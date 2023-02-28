Aceleyle yeniden bina yapımı yerine bilimle yola koyulmalı…

İktidarın deprem sonrası aceleyle yeni inşaatlara başlama kararına bilim insanları karşı çıkıyor...

Deprem enkazı kaldırılmadan, bölgeye yerleşim planını ilk kez bir A4 kağıt üzerine çizen milletvekilini televizyon haberinde hayretle izledim. Ardından 24 Şubat tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “ Nurdağı ve İslahiye’de 855 konut için ilk kazmayı vurduk. Farklı bölgelerde 14 bin 597 konut için sözleşme imza süresi başladı” dedi. Bakan Kurum, deprem bölgesinde 11 ilde rezerv alanlarda ilk etapta 199 bin 739 konut ve 73 bin köy evi inşaatını TOKi aracılığıyla bir yılda tamamlayacaklarına da açıklamasında yer verdi. Tek tek her deprem görmüş ilde bir yılda kaçar konut yapmayı planladıklarına da açıklamasında belirtti.

Birçok yer yer bilimci, acele yer seçimleriyle, artçılar sürerken, enkaz kaldırmaları devam ederken, bilimsel çalışma yapılmadan konut yapılmasının sakıncalarına dikkat çekiyor.

Daha önceki uyarılarının dikkate alınmadığından şikayet eden Prof. Naci Görür yeni uyarısında, acele davranılmamasını önerinken, ”Artçı depremlerin yoğun olduğu bir zaman diliminde beton dökmek son drece sakıncalıdır. Dökülen betonda çatlamalar ve tahribat olur” uyarısında bulundu.

Hatay Ortak Meselemiz Konseyi’nin basın açıklamasında ise, “İlimizde kısa vadede geçici konutlar dışında bir yapılaşma olmamalıdır” uyarısına yer veriyorlar. ”Binlerce artçı depremin yaşandığı bu ortamda dökülen beton, mukavemetini kazanmayacak ve sonraki felaketlere zemin hazırlanmış olacaktır” denilen açıklamada, yeniden inşa için tarihçiler, sosyologlar, meslek odaları, STK’lar, doğa bilimciler, kültürel miras uzmanları, arkeologlar, hukukçular, şehir plancılarının yer aldığı bir danışma kurulu oluşturularak yola çıkılmasını öneriyorlar.

Bütün bu uyarı açıklamaları yeni inşaatların aceleyle başlatılmaması gerektiğini ortaya koyuyor. Bilim ışığında araştırmalara dayanarak hareket edilmesinin zorunlu olduğunu gösteriyor. Bir iş insanı dostum, ”Bu bilimden uzak aceleci yaklaşım, seçim öncesi propagandasından kaynaklanıyor” diyerek iktidarın bina yapımı açıklamalarını eleştiriyor. Ben de bu eleştiriye katılıyorum ve önerilen bilimsel araştırmaların hayata geçmesi sonrası inşaatların başlaması gerektiğini düşünüyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

Deprem sonrası eskiyi tekrarlamak yerine bilime dayalı yeni yol izlenmeli.