Bağlı cihazlarla alışveriş başlıyor

Dünyanın kuralları değişiyor ve bunlar arasında çok hızlı çakış yapanlar var. E-ticaret bence 2022’nin en büyük atılımı olarak geçtiğimiz yıla damgasını vurdu. 2023 yılında da bu durum yeni teknolojilerle büyüyerek devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde e-marketer bununla ilgili bir çalışma paylaştı. Öyle ki çalışma önemli bir gelişmeye dikkat çekiyordu. Onlara göre bağlı cihazlar yani özellikle TV’ler yeni teknolojilerle e-ticaret platformlarını içlerine taşıyarak yeni bir satış kanalı oluşturuyor. TV’lerde alışveriş kanallarıyla bu iş tabii yapılıyordu. Ama platformların e-ticaret için bir kanal oluşturması, bu başka bir modele işaret ediyor. Tespitler hayli ilginç, ABD’de bu yönde büyük yatırım yapan ve kendi e-ticaret’ine başlayan platformlar da var. E-marketer’ın tespitlerinden bugün bir özet yapmaya çalıştım bu yeni ve önemli konuda. Geçen hafta network’e bağlı insan döneminden bahsetmiştim. Bu haftada da aslında onunla birlikte bağlı cihazların yakın dönemde yeni işlevler üstleneceğini söylüyoruz.

Bağlı TV/Connected TV

2023'ün ilk yarısında online platformlar ve görsel arama gibi gelişen teknolojiler sayesinde daha fazla alışveriş yapılabilir hale geldi. Ufukta büyük değişiklikler var. Geçen yıl, satın almak için tıkla seçeneği ilk sıradaydı. Şimdi ise bağlı TV’ler - Connected TV (CTV) sanal asistanların yardımıyla reklam formatlarını ve satın alma anlarını oluşturmayı kolaylaştıracak QR kodların ve görsel aramanın her yerde yaygınlaşacağı yeni “m-ticaret” fırsatları oluşacak gibi görünüyor.

CTV Alışverişe açılıyor

Markalar farkındalık ve satın alma arasındaki boşluğu daraltırken, perakende medya ortaklıkları alışveriş yapılabilir CTV'yi geliştiriyor. Bu konunun öncülüğünü yapanlar arasında, Instacart ve DoorDash yer alıyor. Her ikisi de bu yılki ABD’nin Super Bowl'da bu konudaki yeni teknolojilerini test ettiler.

QR kod kullanımı artıyor

Bu yıl 94,1 milyon ABD tüketicisi QR kullanmış. 2026 yılına kadar 102,6 milyona yakın kişi akıllı telefon QR tarayıcılarını kullanacak. Pazarlamacılar, fiziksel ve dijital alanlarda dönüşümleri artırmak ve daha etkileşimli bir alışveriş deneyimi oluşturmak için QR kodları benimsiyor.

Görsel arama ivme kazanıyor

Insider Intelligence ve Bizrate Insights'a göre, görsel aramayı kullanan ABD'li yetişkinlerin sayısı 2020'de yüzde 3,8'den 2023'te yüzde 8,2'ye yükseldi. Bu, nüfusun küçük bir kısmı olmasına rağmen, Google ve Bing, benimsenmeyi hızlandırma umuduyla görsel aramayı geliştiriyor. Teknoloji geliştikçe, reklam verenlerin bağlı cihazlardaki reklamlarla tüketicilere ulaşmanın en iyi yollarını bulmak için kitle verilerinden yararlanmaları gerekiyor.

Ticaret her yere gidiyor

Tüketiciler hayatlarını tamamen dijitalleştirdikçe, hangi cihazı kullanıyor olurlarsa olsunlar, işlem yapmak gibi günlük davranışlarının sorunsuz bir şekilde akmasını bekliyorlar. Ortaya çıkan sorular, tüketicilerin ticaret için bağlı cihazlara güvenip güvenmediği ve ne kadar çabuk güvenebileceği.

2023 Tahminleri

ABD’de mobil uygulama harcamaları 2023'te yıllık yüzde 15,5 artışla 23,81 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Apple, bu yıl 5,20 milyar dolarla en büyük mobil uygulama harcamasını gerçekleştirecek, ardından Google (4,17 milyar dolar) ve Meta (3,69 milyar dolar) gelecek. 2024 yılına kadar, Apple'ın mobil uygulama yükleme reklam gelirlerinin 6 milyar doları aşması bekliyor bun da onu rakiplerinin oldukça önüne geçirecek.

Şimdi neredeyiz

Apple, mobil uygulama yükleme reklam harcamalarının zirvesinde kalmaya devam ediyor.

Uygulamalar daha yaygın hale geldikçe, şirketler onları potansiyel müşterilere tanıtmak için büyük harcamalar yapıyor. ABD akıllı telefon pazarında hâkim bir konuma sahip olan Apple, özellikle reklam konusunda oldukça hırslı, bu kategoride gelecekteki talebi karşılamak için de pek çok şey yapıyor.

2023 Tahmini

Geçen yıl, Apple'ın gizlilik kurallarından yararlanmaya devam edeceğini ve özellikle 2023'te Apple TV+'ta reklamlarla başlayacak olan bir talep tarafı platformu (DSP) ile App Store'daki arama ağı reklamlarının ötesine geçeceği öngörülüyordu. Apple şimdi bunların da ötesine geçecek gibi görünüyor.

Apple’ın , Google’ın son durumu

E-marketer, online ticaretten, bağlı ticarete geçmeyi ortaya koyarken yeni gelişmeler için Apple ve Google’ın hakim güçlerini kullandığını söylüyor. Bu da önümüzdeki dönemde çok büyük değişimleri görebileceğimize dikkat çekiyor.

“Geçen yıl söylentiler dönmeye başladığından beri Apple'ın DSP'sinde fazla hareket olmadı. Apple'ın reklam hedeflerini artırdığına dair bazı işaretler olsa da (şubat ayında reklam teknolojisi şirketi Simulmedia'nın eski pazarlama yöneticisi Lauren Fry'ı Apple TV+ için reklam hizmetini geliştirmesi için işe almak gibi), gelecek planlarını açıkladı.

İnceleme, Apple'ın App Store politikaları üzerinde yoğunlaşıyor ABD'de Adalet Bakanlığı, antitröst endişeleri nedeniyle Apple'a yönelik soruşturmasını hızlandırıyor. Biden yönetimi, Apple'ı (ve Google'ı) mobil uygulama pazarında rekabete aykırı uygulamalar yapmakla suçladı. Etkileşimli Reklamcılık Bürosu, Apple'ı rekabete aykırı uygulamaları nedeniyle de kınadı. Havuzun diğer tarafında, AB'nin Dijital Hizmetler Yasası, Apple gibi Büyük Teknoloji şirketlerine daha katı kurallar getiriyor.