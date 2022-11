Başkanından kırmızı ete farklı bir bakış…

Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince, sorunları sıralayıp, “aykırı” önlemlerini sunmuş, paylaşıyorum.

Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin kıdemli başkanı Ahmet Hacıince, et üretimini değerlendirip, bir kırmızı et üreticisi olarak önerilerini sıralamış. Önce sıralanan sorunlara değinelim:

0-Kırmızı et üretiminde yüzde 10’luk paya sahip küçükbaş hayvancılıkta “memnuniyetsizlik” söz konusu. 2022’de küçükbaş eti fiyatları gerileyerek sığır eti fiyatlarının gerisinde kaldı.

0-Sığır eti fiyatı, besi maliyetinden yüzde 12 daha düşük, zarar yazıyor. Yem fiyatları aşırı yükseldi.

0-TMO’nun yemlik arpa ve mısır satışlarında büyük desteği vardı, bu uygulamanın devam etmesi gerekiyor.

0-“Sığır Karkasları Sınıflama Yönetmeliği” yayımlandı ama uygulamaya konulmadı.

Başkan Hacıince, sorunların giderilmesine dönük önerisini tek bir başlıkta topluyor ve diyor ki: Küçük ve büyükbaş yetiştiricilere zararlarını karşılayacak şekilde “geriye dönük” teşvik yapılmalı. Elektrik fiyatı indirimli olmalı. Et ve Süt Kurumu (ESK), müdahale alımında bulunulmalı. Canlı sığır ve kuzu ile etlerinin ithalatında kısıtlama kaldırılmalı. Arpa ve mısır temel besi girdisidir, mutlaka sübvanse edilmeli.

Bunları talep eden UKE Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince kim, tanıtayım:

O, Türkiye‘ye angus cinsi etçil büyükbaş hayvanı ilk kez getiren ve yetiştiren bir öncü. Ramazan Bayramı arifesinde 30 bin kurbanlık koyunu Uruguay‘da bulup, ülkeye getirmeyi bilen bir hızır. Herkes kırmızı et sektöründen çekilirken Beyşehir’de çiftlik kuran bir dellal.

Başkan Hacıince’nin birebir tanığıyım. Hoplaya- zıplaya tırmanan kırmızı et fiyatlarının olağan dönem önlemleriyle durdurulması mümkün değil. Başkan Hacıince de bu “aykırı önlemleri” sıralıyor.

Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin 7 Aralık’ta yapılacak seçiminde Başkan Hacıince, “güvenoyu” isteyecek.

Başkan Hacıince, Türkiye’nin “aykırı önlemleri “ duymaya çok ihtiyacı vardı, sağol…

