Bankalar 2024’ü güçlü kapatıyor 2025’te performansları sürecek

2024 yılı, bankacılık sektöründe getirilerin yüksek olduğu bir yıl oldu. BIST Banka Endeksi yüzde 69,76 yükseldi. Garanti Bankası %138,87 yükselirken ICBC Turkey Bank negatif performansıyla ayrıştı. Kurumların bankalar için 2025 ortalama getiri beklentisi %24.

2024 yılı, bankacılık sektörü için güçlü yükselişlerin yaşandığı bir yıl oldu. BIST Banka Endeksi yüzde 69,76 yükseldi. Garanti Bankası, %138,87’lik yılbaşından bu yana değişim oranı ile sektörde en güçlü performansı sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Bankanın PD/DD oranı 1,85 seviyesinde bulunuyor. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ise %89,92’lik artışla getiride ikinci sırada yer aldı. 2025 yılında kurumların bankalar için ortalama getiri beklentisi %24 seviyesinde bulunuyor.

Akbank ve Vakıfbank’tan yüksek performans

Akbank ve Vakıflar Bankası, sırasıyla %85,87 ve %84,27’lik yılbaşına göre artış oranlarıyla güçlü bir yükseliş sergiledi. Enflasyonun iki katı prim yapan bankalar yıl boyu takip edildi. Akbank’ın fiyat/ kazanç oranı 7,02 ile sektördeki en yüksek oranlar içerisinde yer alıyor. Vakıflar Bankası’nın PD/DD oranı 1,17 ile daha muhafazakar bir seviyede kaldı.

ZEYNEP’E SOR

FAİZ GELİRİ Mİ, FAİZ GİDERİ Mİ?

Faiz geliri; ekstra gelir kaynağı, düşük risk, likidite artışı, kârın artması, güvenlik. Düşük getiri, enflasyon riski, sınırlı potansiyel, fırsat kaybı.

Faiz gideri; Sermaye erişimi, vergi avantajı, kaldıraç etkisi, hızlı finansman. Artan maliyet, likidite ve iflas riski, düşük esneklik, kredi notu sorunu.

Özbekistan’daki modernizasyon çalışmaları kasımda tamamlandı. Kurulu gücünü büyüttü

Aksa Enerji’nin Özbekistan’da bakıma aldığı santrali ne zaman devreye girecek? /İhsan Çeliktaş

İhsan, Aksa Enerji Özbekistan›da bulunan 230 MW ve 270 MW kurulu güce sahip Taşkent B ve Buhara doğalgaz santrallerinin modernizasyon sürecini mart ayında başlattığını duyurmuştu. Çalışmalar Finlandiyalı Wartsila firması ile birlikte gerçekleştirildi. Kasım ayında da çalışmalar tamamlandı ve iki santralin toplam kapasitesi 550 MW’a çıktı. Böylelikle, Aksa Enerji’nin Özbekistan›daki toplam aktif kurulu gücü 740 MW’dan 790 MW’a yükselmiş oldu. Söz konusu olumlu gelişmeye rağmen firma dokuz aylık faaliyet döneminde hem gelirini hem de kârını düşürdü. Hissenin fiyatı ise Kasım 2022’de test ettiği 52,89 TL’nin ardından yatay hareket ediyor.

Gelir ve kârda düşüş yaşıyor. Yansıması hissenin fi yatında gözleniyor. Kârını büyütmesi önemli

Tukaş’ın fiyatındaki hareketi nasıl değerlendiriyorsunuz? Çıkış daha da sürer mi?/Berkay Erler

Berkay, bir hissenin fiyatı üzerinde kısa vadede ağırlıklı olarak piyasanın etkisi olsa da uzun vadede belirleyici faktör şirketin mali performansıdır. Tukaş, geçtiğimiz yıl gelirini ve kârını düşürdü. Son paylaştığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında da benzer bir durum söz konusu. Satışları %30 ve dönem sonu kârı %37 geriledi. Önceki döneme göre borçlarında da %41 oranında bir büyüme yaşanıyor. Söz konusu durumun hissenin fiyatına da yansıdığı görülüyor. Hissenin fiyatı Eylül 2023’te en yüksek 13,87 TL’ye kadar çıksa da şimdilerde 6,99 TL bölgesinde hareket ediyor. Söz konusu fiyat, Kasım 2022’deki seviyelerinde bulunuyor. Kâr güçlenmeli.

