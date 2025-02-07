  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
  3. Atılım MURAT
  4. Altının en iyi dönemi bitiyor

Altının en iyi dönemi bitiyor

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Altının ons fiyatı 2.882 dolar ile bu hafta rekor kırdı. 2024’teki yüzde 27’lik getirisiyle yatırımcısının yüzünü güldüren değerli metal, yılbaşından beri yüzde 10 yükseldi. Altın için en iyi dönem, aralık başından şubatın ilk günlerine uzanan zaman dilimidir. Bu zaman parçası, yatırımcıları pek üzmez. Üç bin dolar seviyesi bir çekim etkisi yaratabilir. Piyasa oyuncuları yuvarlak rakamları severler.

Sadece dönemsellik açısından bakılırsa, altının en iyi periyodunun yavaş yavaş bittiğini vurgulayalım. Bundan sonra farklı gelişmeler belirleyici olur. Gümrük tarifeleri mevzusunun, bunun üzerine yapılan spekülâsyonların, fiyatı desteklediği ortadadır. Çin için açıklanan yüzde 10’luk gümrük vergisi yürürlüğe girdi. Trump seçim kampanyasında Çin’e yüzde 60 ek tarife getireceğini söylüyordu. Diğer taraftan, sert bir karşılık vermeyen Çin, yüzde 10’luk ek vergiyi tolere edecek gibi duruyor. Kanada ve Meksika için açıklanan tarifeler bir ay ertelendi. Buradaki haber akışına göre, önümüzdeki haftalarda altın fiyatında dalgalanmalar olabilir.

Dolar dünyada bu kadar güçlü olmasına rağmen altın rallisinin yaşanması önemlidir. Bundan sonra doları zayıflatacak gelişmeler fiyatı destekleyebilir. Yerli yatırımcıların, Dolar/TL paritesi için önümüzdeki aylarda büyük bir beklentisi olmamalıdır. Kur üzerinden içerideki altın fiyatlarına destek gelmeyebilir. Küresel gelişmelerin altının ons fiyatı üzerindeki etkilerini takip edeceğiz.

 

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Gümrük tarifelerinin TL’ye etkisi 05 Şubat 2025
Trump’ın bu gücü var mı? 03 Şubat 2025
AltaVista mı, Fed mi önemli? 31 Ocak 2025
Çin’in dönüşü umutlandırdı 29 Ocak 2025
Doğal gaz fiyatındaki artışın pariteye etkisi 27 Ocak 2025
Merkez hata yapmaz 24 Ocak 2025
Korkulan olmadı 22 Ocak 2025
Yeniden enflasyon 20 Ocak 2025
Dolar pozisyonlarında uçlara doğru 15 Ocak 2025
Piyasalar savruluyor 08 Ocak 2025