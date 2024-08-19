Banka Sektör Endeksi yeniden yukarı yöneldi

BIST Banka Endeksi, son bir haftada %3,53 yükseliş kaydetti. Yılbaşından bu yana güçlü getiriler sağlayan banka hisseleri, yatırımcıların yeniden ilgisini çekiyor. Akbank ve Şekerbank, son bir haftada en çok değer kazanan hisseler arasında yer aldı.

BIST Banka Endeksi, son bir haftada %3,53 artış göstererek yatırımcıların yeniden dikkatini çekti. Gözlenen yükseliş, yılbaşından bu yana güçlü getiriler sağlayan banka hisselerinin tekrar ilgi görmeye başladığını işaret ediyor. Özellikle, sektörde en yüksek ağırlığa sahip olan Akbank, bir haftada %7,37 oranında değer kazanarak öne çıktı. Aynı sürede Şekerbank %10 prim yaparak sektördeki yükselişi destekledi.

Akbank ve Garanti Bankası performanslarıyla öne çıkıyor

BIST Banka Endeksinde ağırlığı en yüksek hisselerden biri olan Akbank, %33,11 ile endeksin en büyük bileşeni konumunda. Yılbaşından bu yana %62,44 getiri sağlayan Akbank, son bir yılda %99,20’lik artış kaydetti. Öte yandan Garanti Bankası son bir yılda %112,04 ile en yüksek getiriye sahip banka olarak öne çıktı.

Banka hisselerine yatırımcı ilgisi artıyor

Banka hisselerinde yaşanan yükseliş, sektör genelinde güvenin arttığını ve yatırımcıların bankacılık sektörüne yönelik beklentilerinin pozitif yönde olduğunu gösteriyor. İş Bankası (C) ve Yapı Kredi Bankası gibi diğer büyük bankalar da endekste yüksek ağırlıklara sahip.Söz konusu hisseler, yılbaşından bu yana güçlü performans sergileyerek sektördeki genel iyimserliğe katkıda bulunuyor. Sektöre yönelik olumlu beklentinin korunması ve buna bağlı olarak para girişinin devam etmesi, hisselerin fiyatını destekleyecektir.

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

■ Escar Filo (#ESCAR): 9 gündür sürekli yükseliyor. Son bir yılda yüzde 164 yükseldi.

■ İzmir Fırça (#IZFAS): 7 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %33,65 yükseldi.

■ Arsan Tekstil (#ARSAN): 4 gündür sürekli yükseliyor. Son bir yılda yüzde 118 yükseldi.

■ Batısöke Çimento (#BSOKE): 4 gündür yükseliyor. Son bir ayda %53,46 yükseldi.

■ Eczacıbaşı İlaç (#ECILC): 4 gündür sürekli yükseliyor. Son bir yılda yüzde 25 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

■ Gelecek Varlık Yönetimi (#GLCVY): 6 gündür düşüyor. Son bir ayda %17,09 geriledi.

■ Silverline Endüstri (#SILVR): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %1,63 geriledi.

■Net Holding (#NTHOL): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %20,59 geriledi.

■ Anadolu Grubu Holding (#AGHOL): 5 gündür düşüyor. Son bir ayda %24,97 geriledi.

■ İhlas Yayın Holding (#IHYAY): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %29,32 geriledi.

■ Link Bilgisayar (#LINK ): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %17,02 geriledi.

NE OLDU?

■ Reklam Kurulu, 2024’ün ilk 8 ayında 165 milyon TL para cezası uyguladı.

■ Akçansa’nın ilk yarıyıl satışları 9,4 milyar TL oldu.

■ Kıraç Galvaniz, talep toplama sürecini yatırımcılardan gelen 4,5 kat taleple tamamladı.

■ Altın fiyatları cuma günü rekor kırdı ve tarihte ilk kez 2 bin 500 doların üzerine çıktı.

■ Borsada haftalık kayıp yüzde 0,86 oldu.

NE OLACAK?

■Merkez Bankaları faiz kararını açıklayacak.

■ Borsada 10.000 sınırının aşılıp aşılmadığı izlenecek.

■ Banka sektöründe geçtiğimiz hafta başlayan hareketlilik takip edilecek.

