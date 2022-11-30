Bahçeli’den, Altılı Masa’ya Cumhur İttifakı’nın anayasa önerisine destek çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP’nin dar bir siyasal anlayışla sadece bir adaya, bir zümreye oy istemeyeceğini belirterek, “CHP yepyeni bir anlayışla yepyeni bir sisteme oy isteyecek. CHP adaya değil güç birliğine oy isteyecek. CHP yeni bir Türkiye hayali için oy isteyecek. Çünkü biz sadece ülkeyi krizden çıkarmak için oy istemiyoruz. Bundan sonra ülkemizi yapısal krizlerden koruyacak sistemi getirmek için geliyoruz. 50 yıldır ekonomik krizi bir diğeri ile değiştirdik. Bu ülke yoruldu, Türkiye’yi buradan çıkarmamız lazım. Yeni bir nefesle geliyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu, 3 Aralık’ta yapacağı toplantıya ilişkin mesajlar verdiği konuşmasında, “Dünyaya da seslenmek isterim; Ey dünya, insanımız senin ucuz iş gücün, ülkemiz senin mülteci kampın değildir. Toprağımız senin çöp depolama alanın değildir. Mahallelerimiz senin uyuşturucu baronlarının fink attığı bataklıklar değildir. Seninle rekabet etmeye geliyoruz. Teknolojide, sanayide, eğitimde, insan haklarında, kadın haklarında, özgürlüklerde, çevrecilikte, hayvan haklarında rekabet etmeye geliyoruz. Ey dünya sen de 3 Aralık’ı bekle” diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Altılı Masa tarafından açıklanan güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa değişiklik önerisini, “Ölü doğmuş, deyim yerindeyse dağın fare doğurması bile mümkün olmamıştır” sözleriyle eleştirdi. Altılı Masa’nın anayasa değişiklik önerisini tamamıyla avunma ve avutmaya dayalı beyhude bir çaba olarak değerlendiren Bahçeli, “Zillet ittifakının anayasa değişiklik önerisi tarihi geriye sarmak, akıntıya karşı kürek çekmek, devletin temellerine dinamit yerleştirmek, güçlenen Türkiye’ye pranga vurmak, milletin takdir ve tercihine kara çalmaktır” diye konuştu.

Bahçeli, Altılı Masa’ya Cumhur İttifakı’nın yeni anayasa hazırlığına ve hedefine katılma çağrısını, “Gelin siz de bu tarihi sorumluluğa ortak olun. Geçmişe takılarak geleceğin vizyonunu kurmak gibi bir hezeyandan geri dönün. Gelin Türkiye’nin yanında durun” sözleriyle yaptı.

HDP: Anayasa önerisi eksik ve zayıf

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Altılı Masa tarafından açıklanan anayasa önerisinde olumlu pek çok madde bulunmakla birlikte gerçek ve güçlü bir demokrasi için eksik ve zayıf olduğunu söyledi. Sancar, grup toplantısında Türkiye’nin ana gündeminin yoksulluk, açlık ve işsizlik olmasına rağmen iktidarın gündeminin halkın gerçek gündemini unutturmaya yönelik politikalar ve savaş planlarının oluşturduğunu belirtti.