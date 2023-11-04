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AB’den güneş enerjisi ile tarımı birleştiren proje

Didem Eryar ÜNLÜ
Didem Eryar ÜNLÜ YAKIN PLAN

Güneş panellerinin altında mahsul yetiştirme uygulaması olarak tanımlanan agrivoltaik tarımın arazi kullanımını iki katına yükseltmesi ve dünyanın artan gıda ihtiyacını karşılamaya yardımcı olması hedefleniyor.

Dünya nüfusu hızla artarken, tarım arazilerinin önemi de her geçen gün artıyor. Tarımda verimliliği ve üretimi artırmak için yenilikçi modeller gündeme geliyor.

Agrivoltaik tarım da bunlardan biri. Güneş panellerinin altında mahsul yetiştirme uygulaması olarak tanımlanan agrivoltaik tarımın arazi kullanımını iki katına yükseltmesi ve dünyanın artan gıda ihtiyacını karşılamaya yardımcı olması hedefleniyor. Agrivoltaik tarımın, açlık ve yetersiz beslenme gibi, tedarik zincirinin iklim koşullarına karşı dayanıklılığının artması konusunda da çözüm sunabileceği düşünülüyor. Avrupa Birliği, güneş enerjisi santrallerinin tarımla entegrasyonunun ticari açıdan uygulanabilirliğini kanıtlamayı amaçlayan yeni bir agrivoltaik girişimini hayata geçirmeyi planlıyor. Brüksel tarafından çiftçiler ve iklim için “kazan-kazan” olarak değerlendirilen projeyi, Alman yenilenebilir enerji şirketi BayWa destekliyor.

6,5 milyar Euro bütçe

BayWa, projeyi hayata geçirmek için, AB’nin LIFE Programı’ndan 6,5 milyon Euro destek aldı. Şirket bu fon ile 2027 yılına kadar beş Avrupa ülkesinde “agrivoltaik” olarak adlandırılan altı proje inşa etmeyi hedefliyor.

Girişim; güneş enerjisi üretimi ile tarımı aynı arazi üzerinde birleştirerek; su tasarrufu, toprak sağlığını artırma gibi çok sayıda fayda sağlayacak. Bunun yanı sıra, güneş panelleri çiftçiler için ek bir gelir kaynağı oluşturacak.

BayWa; AB temsilcileri, arazi sahipleri ve yerel topluluklarla birlikte çalışarak agrivoltaiklerin ticari uygulanabilirliğini geliştirmeyi ve Avrupa’da meyve ve mahsul yetiştiriciliği için etkili bir iklim adaptasyon stratejisi olarak faydalarını göstermeyi amaçlıyor.

Fransa, İspanya ve Hollanda’daki yeni projelerden üçü, “yenilikçi finansman modeli” çerçevesinde, güneş panellerini meyve tarlalarıyla birleştirmenin olasılığını test etmeyi amaçlıyor.

Almanya, İspanya ve İtalya’daki diğer üç proje ise yazlık ve kışlık buğday ya da soya gibi ekilebilir ürünlerin yanı sıra tarımsal güneş enerjisini yaygınlaştırmanın yollarını araştıracak.

BayWa ürün yönetimi başkanı Dr. Stephan Schindele, “Beş ülkedeki bu altı proje ile yenilikçi Agri-PV uygulamalarını pazara sunuyoruz. Ancak tarım, çevre ve enerji sektörleri el ele verirse iklim değişikliğine başarılı bir şekilde uyum sağlayabiliriz” diyor. AB’nin bir süre önce gerçekleştirdiği araştırmaya göre, birliğin toplam tarım arazilerinin sadece yüzde 1’inde tarım ve güneş enerjisi üretiminin entegre etmesi, AB’nin 2030 güneş enerjisi üretimi hedefine ulaşmasını mümkün kılacak.

 

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