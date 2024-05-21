HABER ANALİZ / BANKA HİSSELERİ

Bankalar yükselirken endeksi yukarı taşıyor

Banka hisseleri son bir haftada yüzde 12,71 oranında yükselirken BIST 100 Endeksi yüzde 6,47 yükseldi. Endeks 10.700 puanın üzerine çıktı. Bankalar yükselirken endeksi de yukarı taşıyor.

Banka hisseleri, güçlü getirileri ile dikkat çekerek piyasada öne çıkıyor. Bu hisselerin likit olması ve defter değerine yakın piyasa değeri ile işlem görmesi, özellikle kurumsal yatırımcıların ilgisini çekiyor. Yabancı yatırımcıların da alımları ile desteklenen banka hisseleri, yüksek performanslarını korumaya devam ediyor.

Haftalık bazda öne çıkanlar

Son bir haftada en yüksek getiriyi yüzde 14,73 ile Akbank sağladı. Onu, T. Halk Bankası yüzde 13,99 getiri ile takip etti. Albaraka Türk ise son bir haftada yüzde 13,22 getiri sağladı. Yapı ve Kredi Bankası ise %12,26'lık getiri ile dikkat çekti.

Aylık bazda öne çıkanlar

Son bir ayda Vakıflar Bankası %37,58'lik getiri ile en yüksek performansı gösterirken, T. Halk Bankası %29,63 ve Albaraka Türk yüzde 22,32 getiri sağladı.

Yılbaşından Bu Yana en yüksek performanslar

Yılbaşından bu yana en fazla yükselen banka hissesi %83,91'lik getirisi ile Yapı ve Kredi Bankası oldu. Akbank %83,58 ile ikinci sırada yer alırken, Vakıflar Bankası %76,48'lik getiri ile üçüncü sırada yer aldı.

Defter değerine en yakın banka hisseleri

Banka hisseleri defter değerine yakın işlem görüyor. Defter değerine en yakın işlem gören banka hisseleri arasında Albaraka Türk, 0,98 defter değeri oranı ile öne çıkıyor. Onu, 1,02 defter değeri oranı ile T. Halk Bankası takip ediyor. Şekerbank 1,19, Vakıflar Bankası 1,22, T.S.K.B. 1,33, İş Bankası (C) 1,37, Akbank 1,57, Garanti Bankası 1,57 ve Yapı ve Kredi Bankası 1,61 defter değeri oranları ile listede yer alıyor.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER



Sabancı Holding (#SAHOL): 5 gündür yükseliyor. Bir ayda %20,84 ve bir yılda %187 yükseldi.

Yapı ve Kredi Bank. (#YKBNK): 5 gündür yükselişte. Bir yılda yüzde 295 yükseldi.

Albaraka Türk (#ALBRK): 5 gündür yükseliyor. Bir ayda %22,32 ve bir yılda yüzde 131 yükseldi.

Ahlatcı Doğalgaz (#AHGAZ): 5 gündür yükselişte. Bir yılda yüzde 118 yükseldi.

Otokar (#OTKAR): 5 gündür yükseliyor. Son bir ayda %14,87 ve bir yılda yüzde 270 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER



Cw Enerji (#CWENE): 2 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %16,95 geriledi.

Yeo Teknoloji Enerji (#YEOTK): 2 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %2,83 geriledi.

Alfa Solar Enerji (#ALFAS): 2 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %5,02 geriledi.

Bosch Fren Sistemleri (#BFREN): 2 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %4,65 geriledi.

Europower Enerji (#EUPWR): 2 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %5,85 geriledi.

NE OLDU?

Hazine, TLREF'e endeksli tahvil ihalesinde 23,7 milyar TL satış yaptı

Hareket Proje halka arz büyüklüğü 1,68 milyar TL oldu.

Abu Dabi'den yönetilen küresel varlık tutarı yüzde 211 arttı.

Yurt dışı ÜFE yıllık %65,53 arttı.

Net uluslararası yatırım pozisyonu Mart'ta 317 milyar dolar açık verdi.

NE OLACAK?

Mart ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi açıklanacak.

Almanya üretici fiyat endeksi verileri izlenecek.