■ İşsizlik oranı ve Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verileri izlenecek.

■ TCMB Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek.

ZEYNEP’E SOR

YÜKSELİŞ TRENDİ Mİ, DÜŞÜŞ TRENDİ Mİ?

Yükseliş trendi; Kar, yatırımcı güveni, piyasa ivmesi, uzun vadeli yatırımlar. Aşırı değerlenme riski, düzeltme, zirvede alım riski, sürdürülebilirlik riski.

Düşüş trendi; satış ve kısa pozisyon fırsatı, değer yatırımı fırsatı, portföy dengeleme. Sermaye kaybı, panik satışlar, stres, belirsizlik, likidite sorunu.

İlk çeyrekte zarar açıkladı. Temettü ödeyebilmesi için yıl sonuna kadar kâra dönmesi önemli

Çemtaş hakkında değerlendirme yapar mısınız? Temettü hissesi olarak düşünülebilir mi?İşlerini geliştirebiliyor mu?/Kemal Uçar

Kemal, şirketlerin temel gayesi kâr etmek ve bu kârı hissedarına dağıtabilmektir. Kimi firmalar düşük kârlılık ya da yatırımlarına kaynak ayırma kaygısıyla elde ettiği kârı ortaklarına dağıtmayabilir. Bu temettü politikalarıyla ilgilidir. Borsada elde ettiği kârı düzenli olarak yatırımcısıyla paylaşan firmaların sayısı ise az değil. Borsadaki temettü şirketlerini BIST Temettü Endeksi’nden takip edebilirsin. Çemtaş da bunlardan birisi. Şirket, 2014 yılından bu yana düzenli şekilde nakit temettü ödemesi yapıyor. Son olarak geçtiğimiz nisan ayında hisse başına brüt 15 kuruş kâr payı verdi. Şirket, geçtiğimiz yıl hem gelirini hem de kârını düşürdü. Bu nedenle geçen yıl hisse başına 50 kuruş olan ödeme, bu yıl daha da azaldı. 2024’ün ilk çeyreğinde ise zarar açıkladı. İlerleyen dönemlerde kâra geçmesi önemli. Aksi taktirde önümüzdeki yıl miktar az olsa da kâr payı ödeme olasılığı riske girecek. Veriler, yılın ilk yarısında ülkemizde çelik üretiminde artış olduğu yönünde. Bundan Çemtaş’ın ne ölçüde yararlandığını, açıklayacağı altı aylık verilerde gözlemek mümkün olacak. Yakın tarihli son gelişme ise Kars’ta kuracağı arazi GES’i için ÇED raporunu alması. Süreç ilerliyor.

Yılın ilk çeyreğinde zarar yazdı. Açıkladığı yeni işler zayıf seyrin sürme ihtimalini güçlendiriyor

Qua Grainte iyi gidiyordu. Son günlerdeki hareketlerinden hiç memnun değilim. Neden çıkışını durdurdu?/Orhan Arpacı

Orhan, borsada işler her zaman umulduğu gibi gitmez. Yatırımcıların hakim olamadığı birçok gelişme ve dengeler vardır. Bunların öngörülmesi mümkün olmayabildiği gibi öngörüldüğü durumlarda hareket etme şansı da olmayabilir. Bu nedenle yatırımda mikro bazda kayıplara bakmak yerine toplamda kazanç durumuna bakmakta yarar var. Qua Granite, borsaya Nisan 2021’de geldiğinde ilk açılışını düzeltilmiş verilerle tavandan 82 kuruştan yaptı. Temmuz 2023’te de en yüksek seviyesi 8,71 TL’ye kadar çıktı. İki yıl oldukça güçlü bir çıkışın ardından son bir yılda satış eğilimi öne çıktı. Yaşanan düşüşün ardından şimdilerde 3,04 TL bölgesinde işlem görüyor. Kuşkusuz bunda gerçekleştirdiği hızlı çıkış kadar devamında bu çıkışı destekleyecek boyutta bir büyüme ivmesinin olmamasının etkisi var. Geçtiğimiz yıl gelirinde cüzi bir artış geçekleştirirken yıl sonunda kârında ciddi bir düşüş yaşadı. 2024 ilk çeyrekte ise gelirini %17 düşürdü. Dönem sonunda ise zarar yazdı. Açıkladığı yeni işlerin düşük seyri, yıl sonunda geçen yılın satışlarını yakalamasının zor olduğu sinyalini veriyor. İvmede bir değişimin olmaması hisseye yönelik ilginin zayıf kalmasına yol açacaktır.

