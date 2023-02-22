6 Şubat sonrası değişen hayatlar…

6 Şubat günü üst üste yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem ve sonrasında yaşanan 6212 artçı milyonlarca insanın hayatını değiştirdi… Bu depremi yaşayan, yakınlarını kaybeden, enkaz kurtarma çalışmalarında görev alanlar ve deprem sonrası haber için bölgede bulunan gazetecilerin dünyaya bakışlarında ve yaşamlarında birçok değişim oldu.

19 Şubat tarihi itibariyle açıklanan ölü sayısı 40 bin 689. Kaldırılmayan enkazlardan da en az o kadar ceset çıkması bekleniyor. Enkazdan çıkabilen 108 bin 68 kişi için de yaşam 6 Şubat öncesinden çok farklı…

Deprem bölgesindeki 10 ilde enkazdan kurtarma çalışmalarına katılan yerli yabancı 30 bin 141 bin gönüllü kurtarma görevlisi için enkazdan çıkarıp hayata döndürdükleri ve ölü olarak çıkanlara tanık olmalarıyla artık kendi hayatları da değişecek. Zonguldak’tan gelen madencileri, Mersin’den, İstanbul’dan, Adana’dan, İzmir’den, yurdun bütün bölgelerinden gelen itfaiyecileri, gönüllü kurtarıcı ekiplerinin de 6 Şubat sonrası dünyaya bakışlarında değişim olacak.

Depremin ardından bölgeye giden 230 gazeteci gördüklerini ve yaşadıklarını anlatır ve yazarken 6 Şubat sonrası değiştiklerini ortaya koydular. Yaptıkları acılı röportajlar sonrası bölgeye ve insanlarına yaklaşımlarının ve kendilerinin değiştiğini sık sık dile getirdiler.

Yerbilimciler ise 6 Şubat öncesi yaptıkları uyarıların dikkate alınmamış olmasından yakınmanın yanı sıra, o bölge ve başka bölgelerle ilgili yeni ve daha sert uyarılarda bulunarak değiştiklerini gösterdiler.

Muhalefet sözcüleri, gereken önlemlerin alınmadığını, 6 Şubat sonrası müdahalede geç kalındığını iddia ettiler. İktidar mensubu siyasilerse, belli olumsuzluklar ve ulaşımdaki sorunlar nedeniyle geç müdahalelerin olduğunu kabul ederken, buna “Asrın Felaketi”nin neden olduğu iddiasında bulundular.

Aktardıklarım 6 Şubat sonrası değişen hayatları ortaya koyduğu gibi bir EKONOMİ okurumuzun sözleriyle, “Asrın Felaketi diyen siyasiler, 6 Şubat’ın değişmeyenleri oldular. Bakın içlerinden bir tek istifa eden bile olmadı” değişmeyen tek gerçeği açıklıyordu.