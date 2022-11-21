Anayasa değişiklik teklifi için gözler AK Parti’de olacak, Altılı Masa yeniden gündemine alacak  

AK Parti’nin başörtüsü ve ailenin korunması konularındaki anayasa değişikliği teklifinin bugün toplanacak Kabine, Salı günü yapılacak MKYK toplantısında ele alınması ve bu hafta Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçtiğimiz hafta Anayasa’nın 24. maddesine eklenecek fıkralar ile 41. maddesinin birinci fıkrasında yapılacak değişikliğe ilişkin hazırlık çalışmalarını tamamladıklarını ve sunulma aşamasına geldiğini açıkladı.

AK Parti, başörtüsüne anayasal güvence ve ailenin korunması konusundaki anayasa değişikliği önerisini TBMM Başkanlığı’na sunmadan önce, bu konuda görüşünü almak üzere muhalefet partilerine gitmişti. Yapılan görüşmelerde partilere herhangi bir metin sunulmadı, görüşleri alındı.

AK Parti daha sonra partilerin yaklaşımı doğrultulunda hazırlanan metinde revizyona gitti. İYİ Parti’nin anayasa değişikliğini 14 Kasım’da yapılan Altılı Masa toplantısına taşıması üzerine konu liderler düzeyinde değerlendirildi. Ancak anayasa teklifi Meclis’e sunulmadığı için destek verilip verilmemesi konusunda net bir karar çıkmadı. Liderlerin imzasıyla yapılan ortak açıklamada, “temel hak ve özgürlüklerin siyasi bir kavga konusu olmasına izin vermeyeceğiz“ denildi.

Temel hak ve özgürlükleri parçalanamaz bir bütün olarak görüldüğüne vurgu yapılan açıklamada “Yarının Türkiye’sinde hiç kimse düşüncesinden ve inancından, özellikle hiçbir kadın kıyafetinden ve giyim tarzından dolayı ayrımcılığa maruz kalmayacaktır. Bizler, toplumun bir kesimini siyasi rehine gibi kendi saflarında tutmaya ve özgürlüklerinin ellerinden alınmasıyla tehdit etmeye kalkışan bu çarpık siyasi anlayışa son vereceğiz. Sansür yasasıyla gerçeği dahi kendi tekeline almaya çalışan, basını susturan, sivil toplumu ve sosyal medyayı tehdit olarak gören, demokrasinin nefes borusu olan düşünce ve ifade özgürlüğünü ayaklar altına alan bu otoriter yönetim anlayışına hep birlikte son vereceğiz” ifadelerine yer verildi.

28 Kasım’da yeniden masanın gündemine gelecek

AK Parti’nin bu hafta anayasa değişiklik teklifini Meclise sunması halinde muhalefetin tutumunun da netleşmesi sürecine girilmiş olacak. 28 Kasım’da yapılacak Altılı Masa toplantısında Meclis Başkanlığına sunulması halinde verilen anayasa değişiklik teklifi, yeniden liderler düzeyinde ele alınacak.

AK Parti, 400 oyla kabul edilmesi durumunda referanduma gidilmeyeceğini muhalefete iletti. 360 ile 400 arasındaki bir oy dağılımında ise AK Parti, üçüncü sandığı getirmeyi planlıyor. Altılı Masa’da, 28 Kasım toplantısında konu tüm boyutlarıyla bir kez daha tartışılacak.