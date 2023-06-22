5 ayda adet bazında %19 büyüdü Avrupa’da dev platformlara giriyor

Beni yakından tanıyanlar bilir koyu bir Fenerbahçe taraftarıyımdır. Eskisi gibi her maça gidemesem de kulübü ve özellikle ekonomik boyutu olan faaliyetlerini yakından takip ederim. Önceki gün de Fenerbahçe futbol takımı için ‘DaimaFener’ sloganıyla hazırlanan 2023-2024 forma lansman davetini alınca stadın yolunu tuttum. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, bir Fenerbahçeli olarak benim için özel bir isimdir. Zira beni ilk kez maça götüren kişidir kendisi. Sonrasında da Kadıköy’de birlikte birçok maçı birlikte izledik, deplasmanlarda görüştük. Önceki gün yapılan lansmanda hem yenilenen Fenerium Maraton Mağazası’nı hem de Puma’nın hazırladığı yeni sezon formalarını Başkan Ali Koç’la birlikte inceleme fırsatı buldum. Türk futboluna önümüzdeki yıllarda damgasını vuracağına inandığım Arda Güler ile tanıştım, ona bir forma imzalatmayı da ihmal etmedim. Başkan Ali Koç da oğlu Kerim Rahmi ile geldiği lansmanda ürünleri inceledi, birçoğunu denedi ve beğendiklerini satın aldı.

Yeni sezon forma lansmanına Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler de katıldı.

Başkan Ali Koç ve Arda Güler ile bir hatıra fotoğrafı çektirmesem olmazdı…

Forma lansmanı ve mağaza tanıtımında açılış konuşmasını Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Fenerium Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat yaptı. Fenerium’un 2022 yılında tarihinin en yüksek satış adedine ve cirosuna ulaştığını belirten Argat, “Fenerium, 2021’den 2022’ye euro bazında yüzde 21 büyüdü. 2021 yılına göre 2022 yılında adette yüzde 9,5, ciroda yüzde 107 büyüdük. 2,1 milyon adet ürünü taraftarlarımızla buluşturduk. 2023 yılının ilk 5 ayında da rakamlarımız son derece sevindirici. 2022’nin ilk 5 ayına göre adet bazında yüzde 19 büyümeye ulaşmış bulunuyoruz. Bu büyümeyi korumayı öngörüyoruz ve 2023 yılı bütçemizin çok üzerinde bu yılı tamamlayacağımızı hedefliyoruz” dedi.

Esin Güral Argat

“Avrupa’da Amazon, Otto ve Alegro’da ürünlerimizi sergilemeye başlıyoruz”

Fenerium’la ilgili güncel rakamları da paylaşan Esin Güral Argat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin 31 ilinde, 51’i tarafımızca işletilen 71 mağaza ve toplam 9 bin 512 metrekare alanda faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. En son, Ordu ve Manisa Fenerium mağazalarımızın açılışını gerçekleştirdikten sonra 10 gün içinde açılışını yapacağımız İstanbul Havalimanı Fenerium mağazamızı heyecanla bekliyoruz. Avrupa’daki taraftarlarımızı daha hızlı servis verebilmek amacıyla Almanya’da Fenerium şirketimizi kurduk. Hedefimiz Avrupa’da bilinen pazaryerleri vasıtasıyla Avrupa’daki taraftarlarımızı lisanslı ürünlerimizle buluşturmak. Önümüzdeki haftalarda önce Amazon, ardından Otto ve Alegro platformalarında ürünlerimizi sergilemeye başlıyoruz.”

BEŞİKTAŞ’TA GAZPROM İLE ANLAŞMADA RAKAM ARTTI, STAD İSİM HAKKI VE FORMA REKLAMI DAHİL 64 MİLYON EUROYA ÇIKTI

Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile Vodafone Türkiye arasındaki forma reklamı, stat isim hakkı anlaşması sona erdi. 2013 yılında imzalanan anlaşma ile ilgili Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklamada, “Şirketimiz ile Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. arasında 2014/2015 sezonundan başlamak üzere forma göğüs reklamı (ana sponsorluk) için 3+2 yıllık toplam 29 milyon Amerikan Doları tutarında anlaşma yapılmıştır. Ayrıca, hakim ortağımız Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ile Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. arasında sözleşme tarihinden itibaren başlamak üzere; reklam hakları, stadyum isim hakkı sponsorluğu ve stadyum teknoloji alt yapı yatırımı için 10+5 yıllık toplam 116 Milyon Amerikan Doları tutarında anlaşma yapılmıştır” denmişti. Anlaşmanın üzerinden 10 yıl geçtikten sonra Vodafone artı 5 yıl hakkını kullanmak istemedi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, stadda sezonun son maçının oynanacağı gün sosyal iş ağında bir paylaşım yaptı ve “Ayrılık da sevdaya dahil! Bugün Vodafone Park’ta sezonun son maçını oynanıyor. Ayrılık da sevdaya dahil, çünkü ayrılanlar hala sevgili… Temelinde aşk olan Vodafone Park’a Beşiktaş taraftarına, takımına ve BJK yönetimine teşekkürlerimizle” sözleriyle veda etti. Bu anlaşmanın sona ereceği geçen yılın son çeyreğinden beri biliniyordu ve yeni sponsorla ilgili iddialar yazılıp çizildi. İddialar arasında öne çıkan şirket ise Rus Gazprom oldu. İddiaya göre Gazprom, üç yıllığına Beşiktaş’a 60 milyon Euro ödeyecekti. Öğrendiğime göre Gazprom ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya forma sponsorluğu da dahil edilmiş ve rakam 64 milyon Euroya çıkmış… Yönetime yakın kaynaklardan edindiğim bilgilere göre tarafların anlaşmaya imza atması çok yakın...