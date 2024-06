HABER ANALİZ / BIST 100 İLK ÇEYREK BİLANÇOLARI

Aktifleri %101 büyüyen 16 şirket %274 kazandırdı

Aktifleri 2024 ilk çeyrekte bir önceki yıla göre ortalama %101 büyüyen 16 şirket yıllık ortalama yüzde 274 kazandırdı. Aktifleri yüksek şirketlerin ortalama getirisi ise yüzde 137 oldu. Bu şirketlerden altısının getirisi ise enflasyonun altında kaldı. Aktif büyüme, bir şirketin belirli dönem içerisindeki varlıklarının ne kadar arttığını gösterir. Şirketlerin büyüme potansiyeline dair ipuçları veren aktif büyüme verisine yatırımcılar önem verir.

Nedeni varlıkların artışının genellikle şirketin iş hacminin ve gelirlerinin artmasıyla ilişkili olmasıyla alakalıdır. Aktif büyümesi yüksek olup, son altı ayda ve yıllık bazda performansı yüksek olan şirketler, aynı zamanda yatırımcıların ilgi alanına da girmeyi başarır. Neticede bu şirketler piyasada rekabetçi konumda bulunurlar.

BIST 100 Endeksi içerisinde, aktif büyümesi %50’den fazla, 6 aylık fiyat değişimi %60’tan ve yıllık değişimi %150’den fazla 16 şirket öne çıkıyor. Bu şirketler arasında dört banka hissesi dikkat çekiyor: Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası (C) ve T.S.K.B. Bu bankalar, aktif büyümeleri ve yıllık değişimleri ile yatırımcıların ilgisini çekmiş görünüyor.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

● Anadolu Efes (#AEFES) 5 gündür yükseliyor. Bir ayda %15,54 ve yıllık bazda %238,37 yükseldi. ● Bossa (#BOSSA) 5 gündür yükseliyor. Bir ayda %11,96 ve yıllık bazda %168,23 yükseldi. ● İzmir Fırça (#IZFAS) 5 gündür yükseliyor. Bir ayda %50,74 ve yıllık bazda %316,24 yükseldi. ● MLP Sağlık (#MPARK) 5 gündür yükseliyor. Bir ayda %28,37 ve yıllık bazda %378,09 yükseldi. ● Anadolu Hayat E. (#ANHYT) 4 gündür yükseliyor. Bir ayda %92,79 ve yıllık %689,30 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

● Politeknik Metal (#POLTK) 5 gündür düşüyor. Bir ayda yüzde 48,33 geriledi. ● Oylum Sınai Yatırımlar (#OYLUM) 4 gündür düşüyor. Bir ayda yüzde 30,38 geriledi. ● Girişim Elektrik Sanayi (#GESAN) 4 gündür düşüyor. Bir ayda yüzde 27,48 geriledi. ● Peker GMYO (#PEKGY) 4 gündür düşüyor. Bir ayda yüzde 27,32 geriledi. ● Çelik Halat (#CELHA) 4 gündür düşüyor. Bir ayda yüzde 23,54 geriledi.

NE OLDU?

● Çip üreticisi Nvidia, 3,34 trilyon dolar piyasa değeri ile dünyanın en değerli şirketi oldu. ● Fitch Ratings, Türkiye’nin 2024 yılı büyüme tahmini yüzde 2,8’den yüzde 3,5’e yükseltti. ● Otomotiv Sanayii Derneğ i (OSD) verilerine göre üretim yüzde 2 gerileyerek 606.905 adet oldu. ● Euro Bölgesi’nde TÜFE, mayıs ayında beklentilere paralel yıllık bazda yüzde 2,6 belirlendi. ● ABD’de perakende satışlar, Mayıs’ta aylık bazda yüzde 0,1 arttı. Beklentilerinin altında kaldı.

NE OLACAK?

● 20 Haziran’da Çin, kredi faiz oranı kararını açıklayacak. Almanya, mayıs ayı ● ÜFE verilerini yayımlayacak. İngiltere, faiz kararını saat 14:00’te duyuracak. ● Türkiye, haziran ayı tüketici güven endeksini duyuracak ve mayıs ayı bütçe dengesi raporunu açıklayacak. ● ABD, haftalık işsizlik maaşı başvurularını açıklayacak ve Euro Bölgesi, haziran ayı tüketici güveni verilerini yayımlayacak.