Euro Bölgesi'nde Mart ayı Cari İşlemler Dengesi ve Dış Ticaret Dengesi açıklanacak.

ABD'de Mayıs ayı Philadelphia Fed İmalat Dışı Aktivite Endeksi açıklanacak.

BIST 100 ve Altının seyri izlenmeye devam edilecek.

ZEYNEP’E SOR

KAPALI FON MU, AÇIK FON MU?

Kapalı fon; uzun vadelidir, yönetici kararını bağımsız alır, düşük volatilite vardır. Süreden önce çıkılmaz, portföyü değişmez.

Açık fon; yüksek likidite, ek alım yapılabilir, büyüklüğü sınırlı değildir, çeşitlilik vardır. Ani dalgalanma olabilir, aktif yönetimi daha zordur.

İnşaat sektöründeki zayıf seyir, şirketin gelir ve kârını düşürdü. Sektörün canlanması gerek

Kale Seramik için bilgilendirme yapabilir misiniz? / Sadi Mansur

Sadi, inşaat sektörüne yönelik faaliyet yürüten Kale Seramik, borsaya yeni gelen firmalardan. Son yıllarda yatırımcıların özellikle halka arz hisselerine yönelik yoğun bir ilgisi var. İlginin gücüne bağlı olarak hisselerin performansı da değişkenlik gösterebiliyor. Belli bir doyum noktasında da kâr satışları gündeme gelirken fiyatlar aşağıya kayıyor. Bununla birlikte yeni halka arzların küçük bir kısmı hariç, halka arz fiyatlarının üzerinde işlem görüyorlar. Kale Seramik de ilgi gören firmalar arasında yer alıyor. Fiyatı, halka arz sonrası bir ay içinde oldukça güçlü bir çıkış sergiledi.

Temmuz 2023’te ilk açılışını tavandan 27,50 TL’den gerçekleştirirken, Ağustos 2023’ün son haftasında en yüksek 140,10 TL’ye kadar çıktı. Gelen satışların neticesinde şimdilerde 57 TL’nin üzerinde tutunuyor. Hissenin baskılanmasında gelir ve kârdaki düşüşün etkisini göz ardı etmemeli. İnşaat sektöründeki daralma ister istemez şirketin faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Sektörün yılın ikinci yarısından sonra canlanacağı beklentisinin gerçekleşmesi, Kale Seramik’in güçlenmesini destekleyebilecektir. Çıkış için firmanın büyümesinin gözlenmesi önemli.

Hisse senediyle risk ve avantajı doğrudan üstlenirsiniz. Fonlar çeşitlilik sağlar, daha dengelidir

Borsada holding hissesi almak mantıklı olur mu? Bu hisselerin fonları da var. Yoksa uzun vadede fonlarını mı almak daha doğru? / Hakan Ömürlü

Hakan, holdingler çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri portföylerinde barındırır. Böylece bir holdingin hissesini alarak, yönettiği şirketlerde dolaylı paya sahip olursun. O firmaların faaliyetleri ve finansal sonuçları hakkında doğrudan bilgi edinebilirsin. Holdingin performansı, portföyündeki şirketlerin başarısıyla yakından alakalıdır. Firmanın gücü, holding hissesinin değerini yukarı ya da aşağı çekebilir. Öte yandan, holdingler genellikle düzenli temettü ödemesi yapar. Bu da uzun vadeli yatırım için ideal bir niteliktir. Şirketlerin başarısızlığı ise hissenin değerini aşağı çeken bir durumdur.

Holding ya da gruplara ilişkin yatırım fonları, hisse senetleri gibi doğrudan bir şirkete yatırım yapmaktan daha az risklidir. Bu fonlar, genellikle holdingin çeşitli sektörlerdeki yatırımlarını daha dengeli bir şekilde portföye alır. Bireysel yatırımcılara dengeli bir çeşitlilik sunar. Bu da riski düşürür. Ayrıca fonların profesyoneller tarafından yönetilmesi, yatırımcının derinlemesine araştırma ve analiz yapa zorunluluğunu ortadan kaldırır. Fonlar, likidite açısından hisse senetlerine göre daha esnek olabilir. İhtiyaç halinde fon payları daha kolay ve hızlı nakde dönüştürülebilir.

