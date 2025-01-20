Ana pazar %29 yükseldi Yıldız pazar %19'da kaldı

Borsa yılbaşından bu yana yüzde 1,5 yükselerek 9.977’ye yükseldi. Pazar bazında ise Ana Pazar ve Yıldız Pazardaki hisselerde daha güçlü performanslar gözlendi.

Borsa İstanbul’da hisselerin performansında yeni yılla birlikte farklılaşma gözleniyor. Ana Pazar hisselerinde ilk 10 hisse yılın ilk 17 gününde ortalama %29,49 artış kaydetti. Yıldız Pazar’daki 10 hisse ise yılbaşından bu yana %19,22 seviyesinde daha sınırlı bir yükseliş gerçekleştirdi.

Yüzde 30’lu getiriler

Ana Pazar hisselerinde gözlemlenen %29,49’luk ortalama artış, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Listenin başında %35,89 yükselişle Hedef Holding yer alırken, Yaprak Süt ve Besi Çiftliği %32,21’lik getiriyle onu takip etti. Ostim Endüstriyel Yatırım ve İzmir Fırça da %30’un üzerinde artışla dikkat çekti. Bu performans, daha küçük ölçekli şirketlerin hareketlerini yansıtıyor. Hisse adetlerinin ağırlıklı olarak 500 milyon TL’nin altında olması, hisselerdeki hareketin küçük paralarla hareket etmesini sağlamakta.

Yıldız pazarda sınırlı hareket

Yıldız Pazar Hisseleri, Ana Pazar’a kıyasla daha düşük bir performans sergiledi. En fazla artan 10 hissenin 6 tanesi yüzde 20’nin altında yükseldi. Yıldız Pazar’daki hisseler arasında TAB Gıda %13,28 artış gösterirken Alfa Solar Enerji yüzde 13,32 yükseldi. Pera Yatırım Holding ise %30 artışı işe öne çıktı. Döviz kurlarında zayıf bir seyir gözleniyor. Dolar kuru 35,46 seviyesinde bulunurken euro kuru 36,42’de. Faizler yüksek seyrini koruduğu sürece döviz kurlarındaki sınırlı hareketlilik devam edecektir.

Faiz, enflasyon dengesi

Politika faizi yüzde 47,50, yıllık TÜFE yüzde 44,38 ve TLREF 46,72 seviyesinde bulunuyor. Yüksek faiz oranları, enflasyonla mücadelede belirleyici bir araç olmaya devam ediyor.

ZEYNEP’E SOR

SERMAYE YETERLİLİĞİ Mİ, SERMAYE YETERSİZLİĞİ Mİ?

Sermaye yeterliliği; sağlamlık, fırsat, düşük borç, güven, esneklik. Verimsizlik ve gevşeme riski, yatırımcı baskısı, getiri azalması riski.

Sermaye yetersizliği; kaldıraç etkisi, kaynağı verimli kullanım, hızlı büyüme potansiyeli. Likidite sorunu, yüksek borç riski, fırsat kaçırma, güvensizlik.

İştiraki Razi’yi satacak. Gerekçe belirtmemekle birlikte hukuki güvenlik sorunu olabilir

Gübre Fabrikaları büyük beklentilerle aldığı Razi’yi neden satıyor? / İhsan Karaman

İhsan, şirketlerin yurt dışında iştirak sahibi olmaları, büyüme ve gelir çeşitlendirmesi açısından cazip fırsatlar sunsa da, bu durum bazı hukuki ve fiili zorlukları da beraberinde getirir. Farklı ülkelerdeki yasal düzenlemelere uyum sağlama, yerel bürokrasi, kültürel farklılıklar ve özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki siyasi ve ekonomik belirsizlikler, bu süreçte karşılaşılan temel zorluklar arasında yer alır. Gübre Fabrikaları, İran’daki bağlı ortaklığı Razi’deki payını satma kararı aldı. Gerekçe belirtilmese de bunda söz konusu iştirak aleyhine İran mahkemesinin verdiği yüksek para cezasının etkisi göz ardı edilmemeli.

Gelir ve kârda büyüme sürüyor. Yıl sonunda da büyümenin devam etmesi sürpriz olmayacak

Türkiye Sigorta’nın fiyat seyri hakkında yorumunuzu öğrenebilir miyim? / Bora Ertürk

Bora, bir hissenin fiyatı üzerinde birden fazla faktör etkilidir. Şirketin finansalları ile bunun yanı sıra piyasa beklentileri, sektör dinamikleri, ekonomik gelişmeler ve yatırımcıların risk algısı etkili faktörler arasında yer alır. Şüphesiz bunlar içinde uzun vadede gelir ve kârlılık belirleyici olandır. Türkiye Sigorta, 2024 dokuz aylık mali tablolarında hem gelirini hem de kârını artırdı. Son paylaştığı kasım ayı brüt prim üretimi de bir önceki yılın aynı dönemine göre %76 artış kaydetti. Veriler yıl sonunda da gelir ve kârda büyümesinin süreceğine işaret ediyor. Fiyat da son bir yılda %65,14 artış kaydetti. Büyüme hisseyi destekliyor.

