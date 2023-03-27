Ankara’da bahar üç yıl aradan sonra festivalle geliyor

37. Uluslararası Ankara Müzik Festivali 4 Nisan’da dinleyicileriyle buluşuyor

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın 36 yıl Ankaralılık adına azim ve özenle düzenlediği, Başkentin en uzun soluklu uluslararası etkinliği olan Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nin 37.si üç yıllık bir aradan sonra 4-28 Nisan tarihleri arasında Başkentli sanatseverlerle depremzedeler yararına buluşacak. Ülkemizde yaşanan büyük acıya rağmen sanatın var olması gerekliliğine ve müziğin iyileştirici gücüne olan inanç ile hazırlanan 37. Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nde başta ülkemizin yetiştirdiği güzide sanatçılarımız olmak üzere Azerbaycan, İtalya, İspanya, İngiltere, Endonezya, Tayvan, Çekya, ABD, Makedonya, Hırvatistan, Çin’den klasik müzik ve caz alanlarının seçkin örneklerini sunacak 13 ülkeden 355’ye yakın sanatçı ve topluluk yer alacak.

37. Festival’de senfonik konser, modern bale, flamenko, oda müziği, koro, caz ve resital kategorilerinde 17 konser ve gösteri ile dört gitar ustalık sınıfı ve bir bale atölye çalışması gerçekleştirilecek.

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Türkiye İş Bankası Müzesi’nde Cumhuriyet’in 100. yılına armağan sergi: Yaşasın Cumhuriyet

Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle hazırlanan “Yaşasın Cumhuriyet! Atatürk Döneminde İktisadi Bağımsızlığın İlk Adımları” başlıklı sergi, İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi’nde ziyarete açıldı. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadi zaferle taçlanmazsa sonuç kalıcı olamaz” sözünden alınan ilhamla hazırlanan sergide, iktisadi ve sosyal hayatın kalkınması mercek altına alınıyor.

Metro Türkiye’den afet bölgesindeki restoranlara destek projesi: “Benim İşim, Benim Mutfağım”

Yeme-içme sektörünün en önemli iş ortaklarından biri olan Metro Türkiye, ülkemizin mutfak kültürünü yaşatmak için depremden etkilenen bölge restoranlarının yeniden ayağa kalkmasına destek veriyor. Mekân, ürün ve servis hizmeti desteği sunduğu “Benim İşim, Benim Mutfağım” projesi ile Antakya Sultan Sofrası, Maraş Paça Kebap Restaurant, Malatya Hacı Baba Restaurant ve Antakya Pöç Kasabı ve Kebap Salonu’nun Ramazan boyunca Gastronometro’da iftar organizasyonları düzenlemesini sağlayan Metro Türkiye, restoranların projeden elde edeceği gelir ile kapılarını tekrar açmasını hedefliyor.

59. Kütüphane Haftası bugün başlıyor

Türkiye’de kütüphanelere ve kütüphanecilik mesleğine olan farkındalığı artırmak üzere her yıl kutlanan Kütüphaneler Haftası’nın 59’uncusu araştırmacılar, akademisyenler, kütüphaneciler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin katılımıyla 27 Mart’ta başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca bu yıl "Kütüphane İyileştirir" ana temasıyla düzenlenecek olan haftanın ilk etkinliği Ankara’da gerçekleştirilecek.

6. Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması jürisi açıklandı

DenizBank ve Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle düzenlenen 6. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nda “Dizi – Mini Dizi Senaryo Yarışması”, “İlk Senaryo Yarışması” ve “Yapım Destek Platformu”na katılan projeleri değerlendirecek jüri üyeleri belli oldu.

Sabri Ülker Vakfı’ndan sağlıklı bir Ramazan için beş ipucu

Ramazan ayında öğün sayısı, sahur ve iftar olmak üzere ikiye düştüğü için bu öğünlerde tüketilen gıdalar günlük enerji ve besin öğeleri alımının tamamını oluşturuyor. Bu nedenle her iki öğünde de özellikle yeterli vitamin ve mineral alımının sağlanması gerekiyor. Vücudunun gereksinim duyduğu besin ögelerinin sağlanması bağışıklığın desteklenebilmesi için de oldukça önemli. Uyku düzeni ve öğünlerin içeriği de sağlık halinin devamı için büyük önem arz ediyor.

Hilton Istanbul Maslak’ta Ramazan ayı boyunca beş farklı iftar menüsü

Hilton Istanbul Maslak, şirket ve gruplara özel iftar menüleri sunuyor. Ramazan sofralarının en sevilen tatlarından hazırlanan bu özel menüler, Executive Chef Ceyhan Aşcıoğlu ve ekibinin elinden çıkıyor.