ABD’li batarya devine teknoloji transferi için 26 milyon dolarlık anlaşma yaptı

Ni-Cat, elektrikli araçlardan bilgisayarlara, savunma sanayinden denizaltılara kadar birçok alanda kullanılan bataryalar için nikel tabanlı katot malzemeleri üretimi ve yapay zeka destekli Ar-Ge çalışmaları yapan bir girişim. İzmir’de akademisyen olan Emre Yusuf Göl, Engin Karabudak ve Ahmet Aytekin, akademik bir faaliyet olarak başlattıkları çalışmalarını 2020 yılında Ni-Cat adıyla şirkete dönüştürdü. İbrahim Özer’in kurucusu olduğu, Alesta Teknoloji Yatırım aracılığıyla erken aşama girişimlere yatırım yapan Escort Teknoloji, üç ortağın fikrine inandı. 2020 yılında yüzde 6.3 pay için 1.1 milyon dolar değerleme üzerinden şirkete yatırım yaptı.



Aradan geçen üç yılda Ni-Cat dünya çapında bir başarı yakaladı. Yatırımcı sayısı yediye çıkarken şirket birkaç hafta önce 50 milyon dolar değerleme ile ABD’de yatırım turuna çıktı. Şirketin en önemli başarılarından birine ise geçen hafta imza atıldı. Ni-Cat, ABD’li dev bir batarya şirketiyle 26 milyon dolarlık danışmanlık ve know how transferi için 7 yıllık bir sözleşme yaptı. Bu arada Ni-Cat global bir araştırmada 2023’te İzlenecek En İyi 10 Elektrikli Araç Bataryası Girişimi arasında gösterildi.

Yapay zekayla geliştirdiği teknolojiyi yurt dışına satıyor

Bu başarıda pay sahibi olan İbrahim Özer ile konuştuk. “Düşünün herkes ABD’den know how alır, Ni-Cat Ar-Ge yapıyor, üretim yöntemleri geliştiriyor ve ABD’li devasa bir batarya şirketine know how satıyor. Bu çok önemli bir gelişme” diyerek heyecanını ve gururunu dile getirdi.

Dünyada çok az ülkede üretimi olduğuna dikkat çeken Özer, “Ni-Cat yapay zekayla katot teknolojisi geliştiriyor ve bu teknolojiyi batarya yapan şirketlere satıyor. İştiraklerimiz arasında unicorn olmaya doğru hızla ilerleyen bir şirket. 1 milyar dolarlık değere ulaşması hiç de zor değil” dedi.

İbrahim Özer, şirketin kurucularından Emre Yusuf Göl’ün hikayelerini anlatan bir videoyu izlememi tavsiye etti. Göl, bu videoda şirketin kuruluş hikayesini ve bugün geldiği noktayı anlatıyor. Ni-Cat’i kurarken paralarının bile olmadığını söyleyen Göl, fikirlerine inanan Özer sayesinde bugünlere geldiklerini vurguluyor. Göl, şöyle devam ediyor: “Bugün Ni-Cat, 50 milyon dolarlık değerleme üzerinden ABD’de yatırım arar pozisyona geldi. 2022 yılında pilot üretim tesisimizi devreye soktuk. Yıllık üretim kapasitemiz şu an üç ton. Yatırım turunda elde edeceğimiz kaynakla kapasiteyi yıllık beş bin tona çıkarmayı hedefliyoruz.”

Büyük bir elektrikli araç üreticisinin tek tedarikçisi olmayı hedefliyor

1990 doğumlu olan Emre Yusuf Göl, 2008 yılında üniversiteye başladığında Tesla’nın elektrikli araçlarının yeni yeni popüler olmaya başladığını anlatıyor. Kimya öğrencisi olarak bu alana nasıl bir katkı sağlamayı düşünmüş ve karşısına sadece pilin çıktığını görmüş. Ve akademik kariyerini bu alanda yapmaya karar vermiş. Sonrasında da yukarıda anlattığım süreç başlamış. Alesta’nın dışında şu anda yedi yatırımcısı var. Bunlar YEO Teknoloji, Sente Ventures, Lonca GSYF, Hatcher, BVA ve Figen Korun… Göl hedefl erini ise şöyle özetliyor: “2025 yılında en azından 4-5 batarya üreticisinin tedarikçisi olmayı hedefl iyoruz. Tesla olmasa da bir elektrikli araç üreticisinin tek tedarikçisi olmak istiyoruz.”

Uydular ve denizaltılar için pil geliştiren şirketlerle çalışıyor

Teknopark İzmir’de faaliyet gösteren Ni-Cat’in adı nikel katotun kısaltılmasından geliyor. Emre Yusuf Göl’ün verdiği bilgiye göre genellikle toz halindeki nikel tabanlı katot, hemen her alanda kullanılıyor. Elektrikli araçlar, bilgisayarlar, cep telefonları, enerji depolama sistemleri bu alanlardan sadece birkaçı… Bir elektrikli aracın maliyetinin yüzde 50’den fazlasını batarya maliyeti, batarya maliyetinin ise yüzde 50’den fazlasını katot malzemeleri oluşturuyor. Ni- Cat, yapay zeka destekli havuzu sayesinde müşterinin potansiyel ihtiyaçlarının belirlenip ona uygun formülasyon geliştiriyor. Şirketin Türkiye, İngiltere ve ABD’de dört müşterisi var. Müşterilerinin çalışma alanları arasında uzay, uçak, savunma sanayi, medikal piller var. Bir müşterileri uzayda uydularda gerekli enerjiyi sağlayan pillerin malzemesini onların ürünüyle karşılıyor. Bir müşterileri savunma sanayiinde denizaltılarda kullanılabilecek pillerin üretimi için çalışıyor. Göl, “Ni-Cat’in ana satış malzemesi katot malzemesi. Bataryalarda yer alan ve kapasitesini, dayanıklılığını önemli ölçüde belirleyen kimyasal bir madde. Geleceğin en önemli malzemeleri arasındadır ve Ni-Cat geliştirdiği yapay zeka ile olabilecek en mükemmel katot malzemesini üretmektedir” diyor.