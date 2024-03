BEDELSİZ POTANSİYELİ YÜKSEK, TEMETTÜ VEREN ŞİRKETLER

HABER ANALİZ / BEDELSİZ VE TEMETTÜ

Bedelsiz potansiyeli ve temettü veriminde öne çıkan hisseler

Şirketlerin finansal fotoğrafları ortaya çıkarken bedelsiz ve temettüleri de netleşiyor. Yatırımcıların önem verdiği bu iki göstergede öne çıkan şirketler. Bedelsiz potansiyeli ve temettü verimiyle dikkat çeken şirketler, borsada yatırımcıların radarında yer alıyor. Bilanço açıklamalarıyla birlikte, bu iki kritik gösterge üzerinden şirketlerin finansal performansları netleşirken, Ar-Ge yatırımları da şirketlerin yenilikçilik potansiyelini öne çıkarmakta. Şirket ortaklarının en önemli haklarından biri oluşan kârdan nakit temettü alabilmesidir. Borsada hisse alan yatırımcılar da hissedar olarak temettü hakkına sahiptir. Yatırımcının temettü hakkını elde etme tarihinden bir gün önce hisseyi satın alması kâr payına sahip olması için yeterli olmakta. Kâr payı, temettüye hak kazanıldıktan sonraki 2. iş günü hesaplara aktarılır.

Bedelsiz Potansiyeli Yüksek Şirketler

Bilanço açıklayan şirketler içerisinde bedelsiz potansiyeli ile Borusan Yatırım, Pegasus, Marmaris Altınyunus, Anadolu Grubu Holding, Migros Ticaret, Ford Otosan, Çelebi öne çıkıyor.

Ar-Ge Gideriyle Öne Çıkanlar

Öte yandan yatırımcıların baktıkları bir başka önemli kalem Ar-Ge giderleridir. Ar-Ge yönü ile öne çıkan şirketler ise; Ford Otosan, Koç Holding, Aselsan, Arçelik, Tofaş Fabrika. Bu şirketler, yüksek Ar-Ge harcamalarıyla sektörlerindeki yenilik ve gelişimlerin öncüsü konumunda yer alırken ileriye dönük rekabet avantajı elde ederken pazar payını da artırma gücü elde etmekteler.

Yakında Temettü Ödeyecek Olanlar

Nisan ayının ilk haftasında temettü ödeyecek şirketleri yatırımcılar yakından izleyecek. İş Bankası (C), Türk Traktör, Aksa, Otokar, Tüpraş, Yapı ve Kredi Bankası, Aygaz, Tofaş Fabrika, Ford Otosan, Şeker Finansal Kiralama önümüzdeki hafta temettü ödeyecek firmalar. Bu şirketler, yatırımcılarına kısa vadeli nakit getiri çıkıyorlar.

Temettü Veriminde Öncü Olanlar

Temettü veriminde Sanayi şirketleri içerisinde Doğuş Otomotiv başı çekiyor. Onu Naturelgaz, Tofaş Fabrika, Türk Traktör, Tüpraş izliyor. Bu şirketler yüzde 5’in üzerindeki temettü verimleriyle öne çıkıyorlar. Şirketlerin sadece temettü verimlilikleri değil, istikrarlı temettü ödemelerinin de önemli olduğunu göz ardı etmemeli. Yatırımcılar için bu dönem, şirketlerin finansal sağlamlığını, geleceğe yönelik büyüme potansiyellerini ve yatırımcı dostu politikalarını değerlendirme fırsatı sunuyor. Her bir şirketin özgün durumu, yatırımcıların stratejilerini şekillendirmede önemli bir rol oynamakta.

YENİ HAFTAYA BAKIŞ

KRİTİK KARARLAR VE PİYASA DİNAMİKLERİ

Sevgili Okurlar, Kritik bir haftayı geride bıraktık. “Paranın Yönü” sayfalarında bu hafta yine detaylı piyasa analizlerini ve son gelişmeleri bulacaksınız.

Küresel ve yerel gelişmeler, piyasaların sürekli olarak dinamik yapısını canlı tutuyor. Yurtdışında ve yurt içinde, merkez bankalarının kararlarının yankıları izlenirken, bir yandan da emtialardaki hareketlilik takip edilecek.