YATIRIM FONLARI

Re-Pie Portföy’ün yönettiği RTP Fonu, son bir ayda %11 getiri sağladı

RTP Birinci Serbest Fon, ana yatırım stratejisi olan Türk lirası cinsinden mutlak getiri sağlama hedefiyle hareket ediyor. Uzun ve kısa pozisyonları esnek şekilde kullanarak sermaye kazancı elde etmeyi amaçlayan RTP, potansiyel getiri seviyesini artırırken risk düzeyini de kontrollü şekilde yönetiyor. Elde ettiği %101,73 yıllık getiri, fonun performansını göstermesi açısından önemli. Risk düzeyi 4 olan RTP, son bir ayda %10,99 getiri elde etti. Gerçekleştirdiği artışla dikkatleri üzerine çekerken yeterli olmasa da yatırımcı sayısında artış gözleniyor. Toplam değeri 642.956.381 TL ve doluluk oranı %1,67 seviyesinde bulunuyor. Portföy dağılımında Takasbank Para Piyasası (%39,92), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%28,72) ve Yatırım Fonları Katılma Payları (%22,26) ağırlık gösteriyor.

TAHVİL

Meksa Yatırım, %60,91 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Meksa Yatırım, 17.01.2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 60.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %50,50 olurken, bileşik faizi de %60,91’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 91 gün vadeli olup ödeme tarihi 18.04.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %12,59 olacak.

% 50,50 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 17 Ocak tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %46,72 seviyesinde bulunuyor. Meksa Yatırım’ın çıkardığı bononun yıllık %50,50 basit faiz oranı TLREF’in yaklaşık 3,78 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 17.01.2025 olurken vade tarihi 18.04.2025 olacak. Bono piyasada TRFMKSA42517 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

SANİCA ISI

Satışlarını artırıyor. Ocak ayının ilk iki haftasında gelirinin %16’sı oranında yeni iş açıkladı

Sanica Isı, ocak ayına hızlı bir giriş yaptı. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından yeni işler aldı. Özellikle yurtdışına yönelik yaptığı anlaşmalar doğrultusunda gelirini büyütüyor. Son olarak Irak Duhok’da gerçekleştirilecek proje kapsamında 6.000.000 dolar tutarında üst yapı boru ürünlerinin satışını gerçekleştirdi. Tutar yıllık gelirinin %7,1’ine denk geliyor. Açıkladığı bir diğer satışı da toplam 619.969 dolar ve 326.111 euro tutarında. Radyatör ve boru grubu ürünlerini kapsayan bu siparişin yıllık gelire oranı ise %1,13 seviyesinde. Sanica Isı, yılbaşından bu yana gerçekleştirdiği toplam tutar 480 milyon TL’ye denk geliyor. Bu da yıllık gelirinin %16’sı seviyesinde bulunuyor. Şirket dokuz aylık faaliyet döneminde ise satışlarını düşürürken kârını artırdı.

GALATA WİND ENERJİ

Alapınar RES Projesi’nin kurulu gücü artırıldı. ÇED raporu tamam. Diğer izinleri bekliyor

Galata Wind Enerji’nin bağlı ortaklığı Gökova Elektrik Üretim firmasının Muğla’da faaliyet gösterecek olan Alapınar RES Projesi’nin kurulu gücü artırıldı. EPDK’nın onayı ile, proje kapasitesi yükseltildi ve türbin sayısı 3’e çıkarıldı. Geçtiğimiz aralık ayında ÇED olumlu raporu alınan projede, 2025 yılı yatırım planları doğrultusunda diğer izin süreçlerinin ise devam ettiği belirtildi. Projenin kapasite artışı, şirketin yenilenebilir enerji portföyünü genişletme ve enerji üretimini artırma hedeflerine katkı sağlayacak. Şirket son paylaştığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında ise satışlarını düşürürken dönem sonunda kârını artırdı. Çeyreklik bazda bakıldığında üçüncü çeyrekte hem satışlarını hem de FAVÖK’ünü artırdığı görülüyor. Performansını sürdürmesi önemli.

ARMADA GIDA

Yurtdışından bakliyat siparişi aldı. Borsaya yeni geldi. Satışlar ağır basarken fiyat geriledi

Armada Gıda, yurtdışında yerleşik bir firmayla ticari bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında 5.232.000 dolar tutarında bakliyat satışı gerçekleştirecek. Tutar, 185,5 milyon TL’ye denk gelirken yıllık gelirinin %2,3’ü seviyesinde bulunuyor. Alınan sipariş, şirketin ihracat kapasitesini artırarak yurt dışı pazarlardaki varlığını güçlendirmesine imkan vermesi bekleniyor. Borsaya yeni gelen firmalardan olan Armada Gıda, ilk açılışını 3 Ocak 2025 günü 40,02 TL’den gerçekleştirdi. Satış baskısı öne çıkarken hisse de 40 TL olan halka arz fiyatının altına geriledi. Şirket halka arzdan yaklaşık 1,7 milyar TL net gelir elde etti. Bunun %35- 40’ını devam eden fabrika yatırımında, %45-50’sini işletme sermayesinde ve %5- 10 oranındaki kısmını da GES yatırımında kullanacak.