bize göstermiştir. Bu durum birbirinden ayrılmaz olan süt, et, yem sektörlerinin ülkemiz için stratejik sektörler olduğunu ortaya koymaktadır. Et ve süt ürünlerindeki fiyat artışlarının enflasyonun yükselmesinde payı büyüktür” dedi.

Seçimlerden sonra kurulacak yeni hükümetle beraber bazı sorunların çözümü için beraber çalışma isteklerini dile getiren SETBİR Başkanı Dr. İsa Coşkun, şöyle konuştu: “Süt ve et sektörlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, yem üretim ve maliyet yönetiminin daha etkin şekilde yapılması, arz talep dengesinin regüle edilmesi, çiğ süt kalitesinin artırılarak AB standartlarına getirilmesi, hem süt hem et sektöründe gıda güvenliğinin sağlanması ve kayıt dışılıkla etkin mücadele edilmesi gibi başlıca sayabileceğimiz konuların kısa, orta ve uzun vadeli geliştirilecek politikalarla çözüme kavuşturulmasını diliyoruz. Bu konuda gerekli her türlü desteği vereceğimizi de belirtmek istiyorum.”

Keza; Et ve süt ürünlerindeki fiyat artışlarının enflasyonun yükselmesinde payından bahsederek küçük işletmeler ağırlıklı üretim yapısı nedeniyle verimliliğinin düşük olduğuna vurgu yaptı. Ulusal Süt Konseyi’nin belirlediği çiğ süt fiyatının referans fiyat olma özelliğine kavuşması gerekli olduğunun altını çizdi. Yapılan seçimde tekrar Başkan olarak seçilen Dr. İsa Coşkun’a ve yönetimine başarılar diliyorum. Ülke dışındaki fiyatlar ucuz olsa da yerli üreticinin desteklenmesi tarım ve gıda politikasının ana rotasını oluşturması gerekiyor. Benim düşüncem böyle.