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AltaVista mı, Fed mi önemli?

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Swap piyasasına göre, Fed haziranda veya temmuzda faiz indirebilir. Öte yandan, enflasyon önümüzdeki aylarda yüksek kalabilir. Trump’ın gümrük tarifelerini artırması, göçmenlerin sınır dışı edilmesi, yüksek enflasyon tahminimi pekiştirir. Bir faiz indirimi yakın gelecekte olmayabilir.

Enflasyon daha fazla düşmeden, istihdam piyasası belirgin biçimde zayıflamadan, Trump yönetiminin olası politikalarının etkileri belli olmadan, indirim gelmez. Bu üç faktör arasında, hükümetin hamleleri daha kritik olabilir. Bu açıdan, Fed tartışması arka planda kalabilir. Atlanta Fed, 2024’ün son çeyreğinde büyüme oranının yüzde 2,3 olacağını düşünüyor. Yüzde 2’nin üzerinde bir büyüme çok iyidir. Zaten Powell, ‘‘Amerikan ekonomisi güçlü’’ ifadesini kullandı. Özetle; Amerikan ekonomisi yüksek bir enflasyonla büyümeye devam ediyor. Trump’ın büyümeyi desteklemek için atacağı her adım enflasyonu besleyecektir.  

2000’li yılların başlarında New York Üniversitesi’nde, yatırım bankası Merrill Lynch’in yöneticisi Jim Gatheral’ın derslerini izliyordum. Siyah Kuğu kitabının yazarı Nassim Nicholas Taleb de derse katkıda bulunuyordu. DeepSeek olayından sonra Taleb usta, ‘‘AltaVista’yı hatırlıyor musunuz? Google bilinmiyorken, en fazla kullanılan arama motoru AltaVista idi.’’ yorumunu yapmış. Yapay zekâ balonu, Trump’ın politikaları, yüksek enflasyon, jeopolitik konular; hem tahviller hem de hisse senetleri için risk unsurlarıdır.        

 

 

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