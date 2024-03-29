800 mağazaya 300 milyon kişi girdi, 1.4 milyar dolara ulaştı

FLO Group CEO’su Yenal Gökyıldırım, “Reebok Global”in “Yılın En İyi İş Ortağı” ödülünü almak üzere Boston’a (ABD) giderken 1 yıldır yönettiği grubun 2023 yılı performansını gözden geçirdi:

- 200’ü Sneaker ve Instreet olmak üzere toplam 800’den fazla mağaza ile hizmet veriyoruz. Mağazalarımızın 500’ü aşkın bölümü yurt içinde, 300’ü yurt dışında hizmet veriyor. Yurt dışındaki mağazalarımız 30 ülkeye ulaşmış bulunuyor.

2023 yılında 850 mağazanın ziyaretçi sayısına baktı:

- Mağazalarımızı geçen yıl 300 milyon kişi ziyaret etti. 55 milyon çift ayakkabı satışı gerçekleştirdik. Hazır giyim, satışlarımızın yüzde 20’sini oluşturdu. 6-7 milyon parça hazır giyim ürünü sattık.

FLO Group cirosunu irdeledi:

- 2022 yılını 1 milyar dolarlık ciro ile tamamlamıştık. Döviz bazında yüzde 40 büyüme ile 1.4 milyar dolara ulaştık.

En hızlı büyüyen kategori üzerinde durdu:

- En hızlı büyüyen kategori spor ayakkabısı. Pandemi döneminde spor ayakkabısına yoğunlaşma oldu ve bu tüketim davranışı kalıcı hale geldi.

Pandemi ile öne çıkan bir başka alışveriş davranışına işaret etti:

- Online satışlarımız geçen yıl yüzde 16’yı buldu. Yüzde 20’ye doğru yükseltme hedefimiz var. Online satışlar için yurt dışında da 20 pazaryerinde ürünlerimiz bulunuyor.

Grup bünyesindeki markalardan örnekler verdi:

- Polaris, Kinetix, Lumberjack kendi markalarımız. Lumberjack’i İtalya’dan satın almıştık. Nine West, Reebok, U.S. Polo ASSN, Dockers gibi markaların da uzun dönemli stratejik lisans anlaşmalarla bölgemizdeki yönetimini üstleniyoruz.

Grubun Şanlıurfa’da 2 bin kişinin istihdam edildiği ayakkabı fabrikasının bulunduğunu vurguladı:

- Şanlıurfa’da yılda 3 milyon çift ayakkabı üretiyoruz. Onun dışında 200’ü aşkın tedarikçi de bize üretim yapıyor. Bizim grubun fabrikasıyla birlikte Şanlıurfa’da bir Ayakkabı İhtisas OSB’si oluştu. Önemli bir ekosistem ortaya çıktı.

Grubun kendi bünyesinde bir teknoloji şirketinin de olduğunu kaydetti:

- FLO Teknoloji, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Davutpaşa’daki Teknopark’ında faaliyet gösteriyor. 200 kişilik ekip, FLO için teknoloji geliştiriyor.

Yurtdışındaki 300 mağazanın çoğunun kendilerine ait olduğunun altını çizdi:

- Yalnız Özbekistan gibi bazı pazarlarda franchise mağazalarımız faaliyet gösteriyor. Çünkü, doğrudan kendi mağazamızı açmamıza müsaade edilmiyor.

Yıllık kişi başına ayakkabı satışını merak ettik, yanıtladı:

- Terlik dahil ülkemizde yılda kişi başına 3 çift ayakkabı alıyoruz.

Bulundukları 30 ülke arasından Kenya’dan ilgisini çeken örneği paylaştı:

- Kenya’da yağmur botu ile terlik aynı mevsimde satılıyor. Çünkü, ikisine de aynı mevsimde ihtiyaç duyuluyor.

Yurt dışında yeni mağaza planlarının olup olmadığını sorduk, şu yanıtı verdi:

- Yeni pazarlara mağaza ile girmek yerine mevcut pazarlarda derinleşmek istiyoruz. Ciromuzun yüzde 70’i iç, yüzde 30’u dışarıdaki mağazalardan sağlanıyor. Bu oranı yüzde 50-50’ye taşımayı hedefliyoruz.

2024 yılına ilişkin planlarını paylaştı:

- Bu yıl yüzde 70 civarında büyüme planlıyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında mağaza açılışlarımız devam etmekle birlikte bir taraftan da mağaza konseptlerimizi yenilemeye ağırlık veriyoruz.