ZEYNEP’E SOR

YÜKSEK MALİYET Mİ, DÜŞÜK MALİYET Mİ?

Yüksek maliyet; yüksek getiri potansiyeli, profesyonel yönetim, uzman analiz, özel yatırım fırsatları. Azalan net getiri, yüksek risk, sermaye gereksinimi, küçük yatırımcının erişimi zordur.

Düşük maliyet; artan net getiri, kâr marjının yükselmesi, düşük risk, basit ve bilinen yatırım, kolay erişim. Sınırlı getiri potansiyeli, profesyonel yönetim eksikliği, rekabet

Biri maliyetlerini kısarak kârı büyüttü. Diğeri gelirde artış, kârda zorlanma bekliyor

Profesyonel bir yatırımcı değilim. Elimde Bantas ve Martı’nın ağırlıkta olduğu bir sepet var. Bu hisseleri yorumlar mısınız?/İsmail Sever

İsmail, bir şirkete uzun vadeli ortak olmak için o firmanın büyüdüğünü daha açık bir ifadeyle gelir ve kârını düzenli arttırdığını görmen önemlidir. Eğer şirket büyüyor ve ileriye dönük hedefl eri de varsa yatırımda bulunmak için güçlü bir dayanağın var demektir. Alım yönlü düşündüğün tüm firmalar için bu bakış açısını göz ardı etmemelisin.

Bantaş, geçtiğimiz yıl satışlarını %2 düşürürken kârını %4 büyüttü. Bu yılın ilk çeyreğinde ise satışlarda %2’lik artış ve maliyetlerdeki düşüşün etkisiyle dönem sonu kârı % 362 büyüdü. Fiyatı ise geçtiğimiz şubattan bu yana baskı altında bulunuyor. Bantaş’ın fiyatı uzun vadede çıkışını sürdüren bir yapıya sahip. Ara ara gözlenen satışlara rağmen Şubat 2022’den bu yana yükseliyor. Sorduğun diğer firma olan Martı Otel’in gelir ve kârında da son iki yıldır artış var.

2024’ün ilk çeyrek döneminde de gelir ve kâr büyümesi korunuyor. Ancak buna rağmen Aralık 2022’deki zirvesi 8,65 TL’nin hayli gerisinde bulunuyor. Hisse son işlem gününde kapanışını 3,59 TL’den gerçekleştirdi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Narin ise bu yıl ciro bazında %60 artış beklemekle birlikte kârlılıkta zor bir yıl beklediklerini ifade etti.

Yılın ilk çeyreğinde gelir de kâr da düştü. İlginin güçlenmesi için kârlı yapının büyümesi şart

Şişe neden uzun süredir 50 TL bandını bir türlü geçemiyor?/Tufan Can

Tufan, Şişecam sektöründe önemli konuma sahip firmalardan biri. Bu yönüyle borsada düşük riskle yatırım yapılacak şirketleri arasında yer alıyor. Gerçekleştirdiği yatırımları nazara alındığında ileriye dönük güçlü bir programla hareket ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu yatırımlar, ileriye dönük rekabette pazarını korumasına imkan sağlayacağı gibi dahası gelirini büyütmesini sağlayacak nitelikte. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl gelir ve kârını düşürdü.

2024’ün ilk çeyrek döneminde de düşüş devam etti. İnşaat sektöründeki daralma firmanın gelir ve kârlılığını da ister istemez etkiledi. Mali performanstaki zayıf seyir, yatırımcıların hisseye yönelik mesafeli duruş sergilemelerinde etkili oldu. Hisse, uzun vadede yükselen eğilimini korusa da yaklaşık bir yıldır yatayda dalgalı hareket ediyor.

Geçen zaman diliminde 44-54 TL aralığında gidip geldi. Bu itibarla yeni maliyetlerin oluştuğunu söylemek yanlış olmaz. Bu da teknik olarak mevcut seviyenin güçlü destekbölgesi işlevini üstlenmesine olanak tanıyor. Güçlü satışlar gelmediği sürece bu fiyat bölgesi destek işlevini görecektir. Artacak gelir ve kârlılıklabirlikte de yönünü yukarı çevirmesi gündeme gelebilecektir.

