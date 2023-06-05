Akdeniz çanağı sağa yanaşıyor…

Komşumuz Yunanistan‘da 21 Mayıs seçimlerini “Kararlılıkla Yola Devam” sloganını kullanan sağcı Yeni Demokrasi Partisi %40 oy ile kazandı. 146 milletvekili çıkardı. Başbakan Miçotakis seçimi yenileyecek. Temmuz’da yapılacak olan erken seçimi YDP'nin kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. İktidarın eski sahibi Syriza, 11 puan geriledi ve sadece 71 mv ile yetindi. Yılların merkez sol partisi PASOK ise “yeşil ekonomiye geçiş” programıyla oylarını bir nebze arttırmış olsa bile 41 mv’de kaldı. Yunanistan seçimini yorumlayanlar “Yunanistan dünyaya entegre olmalı” diyen YDP’nin başarısının tek bir sözcükte düğümlü olduğunu söylüyor: İstikrar…

İtalya’da Mayıs ayında 2 tur şeklinde gerçekleştirilen yerel seçimler faşizme yakın Başbakan Melori için bir sınav niteliği taşıyordu. Ancak 595 yerel noktada gerçekleşen bu seçimi Melori ve merkez sağ koalisyonu rahatlıkla geçti ve büyük bir başarı sağladı. Dokuz büyük merkezi, merkez sağ aldı. Bu merkezlerden 3’ü sol partilerden geri alındı. Lazio kentinde oy oranı %49 ve Lombardi‘de %55. Seçim sonucunu “Bu seçimler sağ trendi doğruladı” şeklinde yorumlayan Melori haklıydı. Merkez, sol ve sosyalist partiler dağınık ve yerel konulardan uzak temalar ele aldılar. Seçim sonucu bu ülkede de “istikrar”ın kazandığını gösteriyor.

İspanya’da Başbakan Sanchez parlamentonun dağılması ve 23 Temmuz’da erken seçime gidilmesi kararı aldı. Ancak son yerel seçimlerde oyunu arttıran muhalefetteki sağcı Halk Partisi ve Vox’un oy yitirmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Dahası bir dönemin yıldızı olan sol Podemos partisi, ağır bir bunalımda ve bunu kısa dönemde çözemeyecekleri anlaşılıyor. İspanya’da da yerel seçimin bir referendum olarak “istikrarı” oyladığını ve “istikrar isteyen” seçmenin kazandığını gösteriyor. Akdeniz çanağında yer alan 3 ülkenin seçimleri sağa yönelimin perçinlendiğini gösteriyor. Bununla istikrar arayışının ekonomik konulara baskın çıktığını anlatıyor. Üç ülkede de sağ partiler “sığınmacı karşıtı” bir dil kullandı ve kuşkusuz bu da çok geçerli oldu.

Açık ve uygulanır programlara dayalı partilerin başarılı olduğunu bu 3 ülkenin seçimi çok açık-seçik anlatıyor.

GÜNÜN NOTU: ABD‘li siyasetçi Henry Kissinger 100 yaşına bastı, hala demeç ve analizleriyle dünya politikasına yön vermeye çalışıyor…