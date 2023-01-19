Akşener’den iktidara başörtüsü çağrısı: Samimiyetle çözmek istiyorsan teklifimiz hazır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Anayasa Komisyonu’nda görüşülecek olan başörtüsü düzenlemesinin yer aldığı anayasa değişiklik teklifine ilişkin açıklamalarda bulunduğu Meclis Grup toplantısında, ”Bak Sayın Erdoğan; seni uyarıyorum. Bu konu, bir turnusol kağıdıdır, bir samimiyet testidir, bir sınavdır. Kim pas veriyor, kim gol atıyor, beni ilgilendirmez. Ant olsun, yemin olsun, başı örtülü, başı örtüsüz tüm kadınların, genciyle yaşlısıyla tüm insanlarımızın, bu ülkenin, tüm vatandaşlarının, saf ve temiz duygularını sömürmenize, müsaade etmem, etmeyeceğim, bunu böyle bilesin” diye konuştu.

“Buyurun, hodri meydan, madem bu konu, yeniden siyasetin gündeminde, madem bu konu, yeniden masada; o zaman; Anayasaysa anayasa, mutabakatsa mutabakat. Biz varız” diyen Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Gel, bu konunun üzerindeki, tüm tartışmaları kaldıralım. Bu kapanmış yaranın üzerinde, vicdansızca tepinerek, kadınların, en helal haklarını, yeniden tartışmaya açmayalım. Eğer, ‘Benim bir ajandam var, bunu değiştirmem’ demiyorsan; eğer, ‘Bizim bir metnimiz var, noktasına bile dokundurtmam’ demiyorsan; eğer, ‘Ben siyasi rant peşindeyim, bu pastayı kimseye yedirtmem’ demiyorsan; gerçekten, samimiyetle, ortak akıl arıyorsan; meseleyi, mutabakatla çözme niyetindeysen hadi buyur, İYİ Parti olarak, biz varız. Çalışmamız burada. Eksikleri gideren, özgürlük alanlarını genişleten ve milletimizin ekseriyetini, ortak bir noktada buluşturacak, teklifimiz hazır. Biz hazırız. Millet için, memleket için, hayra vesile olacak, sahici bir mutabakata varıp, bu esasında var olmayan tartışmayı, tarihe gömmek için, biz hazırız” diye seslendi.

Başörtüsü meselesinin kapanmış bir mesele olduğunu, yürürlükteki mevzuatın yeterli olduğunu, ne yasal ne de anayasal düzenlemeye ihtiyaç olmadığını dile getiren Akşener, “Biz elbette; siyaseti, bir kurnazlık yarışı olarak gören, bu arkadaşların; seçmene, istismar edilecek marabalar olarak bakan, bu zihniyetin; seçim kazanmak için de her şeyi mübah bilen bir siyasi partinin; giderayak kanun teklifinden, anayasa peyda etme gayretlerine elbette şaşırmadık. Ne de olsa, bu arkadaşların fıtratları böyle“ diye konuştu.

Akşener, 26 Ocak toplantısı öncesi liderlerle görüşecek

Akşener, cumhurbaşkanı adayının da gündeme geleceği 26 Ocak’ta İYİ Parti’de yapılacak toplantı öncesinde liderlerle bir araya gelecek. Akşener, 19 Ocak Perşembe günü Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Demokrat Parti Genel Başkan Gültekin Uysal'ı, 20 Ocak Cuma günü CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nu, 23 Ocak Pazartesi günü de DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan'ı ziyaret edecek.