YATIRIM FONLARI

Son bir ayda yüzde 6’nın üzerinde kazandıran ve yatırımcı sayısı 1000’in üzerinde olan fonlar Atlın Fonları oldu. Bu fonlar, yatırımcı ilgisini çekmeye devam ediyor. İş Portföy Altın Fonu, %8.28’lik getirisiyle en yüksek performansı gösterdi ve 185.674 yatırımcıya ulaştı. Yapı Kredi Portföy Altın Fonu ve Ak Portföy Altın Fonu da sırasıyla %7,15 ve %7,21 getiriyle öne çıktı. Bu fonlar, yüksek getiri oranları ve geniş yatırımcı kitlesiyle dikkat çekiyor. Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu ve Deniz Portföy Altın Fonu ise %6’nın üzerinde getiri sağlayarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

EMEKLİLİK FONLARI

Emeklilik fonlarında altın fonları yüksek getirileri ile dikkat çekiyor. Son bir ayda %6'nın üzerinde getiri sağlayan ve yatırımcı sayısıI 1000'in üzerinde olan emeklilik fonları yatırımcıların takibinde. Bu fonlar, altın piyasasındaki yükselişlerden faydalanarak yatırımcılara yüksek getiriler sunuyor.

Öne çıkan emeklilik fonları

Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF, %8,32'lik getiriyle listenin en üst sırasında yer alırken, 624,031 yatırımcıya hizmet veriyor. Axa Hayat ve Em, Altın Katılım EYF ise %8,16 getiri ile öne

çıkan bir diğer fon olup 36.558 yatırımcıya ulaşıyor.

Diğer dikkate değer fonlar

NN Hay. Em. Altın EYF ve AgeSA Hay. ve Em. Altın EYF, sırasıyla %7,85 ve %7,80 getiri oranlarıyla dikkat çekiyor. Bu fonlar, yüksek portföy değerleri ve geniş yatırımcı kitleleriyle yatırımcılar için cazip seçenekler arasında yer alıyor. Sonuçta emeklilik fonları arasında altın fonları, istikrarlı getirileri ve geniş yatırımcı tabanlarıyla öne çıkıyor. Bu fonlar, güvenli liman arayışındaki yatırımcılar için ideal seçenekler sunmaya devam ediyor.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar/TL ve TLREF'in Seyri

Dolar Kuru 33,65 seviyesinde bulunuyor. TLREF ise 49,81 seviyesinde. TLREF aşağı doğru bir seyir izledikçe dolar kurunda hareketlenme devam edecek. Dolar/TL'de kurumların yıl sonu beklentileri 36-38 bandında bulunuyor. TCMB'nin faiz kararı Dolar/TL'nin seyri üzerinde önemli olacak.

TAHVİL

Alnus Yatırım, TLREF+%10 faizden bono ihraç etti

Alnus Yatırım, nitelikli yatırımcılara 16.08.2024 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 109.950.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%10 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 15.08.2025 olacak.

TLREF +%10 YILLIK FAİZ

16 Ağustos 2024 tarihli TLREF %49,81 seviyesinde bulunuyor. Alnus Yatırım’ın çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %10 verecek. Şirketin önerdiği faiz, = piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFSRMD82512 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

KATILIMEVİM

Katılım bankası kuruluşu için BDDK'ya başvurdu. Alınacak iznin ardından süreç devam edecek

Katılımevim, 7 Ağustos günü %99,9 sermayedarı olduğu bir katılım bankası kurulması için gerekli çalışmaları başlatma kararı aldı. Karar doğrultusunda, yasal iznin alınması amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) başvuruda bulunulması için şirketin genel müdürlüğü yetkilendirildi. Karar gereğince, gerekli ön hazırlıkların tamamlanmasının ardından, şirket 14 Ağustos günü BDDK'ya katılım bankası kuruluş izni için başvuruda bulundu. Faaliyetlerini genişletme hedefi doğrultusunda hareket eden firma, katılım bankası ile gelir ve kârlılığını büyütmeyi hedefliyor. Katılımevim, 2024 altı aylık mali dönemde hem gelirini hem de kârını artırmayı başardı.