YATIRIM FONLARI

Son altı ayda en fazla kazandıran fonlar

Blockchain Teknoloji fonları öne çıktı

Son altı ayda en fazla kazandıran fonlar, Blockchain fonları oldu. Bu fonların getirileri %41,70 ile %62,74 arasında değişti.

Son altı ayda en fazla kazandıran fon %62,74 getiri ile Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değ. Fon (ZFB) oldu. İkinci sırada %56,79 getiri ile İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon (IVY), üçüncü sırada %52,35 getiri ile Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değ. Fon (GBV), ve dördüncü sırada %48,58 getiri ile Inveo Portföy Teknoloji Değişken Fon (IRT) yer aldı.

Son altı ayda en fazla kazandıran fonlar içerisinde yıllık getirisi en yüksek fon, %177,59 ile Inveo Portföy Teknoloji Değişken Fon (IRT) oldu.

EMEKLİLİK FONLARI

Emeklilikte son altı ayda en yüksek getiriler

Son altı ayda öne çıkan emeklilik fonları

Son altı ayda en fazla kazandıran emeklilik fonları değişken emeklilik fonları oldu. Emeklilik fonları yatırımcılara uzun vadede çeşitlendirilmiş portföylerle yüksek getiriler sunuyor. Değişken fonlar yatırımcılara enflasyon üzeri getiri sağladı.

Son altı ayda en fazla kazandıran emeklilik fonlarının getirileri 56,38 ile 76,45 arasında değişiyor. Bu fonların toplam yatırımcı sayısı ise 518 bin oldu.

En yüksek yıllık getiri %237,38 ile Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF (HES) fonunda gerçekleşti.

Son altı ayda en fazla kazandıran emeklilik fonları arasında BNP Paribas Cardif Em. OKS Agr. Değ. EYF (BPI) %76,45 getiri ile öne çıkıyor. Bunu %70,34 getiri ile QNB Sağlık Hay. Sigorta ve Em. OKS Atak Değ. EYF (CHO) takip ediyor. Axa Hayat ve Em. OKS Agr. Değ. EYF (AJR) ise %67,87 getiri ile üçüncü sırada yer alıyor.

Bu dönemde dikkat çeken diğer fonlar arasında, QNB Sağlık Hay. Sigorta ve Em. OKS Den. Değ. EYF (CHA) %66,31 getiri ile, Anadolu Hayat Em. OKS Agr. Değ. EYF (AJA) %65,86 getiri ile ve Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF (HES) %64,72 getiri ile yer alıyor.

DÖVİZ PİYASASI

TLREF ve Dolar/TL’nin Seyri

Dolar kuru sabit bir seyir izlerken Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) oranı geriliyor. TLREF 20 Mayıs’ta %48,13’e geriledi. TLREF 10 Mayıs’ta 52,99 seviyesindeydi. Enflasyonun düşeceğine dair beklentilerin güçlenmesi, yabacı para girişi TLREF’teki gerilemeyi destekliyor.

TAHVİL

%59,50

YILLIK BASİT GETİRİ

Kontrolmatik, %74,16 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Kontrolmatik, nitelikli yatırımcılara 17/05/2024 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 400,000,000 TL olan bononun yıllık basit faizi %59,50, bileşik faizi ise %74,16’ya denk geliyor. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise %14,83 olacak. Bononun vadesi ise 16/05/2025.

17 Mayıs tarihli TLREF %48,39 seviyesinde bulunuyor. Kontrolmatik'in çıkardığı bononun %59,50 basit faiz oranı TLREF’in yaklaşık 11,11 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

ŞİRKET PANOSU/Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

SASA

Tahsisli sermaye artırımına giderek mali yapısını güçlendirmek istiyor. Fiyatı henüz belirlenmedi

Sasa, çıkarılmış sermayesini tahsisli ve nakdi olarak artıracak. Şirketin 5.321.653.794 TL olan çıkarılmış sermayesi, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak ve toplam satış bedeli 4.365.000.000 TL olacak şekilde artırılacak. Tahsisli sermaye artırımı SPK tarafından onaylandı.