YATIRIM FONLARI

Son 3 ayın en yüksek getirili fonları

15 fon üç ayda ortalama %34 yükseldi

Son 3 ayda getirisi en yüksek fonların getirileri yüzde yüzde 31,93 ile 54,43 arasında değişti. Bu fonların ortalama getirisi ise yüzde 39,80 oldu. En yüksek getiriyi sağlayan fonlar arasında yüzde 54,43 getiri ile İş Portföy BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF) fonu öne çıkıyor. Bu fonu yüzde 53,92 ile TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu takip ediyor. Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. (TL)Fonu (HSYF) ise yüzde 53,39 getiri ile üçüncü sırada yer aldı.

EMEKLİLİK FONLARI

Emeklilikte son 3 ayın en yüksek kazançları

15 fon ortalama %33,78 yükseldi

Emeklilik fonlarında son üç ayda kazandıranlar ağırlıklı olarak hisse senedi fonları. Yatırımcıların bu fonları tercih etmelerinin nedeni alternatif yatırım araçlarına göre daha avantajlı seçenek sunmaları. En yüksek getiriyi sağlayan 15 emeklilik fonunun getirileri yüzde 30,07 ile 44,15 arasında değişti. Bu fonların ortalama getirisi ise yüzde 33,78 oldu.

En yüksek getiriyi sağlayan fonlar arasında yüzde 44,15 getiri ile Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF fonu öne çıkıyor. Bu fonu yüzde 36,62 ile Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF takip ediyor. Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF ise yüzde 36,22 getiri ile üçüncü sırada yer aldı. Portföy değeri en yüksek fon 21 milyar 213 milyon TL ile AgeSA Hay. ve Em. His. Sen. EYF oldu. Fonun yıllık getirisi yüzde 130,03 olarak gerçekleşti. Son 3 ayın en yüksek getirili fonları içerisinde 4. Sırada yer alan Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF aynı zamanda 15 fon içerisinde yatırımcı sayısı en yüksek olan emeklilik fonu.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar/TL ve TLREF’in Seyri

Dolar kuru B ayram öncesi son işlem gününü 32,17’den kapattı. TLREF ise 48,42’ye geriledi. TLREF’deki gerileme dövizde de hareketliliği getirdi. Dolar TL haftalık bazda yüzde 1,18 oranında yükseldi. TLREF’deki gerilemenin sürmesi dolar/ TL’de yükselişin sürmesine neden olabilir.

TAHVİL

Şeker faktoring, %63,11 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Şeker Faktoring, 12 Haziran 2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 114.975.500 TL olan bononun yıllık basit faizi %52, bileşik faizi ise %63,11’e denk geliyor. 90 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %12,82 olacak.

12 Haziran tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %51,08 seviyesinde bulunuyor. Şeker Faktoring’in çıkardığı bononun yıllık %52 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 0,91 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için makul bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 13 Haziran 2024 olurken vade tarihi 11 Eylül 2024 olacak. Piyasada TRFSKFH92412 ISIN kodu ile işlem görecek.

MIA TEKNOLOJİ

Savunma sektörüne yöneldi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kamera sistemi ihalesini kazandı

Savunma sektörüne yöneldi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın kamera sistemi ihalesini kazandı Mia Teknoloji, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın açmış olduğu Çevre Güvenlik Kamera Sistemi ihalesini kazandı. İhalenin toplam bedeli KDV hariç 37.880.000 TL olduğu belirtildi. Firma, ihale kapsamında IP tabanlı güvenlik kamera ihtiyaçlarına yönelik teknoloji çözümleri sağlayacak. Gerçekleşen ihale, Mia Teknoloji’nin güvenlik ve savunma sektöründeki faaliyet alanını güçlendirmesine olanak tanıyacak. Sözleşmeye davet bekleyen firma, sürecin tamamlanmasının akabinde projeye başlayacak. Şirket, bu yolla hem finansal performansını artırmayı hem de savunma sektöründeki çözümleriyle daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

ALCATEL TELETAŞ

Yurt dışı gelirleri son üç yılda arttı. Azerbaycan'da Baku Telephone ile ek protokol imzaladı

