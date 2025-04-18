Para piyasası fonları faiz artışıyla öne çıktı

Merkez Bankası politika faizini 350 baz puan artışla %46 seviyesine çıkardı. Kararla birlikte kısa vadeli faiz getirileri yükselirken, para piyasası fonları yeniden yatırımcının radarına girdi. Gecelik borçlanma ve borç verme faiz oranları da sırasıyla %44,5 ve %49 seviyelerine taşındı. Mevcut şartlarda düşük riskli, likit yatırım araçlarına olan ilgi artarken, portföylerde yeniden denge arayışı başladı.

Yıllık bazda en yüksek getiriyi sağlayan para piyasası fonu, %61,44 ile Atlas Portföy oldu. Nurol, Foneria ve Neo Portföy fonları da %60’ın üzerinde getiri sağladı. TL bazlı yılbaşından bu yana getiriler ise %13’lere yaklaştı. Bu fonlar, kısa vadeli nakdini değerlendirmek isteyen yatırımcılar için güçlü bir alternatif sunuyor.

Dünya borsalarında son haftada sert satışlar yaşandı. Hang Seng Endeksi %12,79, Nikkei %9,30, CAC 40 %9,21 değer kaybetti. Nasdaq %8,43, S&P 500 ise %7,04 düştü. Küresel risk iştahındaki azalma, yatırımcının defansif pozisyonlara yönelmesine neden oluyor. ABD ve Avrupa borsalarındaki düşüş, gelişmekte olan piyasaları da baskı altına aldı.

Piyasalarda güven arayışı artıyor

Enflasyon ve faiz belirsizliğinin sürdüğü ortamda yatırımcılar daha öngörülebilir araçlara yöneliyor. Türkiye’de para piyasası fonlarının reel getirisi yeniden pozitif alana geçti. Dünya borsalarındaki düşüş ise kısa vadeli risk algısının arttığını gösteriyor. Bu dönemde “nakitte kalmak” veya kısa vadeli düşük riskli yatırım araçları tercih etmek stratejik hale geldi.

ZEYNEP’E SOR

FİRMA DEĞERİ/FAVÖK MÜ, FİRMA DEĞERİ/NET SATIŞ MI?

FD/FAVÖK; operasyonel kârlılık, yaygınlık, nakit üretme, karşılaştırma. Yorum ihtiyacı, yatırımı görmeme, zararda anlamsızlık, yetersizlik.

FD/Net satış; ciro odaklı, kârsız, yeni ve yatırımdaki şirketlere uygunluk, basit ve hızlı. Kâr ve marj farkını görmeme, spekülasyona açıklık, yetersizlik.

Geri alımlar henüz hissede kalıcı bir çıkışa olanak sağlayamadı. Piyasada satıcılar daha etkin

Gübre Fabrikaları yılbaşından bu yana geri alım yaptığı halde fiyat neden yükselmiyor? / Faruk Seyran

Faruk, geri alım programları, çoğunlukla fiyatı desteklemek ve yatırımcı ilgisini canlı tutmak amacıyla uygulanır. Firma tarafından gerçekleştirilen alımlar, şirketin hisse başına kazancını artırırken piyasada pozitif bir algıya imkan sağlayabilmekte. Ancak, fiyat hareketi firmanın mali performansı, genel piyasa koşulları ve yatırımcı beklentileri gibi pek çok faktöre bağlı olduğu unutulmamalı. Gübre Fabrikaları yılbaşından bu yana 1,1 milyon adet geri alım gerçekleştirirken, miktar fiili dolaşımdaki payın %1,58’ine denk geliyor. Ortalama maliyeti 264,66 TL seviyesinde bulunuyor. Son günlerde hissede hareketlilik gözleniyor

Değişiklik kararı 1991 yılında alındı. Ödemeler değişen esas sözleşmeye uygun şekilde yapılıyor

İş Bankası’nın kurucu hisseleriyle ilgili tartışmalar hakkında bilgi alabilir miyim? / Umut Kartal

Umut, Kurucu intifa senetleri ortaklık hakkı vermeyen ve kârdan pay alma hakkı sağlayan özel bir senettir. İş Bankası’nın kurucu intifa senetleri, 1991 yılında yapılan Olağanüstü Genel Kurul ile sermayesinin yalnızca 250 bin TL’lik bölümüne denk gelen kâr payından yararlandırılması şeklinde düzenlendi. Esas sözleşme değişikliği sonrasında geçen sürede bankanın kârındaki artıştan bağımsız olarak, yalnızca belirlenen bu miktar üzerinden intifa senetlerine kâr payı ödeniyor. Banka, konuyla alakalı bugüne kadar açılan davaların reddedildiğine işaret ederken uygulamanın esas sözleşme değişikliğine uygun şekilde yapıldığını belirtiyor.