İhraç edilecek yeni payların satış fiyatı henüz belirlenmedi. Satış fiyat belirlenirken büyük ortak Erdemoğlu Holding’in son altı ayda gerçekleştirdiği satış fiyatı göz önünde bulundurulacak. Fiyat, bu satışlardan en yüksek fiyatın altında olmamak üzere belirlenecek. Sasa, gerçekleştireceği tahsisli sermaye artırımıyla mali yapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

ALBARAKA TÜRK

Yurt dışında kira sertifikası ihraç etmek için harekete geçti. Yatırımcı tabanını genişletecek

Albaraka Türk, yeni bir finansman programı başlatma kararı aldı. Banka, "Medium Term Note" programı kurarak, 1 milyar dolar veya muadili diğer para birimlerinde, sabit veya değişken getirili, kira sertifikalarını yurtdışında ihraç etmeyi planlıyor.

Programın kurulması ve ihraçla ilgili gerekli işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğünü yetkilendirildi. Banka bu girişimiyle uluslararası finans piyasalarında daha aktif bir rol almayı hedefliyor. Böylece fonlama kaynaklarını çeşitlendirecek. Bankanın bu yolla daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşması da mümkün olabilecek.

ERSU MEYVE

Leasing yoluyla GES yatırımına gidecek. Maliyetlerini düşürecek. Ayrıca ek gelir hedefliyor

Ersu Meyve, fabrikasının elektrik ihtiyacını güneş enerjisi ile karşılamak istiyor. Bu amaçla 1MW kapasiteli GES yatırımına gidecek. Yatırım için ayrılan bütçe yaklaşık 1 milyon dolar olarak belirlendi. Finansmanı ise leasing yoluyla gerçekleştirilecek.

Şirket, gerçekleştireceği dönüşümle sadece kendi elektrik ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamakla kalmayacak; aynı zamanda ihtiyaç fazlası elektriğin satışından ek gelir elde etme fırsatına kavuşacak. Yatırımın tamamlanmasıyla maliyetlerinde de düşüş söz konusu olacak. Ersu Gıda, 2023 faaliyet döneminde azaltmakla birlikte zarar yazdı.

VAKIF GMYO

Konak’taki projenin yapımından karşılıklı vazgeçildi. İleride yeniden değerlendirebilir

Vakıf GMYO, İzmir Konak’ta mülkiyeti kendisine ait olan "İzmir Konak Karma Projesi" kapsamında yüklenici firmayla yaptığı sözleşmeyi karşılıklı anlaşmayla sonlandırdı. Karşılıklı fesihle birlikte, projenin her iki taraf için de herhangi bir hak ve borç doğurmayacak şekilde sona ermesi sağlandı.

Şirket fesih gerekçesi hakkında ek bilgi vermedi. Bununla birlikte inşaat sektöründeki durgunluğun fesihte etkili olduğu düşünülebilir. Vakıf GMYO açısından bu gelişme, projenin yeniden değerlendirilmesi veya farklı bir strateji belirlenmesi için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Firma, 2023 faaliyet döneminde hasılatını %79 gerileterek 1,4 milyar TL’ye düşürdü.

BOSSA

Geri aldığı payları yabancılara sattı. Geliri, yatırımlarında kullanacak. Geri alımı sürecek

Bossa, geri alım programı kapsamında sahip olduğu 6.000.000 adet hisseyi, her biri 14,11 TL’den olmak üzere sattı. Alıcıların kurumsal yabancı yatırımcılar olduğu ve satışın özel emirle blok satış yöntemiyle gerçekleştiği belirtildi. Elde edilen gelir 80.697.103 TL oldu. Tutar, GES yatırımlarının finansmanında kullanılacak.

Satış sonrası Bossa’nın elinde kalan pay oranı %0,92 seviyesine geriledi. Şirketin geri alım programı ise halen devam ediyor. İlerleyen zaman diliminde kaynak sağlamak gayesi ile geri aldığı paylardan yine satış yapabilecek. Bu şekilde bir yandan hisseyi desteklerken diğer yandan kârını artırabilmekte.