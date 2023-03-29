Başını vicdanına yaslayıp uyuyabiliyor musun?

Bilinir ki vicdan, başınızı dayayıp uyuyabileceğiniz en rahat yastıktır. Zira güne dair tüm yorgunluğu alır eğer yaşadığın günde; hak yememiş, değer üretmiş, hayatın hakkını vermiş isen… Ancak değersiz geçmiş günün gecesinde, sana vicdanın dikenli yastık olacaktır.

Vicdan; adaletin en iyi vekilidir. Victor Hugo vicdanı; “içimizdeki Tanrı” diye tanımlar. Nitekim iyi bir vicdan en rahat yastık olur bize… Nitekim vicdanı kaybeden, huzur filan aramasın. Zira bulamayacaktır. Vicdanın sesini kısarsan, her türlü sıkıntı, kapında sıraya girecektir.

BİR ŞEYLERİ YANLIŞ YAPIYORSUN

Ramazan günü vicdanı neden gündeme getiriyorum? Şundan… Hayatımızı kuşatan sorunlara bakın… Misal enflasyon… Sadece bizim ülkemizde değil dünyanın pek çok yerinde dengeleri bozduğumuza dair uyarılar verircesine yükseliyor. Uyarıyor adeta; “bir şeyleri yanlış yapıyorsun” diye.

Belki de yanlışı biz yapmıyoruzdur. Peki, buna ne demeli? Onun da cevabı şudur ki ürettiğinden fazlasını tüketen, kazandığından fazlasını harcayan tutum, ne yazık ki içinde bulunduğumuz zamanın adeta davranış kalıbı halini almış… Kurunun yanında yaşların yanması da mukadder olmuştur.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Kamu vicdanı nedir?

Bir toplumun çürümeye başladığını; bireylerin vicdan kaybıyla hızlandığını söyler İbni Haldun… Sonrasında kamu vicdanı ortadan kalkacak, adaletsizlik iktidar olacak ve vicdansızların muktedir olduğu kamusal alanlarda toplum, felakete sürüklenecektir.

Enflasyon, vicdansızlık mıdır?

Enflasyon bana göre, vicdanın rafa kalktığı, çiftçi, memur, tüccar, esnaf, yönetici, savcının nimeti alıp külfeti ötelemesi değil midir? Cebimizdeki kanser, kasamızdaki hırsız, filemizdeki ahlaksız…

BENCİL BİREY MUTLU TOPLUM OLUŞTURMAZ

Ben ve öteki ayırtında bizler; gerek birey olarak gerek şirket, kurum veya sosyal gruplar olarak, bizim dışımızdakilere karşı sorumluluk taşımaz isek o toplumda huzur sağlanamıyor. Salgında bunu test ettik. Gördük ki bencillikten uzaklaşınca bu illetin toplumsal yükü hafifleyebiliyormuş.

Salgın, her birimiz için vicdanometre oldu adeta… Kimi, mağdura yardım eli uzattı. Kimi koronadan kendine fırsat çıkardı. Kimimiz vicdanımızı dinledik; sorunu paylaştık, derdi bölüştük. Kimimiz ise başkasının felaketinden kazanç çıkaracak kadar vicdansızlaştık.

Oysa vicdan, toplumsal barışın tutkalı, yarının garantisi, huzurun teminatıdır. Ramazanda vicdanlarımızı yoklasak ne güzel olur. Vicdanına kulak kabart; sana söyleyecekleri var.