Altının sarı ışıltısı, yatırım fonlarından emeklilik fonlarına kadar hissediliyor. Faiz kararı sonrası, gözler para piyasası fonlarında. Döviz kurlarına yönelimin yansımasını ise serbest fonlardan izliyoruz. Yurt içinde açıklanan veriler, dövize yönelimin azalmadığını gösteriyor. Ancak, faiz kararı sonrası gelişmeleri önümüzdeki hafta görebileceğiz.

Öte yandan, yabancıların beş haftalık satışın ardından alıma geçmesi de önemli. Yabancılar geçen hafta, 8 Aralık haftasından bu yana en güçlü hisse senedi alışını, 429 milyon dolarla gerçekleştirdi. Bu alımların devamını da görebiliriz. Bu hafta, şirketlerin karlarında artışlar, stratejik anlaşmalar ve önemli yatırım kararları gibi dikkat çekici gelişmeler vardı. Ancak, borçlanma araçlarındaki son gelişmeler, özellikle yüksek faiz oranları ve azalan tahvil ihraç sayıları, finansman arayışındaki şirketler için zorluklara neden oluyor. Bu durum, yatırım ve finansman stratejilerinde yeniden düşünülmesini gerektiriyor.

Sayfalarımızda, döviz piyasasından borçlanma araçlarına, teknik analizden şirketlerin özvarlık karlılıklarına kadar detaylı analizler bulabilirsiniz. Borsanın Bilge Baykuşu (BBB) ile bu hafta “Temettü yok, yatırım yok; o halde kork!” başlığıyla, temettü ödeyen ve yatırım yapan şirketlerle diğerleri arasındaki farklara değindik.

“Zeynep’e Sor” bölümünde sizden gelenlere yer veriyoruz. Hüseyin Coşkun ve Özdemir Lütfi’nin sorularının cevapları birçok yatırımcının ortak noktası… Bu haftaki manşetimizde, bedelsiz potansiyeli yüksek, temettü veren şirketler ve Ar-Ge yatırımı yapanlar var. Sonuç olarak, yatırım yolculuğunuzda bu içerikler, size rehberlik edecek ve piyasalara hâkim olmanızı sağlayacak.

İyi okumalar.

ZEYNEP’E SOR

NAKİT Mİ, HİSSE Mİ?

Nakit; riski azaltır, likidite sağlar, güvenli liman. Dalgalanmalarda korur, fırsatları değerlendirir. Enflasyon karşısında erir.

Hisse; artan risk, dalgalı fiyat seyri, yüksek getiri potansiyeli, şirketin uzun vadede büyümesinden yararlanır.

Seçimler hisselerde dalgalanmalara yol açabilir. Ancak uzun vadeli potansiyelini etkilemez

ISCTR ve YKBNK için kısa ve orta vadeli yorumlarınızı alabilir miyim? Seçime hissede mi yoksa nakitte mi girmek daha mantıklı?/ Hüseyin Coşkun

Hüseyin, seçim bu hafta sonu yapılacak ve bu tür siyasi gelişmeler genellikle piyasalar üzerinde kısa vadeli etkilere sebep olur. Ancak, borsada kısa vadeli beklentilerle hareket etmemeni tavsiye ederim. Gerçek değer yatırımının temeli, şirketlerin uzun vadeli performanslarına odaklanmaktır. İş Bankası ile Yapı Kredi Bankası gibi büyük bankalar, Türkiye ekonomisindeki genel trendlere ve politik gelişmelere bağlı olarak dalgalanabilirler. Ancak bu, genel olarak onların temel iş modellerini veya uzun vadeli potansiyellerini etkilemez. Kısa vadeli stratejiler genellikle piyasadaki hızlı değişimlere dayanır ve yüksek risk içerir. Seçimler sonrasında piyasadaki tepkiler genellikle geçicidir ve kısa süre sonra ekonomik temeller ve şirket performansları daha baskın hale gelir. İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası’nın performansını değerlendirirken, onların finansal durumları, kredi portföyleri, kârlılık oranları ve piyasadaki konumları gibi uzun vadeli faktörleri göz önünde bulundurmanda yarar var. Borsada hareket ederken olası kısa süreli dalgalanmalardan yararlanmak yerine uzun vadeli perspektifle hareket etmen gereksiz risklerden kaçınmana olanak vereceğini unutmamalısın.

