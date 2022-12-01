Akşener’den faiz kararı eleştirisi: Bir tek Sayın Erdoğan’ı mutlu etmeye yarıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Merkez Bankası’nın faiz kararını eleştirerek, 2023 yılı bütçesinde ekonominin sorunlarını, yapısal olarak çözecek hiçbir tedbirin bulunmadığını AK Parti’nin ‘veda bütçesi’ olduğunu söyledi. Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 9’a indirmesine ilişkin Akşener, “Sayın Erdoğan, nihayet muradına erdi. Peki ülkemizde ne değişti? Hiçbir şey, ne kur oynadı, ne de faizlerde bir değişiklik oldu. Bu vesileyle, bir kez daha görmüş olduk ki, Merkez Bankası’nın politika faizinin düşük olması, bir tek Sayın Erdoğan’ı mutlu etmeye yarıyor. Çünkü ekonomide herhangi bir sinyal etkisi yok. Dolayısıyla artık, politika faizine de, ‘Erdoğan faizi’ diyebiliriz” diye konuştu.

“Faiz sebep, enflasyon sonuç yalanına, artık kimse inanmıyor“ diyen Akşener, yüksek enflasyona ve hayat pahalılığına dikkat çekti. İYİ Parti Grup toplantısında Altılı Masa tarafından açıklanan anayasa değişikliği önerisine de değinen Akşener, “Meclis’i güçlü, yargıyı bağımsız, yürütmeyi de istikrarlı hale getirmek için, ortaya koyduğumuz bu önemli çalışma, ülkemizin kalkınması ve demokratikleşmesi yolunda, atacağımız adımları tariflerken; aynı zamanda, istibdata karşı, hürriyetin sesini savunuyor” dedi.

Sahipsiz sokak hayvanları sorununa ilişkin yaptıkları çalışmaları ve çözüm önerilerini de açıklayan Akşener, saldırganlık geçmişi olan, engelli ya da güçten düşmüş hayvanların yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine nakledileceğini, fizyolojik, sosyal, psikolojik, çevresel ve davranışsal gereksinimlerini karşılamak için, barınakları evrensel standartlarda geliştireceklerini söyledi. Akşener, barınaklardaki hayvanların, kontrolsüz nüfus artışını önlemek için de düzenli ve disiplinli bir kısırlaştırma programını hayata geçireceklerini belirtti.

“Benimle kutlu mücadeleye var mısınız?“

Akşener, yaklaşan seçimlerin hayati bir önem taşıdığını belirterek, “Bu seçim, milletimiz için ya köprüden önce son çıkış ya da devam eden yıkımın son halkası demektir. Böylesine önemli bir süreçte, bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara, dayanışma ruhumuzu hedef alanlara karşı, birlikte ve dimdik durmalı, kutlu hedefimiz etrafında sımsıkı kenetlenmeliyiz. Bu ağır yükü taşımaktan imtina eden yufka yüreklilerin de kutlu yolculuğumuzda yeri yoktur, asla da olmayacaktır. Çünkü, milletimizin geleceği bizlerin omuzlarındadır. Şimdi bir kez daha sizlere sormak istiyorum, benimle bu kutlu mücadeleye var mısınız? Nice engelleri aştığımız gibi bugün de önümüze dikecekleri her türlü duvarı yıkıp geçmeye var mısınız? Benimle omuz omuza iktidara yürümeye hazır mısınız?” diye konuştu.