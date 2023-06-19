50 milyon Euro'luk akıllı fabrikanın inşaatı başladı

Ürünlerini Amerika’dan Belçika’ya, Japonya’dan Maldivler’e kadar 120’den fazla ülkeye ihraç eden Şölen, bu köşeye birkaç kez konuk oldu. Son olarak Nisan ayında şirketin en çok bilinen markalarından Biscolata’nın global hamlesine yer vermiştim. Peru’da McDonald’s ile iş birliği yapan Şölen’in Biscolata Mood’u ünlü fast food zincirinin dondurması McFlurry’nin içine girdiğini; bu iş birliğinin ürünü olan Biscolata Mood’lu dondurmaların McDonald’s’ın Peru’daki 92 noktasında tüketiciyle buluşacağını yazmıştım.

Biscolata dışında Ozmo, Milango, Boombastic, Luppo, Lokkum, Nutymax gibi markaları olan Şölen Gaziantep’te dev bir fabrikada üretim yapıyor. 2.300 çalışanı olan şirketin Gaziantep’teki fabrikası 17 futbol sahası büyüklüğünde. Şirketin Gaziantep’teki fabrikası ve İstanbul’daki tesisin yıllık üretim kapasitesi 330 bin ton.

2022 yılını 375 milyon dolar ciroyla kapatan, 2023 yılında satışlarını yüzde 25 artırmayı hedefl eyen Şölen’in CEO’su Erdoğan Çoban, bu yılın başında 2023 hedefl erini anlatırken 50 milyon euroluk yeni bir fabrika yatırımını hayata geçireceklerini açıklamıştı. İşte Çoban’ın sözünü ettiği yeni fabrikanın yatırımına start verildi. Erdoğan Çoban, sosyal iş ağında yaptığı açıklamada fabrika için ilk kazmanın vurulduğunu açıkladı. Fabrikanın kısmen bu yıl içinde üretime başlayacağını ifade eden Çoban, açıklamasında şu detayları verdi:

2024 yılında tamamen üretime başlayacak, üretim merkezi yüzde 70 büyüyecek

“Şölen Ailesi olarak bu aralar çok heyecanlıyız, çok mutluyuz ve çok gururluyuz. Çünkü Türkiye ve küresel pazarlarda rekabet gücümüzü katlamak, ülkemizi dünyada daha iyi temsil etmek ve başarılarımıza yenilerini eklemek amacıyla uzun zamandır üzerinde çalıştığımız yatırımımız hayata geçiyor. Gaziantep’teki fabrikamızın, bir diğer adıyla Türkiye’nin Çikolata Fabrikası’nın yanında yer alacak yeni üretim tesisimizin inşaatı başladı. 50 milyon euro yatırımla hayata geçireceğimiz fabrikamız bu yıl içinde kısmen, 2024’te de tamamen üretime başlayacak. 500’den fazla yeni istihdam sağlayacak. Endüstri 4.0 kapsamında tüm üretim süreci ve bina yönetimi akıllı teknolojiler ile yönetilecek. Kazandıracağı 90 bin metrekare yani yaklaşık 13 futbol sahası büyüklüğünde yeni kapalı alan ile Gaziantep’teki toplam üretim merkezimiz yüzde 70 büyümüş olacak. Ülkemize, güçlü ve kaliteli insan kaynağımıza ve bu toprakların çalışma azmine sonuna kadar inanıyor, güveniyoruz. Çalışma arkadaşlarıma, iş ortaklarımıza, yerel yöneticilerimize ve yeni yatırımımız için emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”

Kimi reklam yüzü oluyor, kimi yeni ürünlerin tadımını yapıyor!

İş dünyasıyla ilgili haberlerde babalar ve çocuklarının hikayeleri her zaman ilgi çeker. Çocuklarını küçük yaşlardan itibaren iş yerine götüren, yaz tatillerinde çalıştıran o kadar çok iş insanı var ki… Kız olsun erkek olsun “Ağaç yaşken eğilir” atasözüne uygun olarak çocuklarına daha çok küçük yaşlarda iş yerinin tozunu yuttururlar… Bu köşede konuştuğum liderlerin çoğunun hikayesinde de bu detay vardır. Mesela Yeni İnci’nin üçüncü kuşak temsilcisi olan Furkan Atakan, babasının kendisini 11 yaşında işe götürdüğünü, Fındıkzade’deki atölyede ürün paketlediğini anlatmış, şirkette dördüncü kuşağı garantiye almak için 2016 doğumlu kızının adını İnci koyduğunu söylemişti.

Yukarıda yeni yatırımını anlattığım Şölen’in CEO’su Erdoğan Çoban gibi Ozmo Farm’ın yeni ürün tadım ekibine oğlunu dahil eden de var Eti Gıda’nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emir Turan gibi şirketin yılbaşı partisine iki oğluyla katılıp “Yılbaşı partisi arkadaşlarım…Büyüdüler de benimle gelmeye bile başladılar” diye gururla paylaşan da… Çocuklarıyla ilgili farklı işlere imza atan babalar arasında Bisse Group’un CEO’su Ahmet Onur Kefeli de katıldı. Babalar Günü öncesinde çocuklar için tasarlanan ve babalara çocuklarıyla aynı tarzda giyinme olanağı sunan gömlek koleksiyonunun reklam yüzlerinden biri Ahmet Onur Kefeli’nin oğlu Mustafa Batu Kefeli oldu. Minik Kefeli, markanın reklam yüzü olan Richard Biedul ile kamera karşısına geçerek erkenden aile işinde çalışmaya başladı.