Almayı düşündüğün şirketin hedef ve yatırımlarını incele. Projeleri seni heyecanlandırsın

THY, Doas, Tupras, Mobtl hisseleri hakkındaki yorumunuzu merak ediyorum?/ Özdemir Lütfi

Özdemir, dört şirketin her biri, kendi içinde ve sektörel bağlamda farklı dinamiklere sahip. Bu nedenle yatırım kararı verirken, öncelikle bu dinamikleri göz önünde bulundurman gerekir. Şirketlerin finansal sağlamlığını, sektörel trendleri ve bunların yanı sıra makroekonomik koşulları değerlendirmen gereken hususlardır. Vizyon sahibi her şirketin geleceğe yönelik stratejik hedef ve programı vardır. Bunları da incelemen gerekir. Hedefl erine yönelik yatırımlarını takip etmelisin. Şirketin hedef ve yatırımları seni heyecanlandırabiliyorsa bunlar oldukça kıymetli hedefl er demektir. Öte yandan sorduğun THY ve Tüpraş kendi sektörlerinde ilk akla gelen firmalar ve her ikisi de ileriye dönük hedef ve stratejilerini yatırımcısıyla paylaşan firmalar. THY uçak filosunu büyütmeye yönelik çalışmalarıyla dikkat çekerken Tüpraş’ın karbon nötür hedefine yönelik ciddi girişimleri bulunuyor. Doğuş Otomotiv’in ileriye dönük beklentileri esas itibariyle temsilcisi olduğu markaların performansıyla ilintili olduğunu söylemek gerekiyor. Mobilet İletişim ise 2,5 yıldır borsada ve yıl başından bu yan gerçekleştirdiği hızlı çıkış ve sonrasındaki düşüşle dikkat çekiyor.

Piyasaların seyri nasıl olacak?

Piyasalarda seçim sonrası yabancı pozisyonları etkili olacak. Kurumsal yatırımcıların paylarında gözlenen farklılaşmalar piyasaların yönü açısından kritik öneme sahip. Emeklilik fonlarında ve yabancı paylarında artış yaşanırken yatırım fonlarının paylarında düşüş gözleniyor. Son açıklanan veriler de yabancıların alımlarını destekliyor. Yurt dışında yerleşik kişiler beş haftalık satışın ardından alıma geçti. Yabancı geçen hafta 429 milyon dolarla 8 Aralık haftasından bu yana en güçlü hisse senedi alışını gerçekleştirdi. Yabancıların borsadaki payı ise yüzde 37,90 seviyesinde. Yabancı payı 27 Şubat tarihinde 35,67’e kadar geriledikten sonra yükselişte. Borsada dolar bazında 200 günlük ortalama test edildi ve endeks yönünü yukarı çevirdi. Endeks 200 günlük ortalamayı destek yapacaktır.

Yabancılar ve fonlar hangi hisseleri aldı?

Yabancı yatırımcılar Yapı ve Kredi Bankası, Koç Holding, Ford Otosan, Türk Hava Yolları, Akbank, Arçelik, Kardemir (D) hisselerinde paylarını artırdı. Yabancı yatırımcılar Petkim, Şişe Cam, Enka İnşaat, Astor Enerji, Bim Mağazalar,Tofaş Fabrika hisselerinde paylarını azalttı. Kurumsal Fonlar Garanti Bankası, Alarko Holding, Astor Enerji, İş Bankası (C) hisselerinde paylarını artırdı. Kurumsal Fonlar Emlak Konut GMYO, Petkim, Odaş Elektrik, Ereğli Demir Çelik hisselerinde paylarını azalttı.