KARDEMİR

Dört şehirdeki madenlerin ihalesini kazandı. Hammadde tedarikini güvence altına alacak

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından açılan ihaleye katılan Kardemir, dört farklı ildeki maden sahaları için yapılan ihaleyi kazandı. İhalede, Balıkesir'deki bir maden sahasını 2.000.000 TL'ye, Kırıkkale'deki sekiz maden sahasını 820.000 TL ve 1.050.000 TL'ye, Kütahya'daki maden sahasını 8.200.000 TL'ye ve Sivas'taki maden sahasını 4.250.000 TL'ye kazandı.

Kardemir'in bu girişimi, madencilik alanındaki faaliyetlerini genişletme hedefi doğrultusunda atılmış bir adım olarak değerlendirilmeli. Yeni maden sahaları, gelecekteki büyüme ve gelişimine katkı sağlarken şirketin hammadde tedariki güvenliğini desteklemesine olanak tanıyacak.

LİNK BİLGİSAYAR

Yeni marka ile kamu ihalelerinde daha avantajlı olmayı hedefliyor. Gelirini büyütmek istiyor

Link Bilgisayar, güvenlik teknolojileri sektöründe dünya çapında tanındığını belirttiği kedacom ile stratejik bir işbirliğine imza attı. Açıklamada, Kedacom'un farklı alanlarda güvenlik çözümleri sunan bir şirket olduğu belirtildi. Link Bilgisayar, Türkiye'deki kamu kurumlarına kedacom markası ile güvenlik çözümleri sunma konusunda tek yetkili tedarikçi olacağını belirtti. Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden gerçekleştirilecek satışlar, Türkiye'de kedacom markası için önemli bir pazar payı oluşturabilecek. Firmanın beklentisi markanın kendi satış hedefine önemli katkı sunacağı yönünde. Yılın ilk çeyreğinde gelirini%20 gerileten şirket, dönem sonunda zarar açıkladı.

ANEL ELEKTRİK

Tahkim, Abu Dabi'deki işle ilgili aleyhine karar verdi. Olumsuz etkisi daha da fazla olacak

Anel Elektrik'in Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki %100 bağlı iştiraki Anel Emirates hakkında, tahkimde 1,8 milyar TL tutarında aleyhe karar çıktı. Söz konusu karar, iştirakin Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı'nda üstlenmiş olduğu elektrik işleriyle ilgili bulunuyor. Tahkim süreci, Abu Dhabi Ticari Uzlaşma ve Tahkim Merkezi (ADCCAC) tarafından yürütüldü. Karar, Anel Elektrik'in Abu Dhabi'deki bağlı ortaklığı üzerinde yaklaşık 4,3 milyar TL olumsuz etkiye yol açacak. Şirket, tahkim kararı sonrasında oluşabilecek mali etkileri yönetmek için gerekli adımları atacağını belirtti. Hukuk birimlerinin karar üzerindeki incelemelerinin sürdüğü ve gelişmelerin kamuoyuna bildirileceği ifade edildi.

MEDİTERA TIBBİ MALZEME

Eski teşvik belgesinin süresi dolarken yeni teşvik talebi kabul gördü.

Yatırımın maliyeti düşecek

Meditera Tıbbi Malzeme, Tire OSB deki fabrika arazisinde yer alan üretim tesisleri için mevcut yatırım teşvik belgesinin süresi doldu ve Bakanlığa kapatma başvurusunda bulundu. Devam eden yatırımlar için gerçekleştirilen yeni teşvik belgesi başvurusu ise olumlu sonuçlandı. Yeni Teşvik Belgesinin tutarı 96.322.067 TL olduğu, belirtildi. Söz konusu belge, önümüzdeki 3 yıl içinde yapılacak yatırımları kapsayacak ve KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Faiz Desteği, Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi gibi çeşitli destek unsurlarını içerecek. Yeni teşvik, şirketin yatırım faaliyetlerine katkıda bulunurken maliyetlerini düşürmesine imkan sağlayacak.