Bu yıl 1.3 milyar liralık yatırım planladıklarına vurgu yaptı:

- Teknoloji tarafında kaslarımızı daha da güçlendirmek için 519 milyon liralık yatırım planımız var. 2024’te 57.2 milyar lira ciro hedefliyoruz.

2023’ün ikinci yarısından itibaren piyasada sıkıntı işaretleri alınmasına rağmen FLO Grubu’nun döviz bazında yüzde 40 büyüme başarısı göstermesi dikkati çekiyor…

Yine bu yılın ikinci yarısında birçok şirketin sıkıntı yaşayabileceği beklenirken, FLO Group’un TL bazında da olsa yüzde 70 büyüme hedeflemesi başarı iddiasını ortaya koyuyor…

3 tasarım merkezi var, biri Çin’de faaliyet gösteriyor

FLO Group CEO’su Yenal Gökyıldırım, grubun 3 tasarım merkezinin fark yaratmak üzere yoğun şekilde çalıştığını belirtti:

- Tasarım merkezlerimizden biri İstanbul’da, genel merkezimizin bulunduğu yerde çalışmalarını sürdürüyor.

İtalya’ya uzandı:

- Bir tasarım merkezimiz de İtalya’da faaliyet gösteriyor. Yarattıkları tasarımlarla bize değer katıyor.

Sonra Çin’e yöneldi:

- Çin’de de 5-6 yıldır faaliyet gösteren bir tasarım merkezimiz var.

İstanbul’daki laboratuvara değindi:

- Laboratuvarımızda yılda 600 bin ayakkabının testi yapılıyor. Laboratuvarımız dışarıya da, yani kendi markalarımızın dışında da hizmet veriyor. Laboratuvar özellikle sağlıklı ürün taraması yapıyor.

Şanlıurfa’da 30 MW’lık GES kurduk, Fas’ta fabrikamız var

FLO Group CEO’su Yenal Gökyıldırım, Şanlıurfa’da grubun kendi ihtiyacı için güneş enerjisi santralı (GES) kurduklarını belirtti:

- Şanlıurfa’daki 30 MW’lık GES, grup ihtiyacının 3’te birini karşılıyor.

Gökyıldırım, grubun Fas’ta bir fabrikasının olduğunu kaydetti:

- Sıfırdan yatırımla kurulan fabrikamız 3 yıldır üretim yapıyor.

45 ülkeye 70 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz net dış ticaret fazlamız var

FLO Group CEO’su Yenal Gökyıldırım, 30 ülkedeki mağazaların haricinde 45 ülkeye ihracat yaptıklarını belirtti:

- Yıllık ihracat gelirimiz 70 milyon doları buluyor.

Mağazalarında bulunan ithal ayakkabı oranını sorduk, yanıtladı:

- Yüzde 15’i geçmez. Çok teknik bazı ayakkabıları ithal ediyoruz. Şunu belirteyim ki, biz net ihracatçıyız. Yani, cari açık yaratan noktada değiliz.

Yurt dışındaki mağazalara giden ürünlerin ne kadarının Türkiye’den olduğunu merak ettik, paylaştı:

- Bizim ürünlerin yüzde 70’i ülkemizden gidiyor.

Reebok, ‘Yılın En İyi İş Ortağı’ seçti

FLO Group CEO’su Yenal Gökyıldırım, 2022 yılında 12 ülkeye dönük uzun dönemli stratejik lisansını aldıkları Reebok’a ayrıca değindi:

- Reebok Global’den Türkiye başta olmak üzere aralarında Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın da bulunduğu 12 ülkede Reebok’ın operasyonlarını biz yürütüyoruz.

Kısa süre önce Boston’a (ABD) gittiğini belirtti:

- Reebok Global’den FLO Group olarak, “Yılın En İyi İş Ortağı” ödülü aldık.

Ardından ekledi:

- Reebok gibi global bir performans markası için tasarım ve dağıtım yapma hakkını, üstelik de üretim yapma hakkını almak kolay değil. Biz bunu başararak global çapta gücümüzü ispat etmiş bir şirketiz.

Gökyıldırım, yeri gelmişken şu bilgiyi de paylaştı:

- FLO Group, portföyüne yeni markalar eklemeye ve halihazırda olan lisans anlaşmalarını da genişletmeye devam edecek.