ŞİRKETLERİN ÖZVARLIK KÂRLILIĞI / ANALİZ HABER

* Aygaz’da kârlılık azaldı

Aygaz, 5 Mart’ta 2023/12K dönemi bilançosunu açıkladı. Şirket, bu dönemde 5.953.903.000 TL kâr açıkladı, bu bir önceki yıla göre düşüş gösteriyor; önceki yıl kârı 6.848.121.000 TL idi. Özsermaye kârlılığı %17,83 seviyesinde ve geçen yılki %41,13’lük orana göre önemli bir azalış gösteriyor.

* Şişe Cam’da Özsermaye

Kârlılığı yarıya düştü Şişe Cam, 4 Mart’ta 2023/12K dönemi finansal sonuçlarını duyurdu. Şirket, 17.121.367.000 TL ile bir önceki yıla göre daha düşük bir kâr açıkladı; önceki yıl kârı 22.738.790.000 TL idi. Özsermaye kârlılığı %12,01’e geriledi, geçen yılki %24,91’lik orandan önemli bir düşüş yaşandı.

* Pegasus’ta kâr arttı, özvarlık kârlılığı değişmedi

Pegasus, 4 Mart’ta 2023/12K dönemi için finansal sonuçlarını paylaştı. Şirket, 20.907.501.797 TL kâr ile bir önceki yıla göre önemli bir artış gösterdi; önceki yıl 7,100,145,148 TL kâr açıklamıştı. Özsermaye kârlılığı %57,51 ile neredeyse sabit kaldı, geçen yıl %57.00 idi.

* Hitit Bilgisayar’da kârlılık iki katına çıktı

Hitit Bilgisayar, 4 Mart’ta 2023/12K dönemi bilançosunu açıkladı. Şirket, 132.168.362 TL kâr ile bir önceki yıla göre artış gösterdi; bir önceki yıl 58.544.791 TL kâr açıklamıştı. Özsermaye kârlılığı %11,18, geçen yıla göre artış göstererek %10,32’den yükseldi.

* Tüpraş, kârda azalış

Tüpraş, 4 Mart’ta 2023/12K dönemi finansal sonuçlarını duyurdu. 53.577.336.000 TL kâr ile bir önceki yıla göre azalış yaşandı; bir önceki yıl 61.313.713.000 TL kâr elde etmişti. Özsermaye kârlılığı %28,30’a düşerken, geçen yılki %62,34’lük oranından büyük bir düşüş gösterdi.

* Penta Teknoloji Ürünleri’de karlılıkta artış

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım, 4 Mart’ta 2023/12K dönemi bilançosunu açıkladı. 195.742.392 TL kâr ile bir önceki yıla göre iki katından fazla bir artış gösterdi; önceki yıl 103.680.477 TL kâr elde edilmişti. Özsermaye kârlılığı %9.76 olarak kaydedildi, geçen yılın %8.52’lik oranına göre bir artış yaşandı.

*Jantsa Jant Sanayi, kâr ve özsermaye kârlılığında azalış

Jantsa Jant Sanayi, 4 Mart’ta 2023/12 dönemi için finansal sonuçlarını paylaştı. 496.515.450 TL kâr ile bir önceki yıla göre azalış gösterdi; önceki yıl 592.170.203 TL kâr açıklamıştı. Özsermaye kârlılığı %14.44, geçen yılın %27.70’lik oranına göre azaldı.

* Oyak Çimento, özsermaye Kârlılığında düşüş

Oyak Çimento, 3 Mart’ta 2023/12K dönemi bilançosunu açıkladı. 8.127.896.250 TL kâr ile bir önceki yıla göre az bir düşüş gösterdi; bir önceki yıl 8.822.949.317 TL kâr elde etmişti. Özsermaye kârlılığı %35,91, geçen yılki %81,79’luk orana göre büyük bir düşüş yaşandı.

* Borusan Boru Sanayi: Kârda artış

Borusan Boru Sanayi, 1 Mart’ta 2023/12K dönemi için finansal sonuçlarını duyurdu. 4.102.619.000 TL kâr ile bir önceki yıla göre büyük bir artış yaşandı; bir önceki yıl 1.349.732.000 TL kâr açıklamıştı. Özsermaye kârlılığı %22,29, geçen yılın %14,59’luk oranına göre iyileşme gösterdi.