Yurt dışı gelirleri son üç yılda arttı. Azerbaycan’da Baku Telephone ile ek protokol imzaladı Alcatel Teletaş, Azerbaycan’da Baku Telephone ile GPON sistemlerinin satışı ile ilgili 3.120.570 dolar tutarında ek protokol imzaladı. Bedel güncel kurdan 100,7 milyon TL’ye denk geliyor. Şirket, son üç senede yurt dışı gelirini büyüttü. Her yıl bir öncekine göre artış gerçekleştirdi. Ek protokol firmanın, bu yıl yurt dışı gelirinin daha da artmasına olanak verecek. Anlaşma aynı zamanda Alcatel Teletaş’ın bölgedeki varlığını ve etkinliğini artırmasına imkan tanıyacak. Şirket, son açıkladığı 2024 ilk çeyrek mali dönemde satışlarını %55 artırarak 908,9 milyon TL’ye çıkardı. Dönem sonu net kârı ise %36 gerileyerek 61,25 milyon TL’ye indi.

GERSAN ELEKTRİK

İstanbul Anadolu Yakası OSB'de genişleyecek. Parsel tahsisi ile birlikte yeni tesis kuracak

İstanbul Anadolu Yakası OSB›de genişleyecek. Parsel tahsisi ile birlikte yeni tesis kuracak Gersan Elektrik, İstanbul Anadolu Yakası OSB’nin genişletilmesi projesi kapsamında, enerji ve yüksek teknoloji alanlarında yeni yatırımlar yapma kararı aldı. Bu doğrultuda, 10.000 m2’lik bir parseli bünyesine katacak. Alanda inşa edilecek yeni tesiste yüksek teknoloji ürünlerinin üretimi için yaklaşık 20.000.000 dolar tutarında bir yatırım gerçekleştirecek. Yeni tesiste, şirketin ihtiyaç duyduğu yüksek teknoloji ürünleri üretilecek. Bu sayede hem üretim alanlarının genişlemesi hem de diğer faaliyetlerin maliyetlerinin düşürülmesi hedefl eniyor. Yatırımın, Gersan Elektrik’in cirosunu artırması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ise satışları %9 gerilemişti.

TATLI PINAR ENERJİ

Balıkesir’deki GES projesinde ticari üretim başladı. Kurulu gücünü daha da büyütmek istiyor

Tatlıpınar Enerji, Balıkesir’deki Tatlıpınar RES Projesi’nin bir parçası olan GES için onay aldı. Santral ticari enerji üretimine başladı. Firmanın yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında yönetiminde söz sahibi olduğu işletmelerdeki toplam kurulu gücü 263,85 MW’a ulaştı. Şirket yönetimde söz sahibi olduğu toplam kurulu gücünü 349,10 MW’a ulaştırmayı hedefl iyor. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında 22,50 TL’den borsaya gelen Tatlıpınar Enerji, halka arz sonrası ciddi bir çıkış sergiledi. Sonrasında ise gelen satışlarla sürekli geriledi. Şirket son açıkladığı 2023 yıl sonu mali tablolarında satış gelirini %9 artırırken kârdaki büyüme %2 seviyesinde kaldı.

ASELSAN

Roketsan ve yurt dışı müşterileriyle yeni sözleşmeler yaptı. Sektördeki konumunu pekiştiriyor

Aselsan, savunma sanayiinde önemli anlaşmalara imza attı. Roketsan ile füze alt sistemleri ve arayıcı başlık üretimi konusunda toplam bedeli 20.149.637 dolar, 45.697.337 euro ve 476.316.251 TL değerinde olan sözleşmeler ve sözleşme değişikliklerine gitti. Teslimatlar 2024- 2028 yılları arasında gerçekleştirilecek. Ayrıca, Asya ve Orta Doğu’da yerleşik müşterilerinin son kullanımı için savunma sistemlerinin ihracatına yönelik toplam bedeli 79.277.900 dolar tutarında sözleşmelere imza attı. Denizaltı Savunma Harbine yönelik sonar sisteminin ihracatı, söz konusu sözleşmeler kapsamında ilk kez gerçekleştirileceği belirtildi.