Altılı Masa anayasa paketini açıklayacak, yol haritası mesaisini sürdürecek

Altılı Masa, bugün Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin nasıl işleyeceğini gösteren Anayasa Değişiklik paketini açıklayacak. Bilkent Otelde 10.30’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu katılımıyla gerçekleşecek olan Anayasa tanıtım toplantısının ardından liderler dokuzuncu toplantı için bu kez Demokrat Parti’nin ev sahipliğinde saat 14.00’de DP Genel Merkezinde bir araya gelecekler.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni doğrultusunda Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu tarafından hazırlanan, liderler tarafından son şekli onaylanan 100 madde civarındaki anayasa değişiklik paketi, Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu üyeleri tarafından açıklanacak.

Yasama, yürütme, yargı, temel hak ve özgürlükleri içeren anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanının yetkilerinde sınırlamaya gidilmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanının görev süresi 7 yıl olacak, bir kez seçilecek, görev süresi dolan Cumhurbaşkanı aktif siyaset yapamayacak. Cumhurbaşkanının olağanüstü hal ilan etme yetkisi olmayacak. Meclis güçlendirilecek, Başbakan ve bakanlar Meclis tarafından denetlenecek.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle birlikte kaldırılan ‘gensoru’ mekanizması, 'yapıcı güvensizlik oyu‘ ile geri getirilecek. Yeni hükümet kurulması güvence altına alınmadan, mevcut hükümet gensoru ile düşürülemeyecek, ‘parlamenter sistem istikrarsızlık getiriyor’ eleştirileri de bu şekilde ortadan kalkmış olacak.

Gensoru ile hükümetin düşürülmesi durumunda güvensizlik oyu verenler, yeni hükümetin kurulmasının da garantisini verecek. Yargı alanında Hakim ve Savcılar Kurulu, Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olarak ikiye bölünecek. Mecliste kesin hesap komisyonu kurulacak, komisyonun başkanı ana muhalefet partisinden olacak.

YÖK kaldırılarak, üniversiteler arası bir kurul oluşturulacak. Siyasi etik yasası çıkarılacak, temel hak ve özgürlükler genişletilecek. Anayasa Mahkemesi’nin üye sayısı hukukçulardan oluşacak şekilde yeniden belirlenecek.

Yol haritası çalışmaları hızlandı

Anayasa paketinin açıklanmasının ardından DP Genel Merkezinde bir araya gelecek olan liderler tamamlanma aşamasına gelen Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin yol haritası üzerinde çalışmalarını sürdürecekler. Bu çalışmanın tamamlanması ve kamuoyu ile paylaşılmasıyla birlikte sıra artık cumhurbaşkanı adayının açıklanmasına gelecek.