BORSA ŞİRKETLERİNDE BU HAFTA ÖNEMLİ NE VAR?

Kârlar, anlaşmalar ve stratejik adımlar

Bu hafta Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden dikkat çekici haberler geldi. Farklı sektörlerde faaliyet yürüten firmalar, kâr artışları, stratejik anlaşmalar ve önemli yatırım kararları ile öne çıktı. Gelişmeler, şirketlerin ileriye dönük potansiyellerine işaret ediyor.

Bu hafta borsa, çeşitli sektörlerdeki şirketlerin önemli kararları ve anlaşmalarıyla hareketli geçti. Türk Traktör’den Sasa’ya, Park Elektrik’ten Çelebi Hava Servisi’ne kadar birçok firma, gelirlerini artırma ve stratejik pozisyonlarını güçlendirme yönünde adımlar attı.

Türk Traktör, düzenli nakit temettü ödeme geleneğini sürdürürken, Sasa mevcut sermayesini %700 bedelsiz artırma kararı aldı. Park Elektrik, Gaziantep/Islahiye’deki boksit sahasının işletme sözleşmesini uzatıp, rödovans bedelini artırdı. Sanifoam Endüstri, elektrikli araçların batarya grubu izolasyon malzemeleri üretimine odaklanıyor, bu hamlesi ile otomotiv sektöründeki hasılatını artırmayı hedefliyor. Çelebi Hava Servisi, Endonezya pazarındaki varlığını güçlendirme adına PTN şirketinin %99 hissesini devraldı.

Selçuk Gıda, Aydın/Germencik’teki yatırım amaçlı gayrimenkulünü satarak, finansal durumunu iyileştirme yoluna gidiyor. Galata Wind Enerji, yenilenebilir enerji sektöründeki büyüme hedeflerini desteklemek için Taşpınar Hibrit GES projesi için 25 milyon dolarlık yeşil kredi anlaşması imzaladı. Konfrut Gıda ise siyah havuç hasadı ile gelirlerine katkıda bulunacak. Orge Enerji, İzmir'deki Folkart Nova Projesi'nin elektrik tesisat işleri için önemli bir anlaşma yaptı.

Bu haftanın öne çıkan şirket haberleri, iş dünyasının çeşitliliğini ve dinamizmini gözler önüne seriyor. Şirketler, stratejik ve finansal hamleleriyle hem yatırımcı güvenini artırıyor hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Bu adımlar, şirketlerin hem yerel hem de global pazarlardaki konumlarını güçlendirmeye yönelik olduğu kadar, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına da destek oluyor.

Bu hafta enerji, kimyasallar, gıda ve otomotiv sektörlerinde güçlü anlaşmalar ve yatırım kararları öne çıktı

TÜRK TRAKTÖR

Kâr payı yatırımcının güvenini artırıyor. Güven büyüdükçe hisseye ilgi yükseliyor

Türk Traktör, düzenli nakit temettü ödeme geleneğini bozmadı. Şirket bu yıl da 1 adet (lot) pay için brüt 62,96 TL (net 56,66 TL) kâr payı ödemesinde bulunacak. Hissedarlar 1 Nisan 2024 günü kâr payı hakkını kullanabilecek. Temettünün ödeme tarihi ise 3 Nisan günü olacak.

Karar, Türk Traktör'ün finansal sağlamlığını ve elde ettiği kârı yatırımcılarıyla paylaşma noktasındaki istikrarlı duruşunu teyit ediyor. Bu durum şirketin piyasa değerini ve yatırımcı güvenini olumlu yönde destekliyor. Şirket geçtiğimiz yıl da hisse başına brüt 39,35 TL kâr payı ödemesinde bulunmuştu. Firma son açıkladığı 2023 faaliyet döneminde kârını %116,76 artırarak 9,3 milyar TL’ye çıkardı.

BÜLBÜLOĞLU VİNÇ

İskenderun’da yüzde 85 iştiraki üzerinden iş aldı. Bu proje diğer iş birliklerin kapısını aralar

Bülbüloğlu Vinç, %85 iştiraki Bülbüloğlu Çelik aracılığıyla yurt içinde bir firma ile İskenderun'daki özel endüstriyel tesisin üretimi ve teslimi için 13.862.868 dolar tutarında yeni bir sözleşme imzaladı. Tutar güncel kurdan yaklaşık 447,7 milyon TL’ye denk geliyor. Projenin teslim tarihi Ekim 2024 olarak planlandı.

