Altan Öymen: İyi gazeteci ve yenilikçi bir siyasetçi…

Gazeteci-siyasetçi Altan Öymen, ‘anı kitapları’ dizisiyle 1930’lardan günümüze Türkiye tanıklığını ortaya koyuyor.

Öymen, 1932’de Trabzon’da dünyaya geldi. Aile Çeçenistan’dan, Trabzon’a göçmüş, ardından Ankara’ya taşınmıştı. Öymen, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da gördü. 1955’de SBF’yi bitirdi.

1950 yılında, 18 yaşındayken Ulus gazetesinde parlamento muhabiri olarak gazeteciliğe başladı. Tercüman gazetesinin Ankara temsilcisi oldu. 1957’de 25 yaşındayken Yenigün gazetesinin genel yayın müdürlüğü görevini üstlendi. 1960-61’de bu kez Öncü gazetesi genel yayın müdürü oldu.

27 Mayıs sonrası basın kontenjanından Kurucu Meclis üyeliği ile siyasi yaşamı başladı. Bonn Büyükelçiliğinde basın ataşesi oldu. Yurda döndü, Ulus gazetesi genel yayın müdürü oldu. Sonrasında Milliyet gazetesinde dizi yazılar yazdı. Akşam gazetesinde yazarlık yaparken, Alman WDR ve DPA ajanslarının Türkiye muhabirliğini yaptı.

1972 yılında Müşerref Hekimoğlu’yla birlikte ilk bağımsız haber ajansı olan ANKA’nın kuruluşunda yer aldı.

CHP Ankara milletvekili olarak parlamentoya girdi. Ecevit Hükümeti’nde, Turizm ve Tanıtma Bakanı oldu. CHP grup başkan vekilliği ve Avrupa Konseyi Türk Delegasyonu üyeliği görevini yaptı.

1999’da CHP’nin 27. Kurultayında Genel Başkanı oldu. 15 ay süren bu görevinde ‘’üye yenileme’’ adıyla parti içi demokrasi için tarihi bir adım attı ancak bu hamlesi ne yazık ki sonuçsuz kaldı.

Gazeteci camiasının ‘’Altan abisi ‘’ olan Altan Öymen ile Milliyet gazetesinde birlikte çalıştık. Haber alma tutkusu ve takibinin ve özellikle sağduyusunun tanığıyım.

Öymen, anı dizi kitaplarıyla dönemin siyasal ve sosyal gelişmelerine yer verdi. Bir Dönem Bir Çocuk kitabını, Değişim Yılları, Öfkeli Yıllar, İhtilal ile Kayıp Yaz izledi. Bunu, Umutlar ve İdam ve 2022’de yayınlanan Kuşaklar Arası adlı çok ses getiren kitaplar izledi.

Altan Ağabey 90 yaşında ve kitap yazarlığını sürdürüyor. Kendisine sağlıklı bir ömür dilerim…

GÜNÜN SÖZÜ:

Akil adam özelliğindeki gazeteciler, dönemlerinin tanıkları olarak anı kitaplarıyla topluma ışık tutar, yön gösterirler.