YATIRIM FONLARI

TEB Portföy’ün TCF Fonu, dengeli birikimle yılbaşından bu yana %56 kazandırdı

TCF Üçüncü Fon Sepeti Fonu, yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına odaklanarak yatırımcılara orta ve uzun vadede TL bazında istikrarlı getiri sağlamayı hedefliyor. Fon toplam değerinin %89,85’ini yatırım fonlarında ve %5,88’ini ters repoda değerlendiriyor. 2,56 milyar TL toplam değere ulaşan fon, %21,67 doluluk oranı ve düşük volatilite ile hareket ediyor. Fon, ağırlıklı olarak yatırım fonlarına yönelerek piyasa dalgalanmalarından korunmayı ve istikrarlı bir getiri sunmayı amaçlıyor. Yılbaşından bu yana %57,41, son bir ayda ise %3,92 getiri sağladı. Özellikle risk seviyesi düşük yatırımcılar için TCF, dengeli bir portföy sunuyor. Fonun, yatırım fonlarıyla çeşitlendirilmiş yapısı, piyasa dalgalanmalarına karşı yatırımcıların portföylerini koruma imkanı sağlıyor.

TAHVİL

Koç Fiat Kredi, %44,39 yıllık bileşik faizden tahvil ihraç etti

Koç Fiat Kredi, 24.12.2024 günü tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 360.000.000 TL olan tahvilin, yıllık basit faizi %48,80 olurken, bileşik faizi de %44,39’a denk geliyor. Tek kupon ödemeli tahvil 540 gün vadeli olup ödeme tarihi 18.06.2026 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %72,20 olacak.

%48,80 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 25Aralık tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %49,42 seviyesinde bulunuyor. Koç Fiat Kredi’nin çıkardığı tahvilin yıllık %48,80 basit faiz oranı, TLREF’in 0,62 puan altında bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvilin vade başlangıç tarihi 25.12.2024 olurken vade tarihi 18.06.2026 olacak. Tahvil piyasada TRSKFTF62618 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

AKIN TEKSTİL

Lüleburgaz’daki konfeksiyon üretim faaliyetini durdurdu. Toplam satışlarına etkisi %35 olacak

Akın Tekstil, Lüleburgaz’daki fabrikasında yürütülen konfeksiyon bölümünün üretim faaliyetlerini 20 Ocak 2025 itibarıyla durduracağını bildiri. Alınan kararda döviz kurlarının enflasyonun altında seyretmesi nedeniyle dövizle alınan siparişlerin maliyetleri karşılayamaması ve yükselen personel maliyetleri gibi ekonomik nedenlerin olduğu belirtildi. Durdurulacak faaliyetin Akın Tekstil’in toplam üretim kapasitesine etkisinin %14, toplam satışlara etkisinin de %35 olması bekleniyor. Karar gereğince 152 personelin iş akdi sonlandırılacak ve tamamlanmamış siparişler mevcut terminlere uygun şekilde tamamlanarak sevk edilecek. Firma, ekonomik koşulların oluşturduğu zorluklara rağmen sürekliliği etkileyecek önemli bir durumun olmadığını dile getirdi.

SAY YENİLENEBİLİR

Aralık ayı içinde iki ayrı iş aldı. Biri Güney Kore diğeri ise Portekiz’e yönelik. Geliri artıyor

Say Yenilenebilir Enerji, CS Wind Portugal ünvanlı firmaya verdiği teklifin onaylandığını duyurdu. Açıklamada teklifin toplam tutarının 832.980 euro olduğu ifade edildi. Tutar yıllık gelirinin %2,5’i seviyesinde bulunuyor. Teslimatlar 2025’in ikinci çeyreği içerisinde tamamlanacak. Bir diğer açıklamasındaysa Dongkuk S&C tarafından açılan rüzgar türbin kulesi iç aksamları işiyle ilgili. Şirket, bu işten de 1.106.680,89 euro tutarında gelir elde edecek. Söz konusu sipariş Güney Kore’ye yönelik olurken teslimatlar 2025’in ilk çeyreğinde tamamlanacak. Bu işin de yıllık gelire oranı %3,3 seviyesinde. Say Yenilenebilir Enerji açıkladığı 2024 dokuz aylık faaliyet döneminde gelirini %29 oranında büyütürken dönem sonunda kârını %61 düşürerek 62,3 milyon TL’ye geriletti.

ALTINKILIÇ GIDA

Burhaniye tesisleri tam kapasiteyle üretime geçecek. Süt ürünleri sektöründe konumu güçlenecek

Altınkılıç Gıda, Burhaniye OSB tesislerinde tüm üretim hatlarını devreye aldı. Firma, daha önce beyaz peynir üretim hattının 27 Kasım’da üretime başladığını belirtmişti. Son gelişmeyle birlikte 16.500 metrekare toplam alan ve 10.800 metrekare kapalı alanda günlük 350 ton süt işleme kapasitesine sahip olacak. Firma, üretim kapasitesini artırarak süt ürünleri sektöründeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Altınkılıç Gıda, ayrıca Gömeç tesisinin bulunduğu arsa üzerine yapılacak konut projesine ilişkin ön görüşmelere de başladı. Proje kat karşılığı veya hasılat paylaşımı modeliyle hayata geçirilecek. Şirket, bu projeye herhangi bir finansman ayırmayacak. Maliyet etkin bir yaklaşım izlemeyi planlarken taşınmazını değerlendirerek gelir elde etmeyi hedefl iyor.