Bülbüloğlu Vinç ve Bülbüloğlu Çelik’in bu tür projelerdeki tecrübeleri ve başarıları, sektördeki diğer potansiyel işbirlikleri için de olumlu bir referans oluşturabilecek. Şirket son açıkladığı 2023 dokuz aylık dönemde brüt satışlarını %81 artırarak 1 milyar TL’ye çıkardı. Kârdaki büyüme ise %126 oranında gerçekleşti.

SASA

Sermayesini yüzde 700 bedelsiz artıracak. Yatırımcısı da memnun kendisi de

Sasa, enflasyon muhasebesi düzeltme farkından doğan kaynağı kullanarak mevcut 5,32 milyar TL olan çıkarılmış sermayesini tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 37,25 milyar TL’ye artıracak. Artışla birlikte şirketin toplam çıkarılmış sermayesi 42,57 milyar TL’ye yükselecek.

Yapılacak sermaye artırımı çerçevesinde, ortakların mevcut hisselerine %700 bedelsiz pay dağıtımı yapılacak. Bu önemli finansal karar, Sasa'nın sermaye yapısını güçlendirmeyi ve şirket değerini artırmayı hedefliyor. Gerçekleştirilecek sermaye artırımı, şirketin finansal esnekliğini artırırken uzun vadeli büyüme stratejisine önemli bir katkıda bulunması öngörülüyor.

PARK ELEKTRİK

Islahiye’deki maden sahasının işletmesini uzattı. Ton başına dolar olarak aldığı tutarı artırdı.

Park Elektrik, Gaziantep/Islahiye’de bulunan boksit sahası için işletmeci CTC Enerji ile imzalanan rödovans sözleşmesini uzattı. İlk olarak 15 Nisan 2019 tarihinde imzalanan sözleşme, CTC Enerji'nin talebi üzerine, ruhsat bitim tarihi olan 14 Aralık 2028'e kadar uzatılmış oldu.

Uzatma neticesinde boksit sahasından üretilecek her ton maden için alınan rödovans bedeli 2,70 dolardan 3,20 dolara yükseltildi. Bu artış, 15 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. Ayrıca, CTC Enerji'nin her yıl 1.000.000 tonluk asgari üretim taahhüdü de sözleşme süresinin sonuna kadar geçerli olacak. Bu şart şirketin yıllık en az 3,2 milyon dolar gelir elde etmesi anlamına geliyor.

SANİFOAM ENDÜSTRİ

Elektrikli araçların batarya izolasyonuna yöneldi. Pazarın büyümesiyle gelirleri de artacak

Sanifoam Endüstri, otomotiv sektöründeki yenilikçi yaklaşımları çerçevesinde elektrikli araçların batarya grubu izolasyon malzemeleri üretimine odaklanmış durumda. Bu alanda yürütülen çalışmalar tamamlandı ve Avrupa'nın önde gelen bir elektrikli kamyon üreticisiyle yapılan tedarik anlaşması çerçevesinde seri üretime geçecek.

Anlaşmanın, şirketin otomotiv sektörüne yönelik hasılatına ilk etapta yaklaşık %10 etki etmesi bekleniyor. Şirket, elektrikli araç pazarındaki payını gelecek yıllarda artırmayı hedefliyor. Ürünün satışı konusunda diğer müşterilerle de görüşmelerini sürdürüyor.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ

Yurt dışında genişlemek istiyor. Endonezya’daki firmanın devir alma işlemi tamamlandı.

Çelebi Hava Servisi, Endonezya'nın Jakarta şehrinde faaliyet gösteren PTN şirketinin %99 hissesini devraldı. PTN'nin, havalimanı yer hizmeti veren bir şirket olması ve Çelebi Hava Servisi'nin de bu alandaki faaliyetlerini genişletme isteği nedeniyle bu alım işlemi gerçekleşti. Yeni iştirak şirketin uluslararası alandaki büyüme hedeflerine katkı sağlayacak. Diğer %1 payı da Çelebi Holding aldı.

