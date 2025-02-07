Altının en iyi dönemi bitiyor

Altının ons fiyatı 2.882 dolar ile bu hafta rekor kırdı. 2024’teki yüzde 27’lik getirisiyle yatırımcısının yüzünü güldüren değerli metal, yılbaşından beri yüzde 10 yükseldi. Altın için en iyi dönem, aralık başından şubatın ilk günlerine uzanan zaman dilimidir. Bu zaman parçası, yatırımcıları pek üzmez. Üç bin dolar seviyesi bir çekim etkisi yaratabilir. Piyasa oyuncuları yuvarlak rakamları severler.

Sadece dönemsellik açısından bakılırsa, altının en iyi periyodunun yavaş yavaş bittiğini vurgulayalım. Bundan sonra farklı gelişmeler belirleyici olur. Gümrük tarifeleri mevzusunun, bunun üzerine yapılan spekülâsyonların, fiyatı desteklediği ortadadır. Çin için açıklanan yüzde 10’luk gümrük vergisi yürürlüğe girdi. Trump seçim kampanyasında Çin’e yüzde 60 ek tarife getireceğini söylüyordu. Diğer taraftan, sert bir karşılık vermeyen Çin, yüzde 10’luk ek vergiyi tolere edecek gibi duruyor. Kanada ve Meksika için açıklanan tarifeler bir ay ertelendi. Buradaki haber akışına göre, önümüzdeki haftalarda altın fiyatında dalgalanmalar olabilir.

Dolar dünyada bu kadar güçlü olmasına rağmen altın rallisinin yaşanması önemlidir. Bundan sonra doları zayıflatacak gelişmeler fiyatı destekleyebilir. Yerli yatırımcıların, Dolar/TL paritesi için önümüzdeki aylarda büyük bir beklentisi olmamalıdır. Kur üzerinden içerideki altın fiyatlarına destek gelmeyebilir. Küresel gelişmelerin altının ons fiyatı üzerindeki etkilerini takip edeceğiz.