YATIRIM FONLARI

Aktif Portföy’ün MTS Fonu tarım temasıyla getiri arayışını öne çıkarıyor

Tarım ve Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu (MTS), toplam portföyün %73,83’ünü yabancı BYF ve %23,73’ünü yatırım fonlarında değerlendiriyor. Ağırlıklı biçimde tarım, emtia ve sürdürülebilirlik temalarına odaklanıyor. Tarımsal üretimden temiz enerjiye kadar geniş bir ekosistemi kapsayan şirketlerin yer aldığı fonlara yöneliyor. 52,3 milyon TL büyüklüğe ve %5,72 doluluk oranına sahip. Uzun vadede BIST Gıda ve Dow Jones Sürdürülebilirlik Endekslerini hedefliyor.Fonun stratejisi, özellikle iklim değişikliğiyle mücadele ve gıda güvenliği gibi küresel trendlerle yüksek uyum gösteriyor. Bu temalara duyarlı yatırımcılar için sürdürülebilir kalkınma odaklı ürünlere dolaylı yoldan erişim sunuyor. Yılbaşından bu yana %5’lik getirisiyle zayıf piyasa koşullarında pozitif kalmayı başardı.

TAHVİL

KT Sukuk Varlık, %50,65 yıllık bileşik getirili kira sertifikası ihraç etti

KT Sukuk VarlıkKiralama, 15.04.2025 günü kira sertifikası ihraç etti. Toplam tutarı 400.000.000 TL olan kira sertifikasının, yıllık basit getirisi %46, bileşik getirisi ise %50,65 oldu. Tek kupon ödemeli kira sertifikası 202 gün vadeli olup ödeme tarihi 04.11.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden getiri oranı da %25,46 olacak.

%46 YILLIK BASİT GETİRİ

Diğer taraftan 16 Nisan tarihli TLREFK %44,91 seviyesinde bulunuyor. KT Sukuk Varlık Kiralama’nın çıkardığı kira sertifikasının yıllık %46 basit getiri oranı, TLREFK’nın 1,09 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin önermiş olduğu getiri, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Kira sertifikası piyasada TRDKTSKK2513 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

CONSUS ENERJİ

Bahamalar’da 25 yıllık elektrik satış sözleşmesi imzaladı. Satış dolar bazında sabit fiyatlı olacak

Consus Enerji, Bahamalar’da iki adanın elektriğini karşılamak üzere iştirakleri üzerinden anlaşmaya vardı. Sözleşmeye göre 25 yıl süreyle dolar bazında sabit fiyatla satışı gerçekleştirilecek. Toplam 75 MW kurulu güçte doğalgaz ve güneş enerjisi santralleri ile 25 MWh kapasiteli enerji depolama sistemlerinden oluşacak projenin yatırım tutarı yaklaşık 135 milyon dolar olacak. Karayipler gibi ada ülkelerinde enerji üretimi çoğunlukla ithal yakıtla sağlandığından, hem maliyetler yüksek hem de enerji arz güvenliği sorunlu olabilmekte. Bu nedenle hibrit çözümler içeren ve yenilenebilir enerji kaynaklarını entegre eden projeler önemli. Ayrıca, enerji depolama sistemleri bu projelerde dalgalı üretim sorununu ortadan kaldırarak kesintisiz enerji temini sağlamakta.

LİNK BİLGİSAYAR

Turizm sektörüne yönelik Akıllı IP TV sistemleri kuruyor. Gelir modelini geliştirmek istiyor

Link Bilgisayar, 428.544 dolar tutarlı anlaşmaya vararak otelcilik sektöründeki bir firmaya özel Akıllı IP TV Sistemleri kuruyor. Söz konusu sistemler; enerji verimliliği, uzaktan yönetim, kolay bakım ve sürdürülebilirlik gibi teknolojik avantajlar sunarken, otellerin dijitalleşme sürecine katkı sağlayacak. Proje teslimatı yılı içinde gerçekleştirilecek. Akıllı IP TV çözümleri, özellikle otelcilik ve konaklama sektörlerinde, operasyonel verimliliği yükselten ve tasarruf sağlayan teknolojiler arasında yer alıyor. Dijital içerik yönetimi, oda servisleriyle entegrasyon ve merkezi kontrol özellikleriyle modern otelcilik anlayışıyla uyumluluk gösteriyor. Böylece şirket sadece yazılım değil, donanım destekli çözümler de sağlama yeteneğini geliştirecek.

MARGÜN ENERJİ

İzmir’deki jeotermal santralini satın aldı. Hazirandan itibaren gelirinden istifade edebilecek

Margün Enerji, büyüme taahhütleri doğrultusunda yenilenebilir enerji portföyünü genişletiyor. Bu çerçevede Seferihisar’da faaliyette olan RSC- 1 Jeotermal Enerji Santrali’ni bünyesinde barındıran RSC Elektrik Üretim’i 16 milyon dolara satın aldı. Gelir hakları ise 30 Haziran’dan itibaren Margün’e geçiyor. Santral, YEKDEM kapsamında 10 yıl devlet alım garantisine sahip. Bu yıl 6,4 milyon dolar gelir öngörülüyor. Alımla Margün Enerji’nin portföyü 130 MWm’ye, iştiraklerle birlikte kurulu gücü 330 MWm’ye ulaştı. RSC-1 JES’in mevcut üretim ve gelir potansiyeli dikkate alındığında, yatırımın şirketin bilançosuna doğrudan katkı sunacağı görülüyor. Şirket, sadece güneş değil, jeotermal gibi baz yük sağlayan kaynaklarda da aktif bir oyuncu olma hedefiyle hareket ediyor.