Bu satın alma, Çelebi Hava Servisi'nin Endonezya pazarındaki varlığını güçlendirecek ve şirketin hizmet ağını genişletmesine imkan verecek. Şirket son açıkladığı 2023 yıl sonu mali tablolarında hasılatını %79 artırırken ana ortaklık kâr büyümesi %54 oldu.

SELÇUK GIDA

Germencik’teki taşınmazı satacak. Dokuz aylık gelirinden daha fazla nakit sağlayacak

Selçuk Gıda, Aydın/Germencik’te bulunan yatırım amaçlı gayrimenkulünü 31,6 milyon TL’ye satacağını duyurdu. Satış, şirketin finansal tablolarında yatırım amaçlı gayrimenkuller kategorisinde yer alan taşınmazı kapsıyor. Satış gayesi nakit akışını iyileştirme ve finansal yapıyı güçlendirmek.

Şirket, 2023 dokuz aylık dönemde hasılatını %7 düşürerek 20,9 milyon TL’ye geriletti. Dönem sonu kârı ise gelirlerdeki zayıflamanın da etkisiyle 1,04 milyon TL olarak gerçekleşti. Selçuk Gıda’nın gerçekleştireceği taşınmaz satışı firmanın varlık portföyünü optimize edeceği gibi finansal durumunu da iyileştirmesine katkıda bulunacaktır.

GALATA WİND ENERJİ

GES projesi için yurt dışından 25 milyon dolarlık kredi aldı. İlk dilimini yakında kullanacak

Galata Wind Enerji, yenilenebilir enerji sektöründe büyüme hedefini destekleyecek bir finansman adımında bulundu. Şirket, Fransız Kalkınma Ajansı’nın iştiraki Proparco ile Taşpınar Hibrit GES projesi için 25 milyon dolar tutarında yeşil kredi anlaşması imzaladı. Söz konusu anlaşma, aynı zamanda Proparco tarafından Türkiye'de verilen ilk yeşil kredi niteliğini taşıyor.

Kredi, yaklaşık 30 milyon dolar yatırım bütçesi olan projenin finansmanında kullanılacak. Kredinin ilk 15 milyon dolarlık kısmı, proje kapsamında büyük ölçüde tamamlanan 17 MW'lık ilk faz için kullanılacak. Geri kalan 10 milyon dolarlık kısmı ise projenin ikinci fazının bitiminde kullanılacak.

KONFRUT GIDA

Siyah havuç hasadı devam ediyor. Ciroya toplam katkısı 209 milyon TL olacak

Konfrut Gıda’nın %100 bağlı ortaklığı Konfrut AG Tarım üzerinden çiftçilerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde, 16 bin dekarlık alanda siyah havuç üretimi yaptırıyor. Aralık ayında başlayan ve Ereğli ile Karapınar bölgelerinde tamamlanan hasat sonrası, mart sonu itibarıyla Kırıkhan'da da siyah havuç hasadı başlıyor.

Şirketin havuç operasyonu cirosuna toplamda 209 milyon TL katkı sağlayacak. Bu tutarın 63 milyon TL'si 2023 yılı cirosuna, kalan 146 milyon TL'si ise 2024 yılı cirosuna dahil edilecek. Şirketin son açıkladığı 2023 dokuz aylık dönemde oluşan cirosu 1,99 milyar TL. Dönem sonu kârı ise %9,5 artarak 112,7 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

ORGE ENERJİ

Sözleşme görüşmeleri tamamlandı. İmzalar atıldı. İşin teslimatı nisan sonunda

Orge Enerji, İzmir'de devam eden Folkart Nova Projesi'nin elektrik tesisat İşleri ile ilgili sözleşme görüşmeleriyle imza süreçlerinin tamamlandığını duyurdu. Şirket söz konusu projede elektrik işleriyle ilgili kdv hariç 725.159 euro, 1.215.675 dolar ve 65.065.443 TL tutarındaki teklif vermişti.

Proje kapsamında yapılacak elektrik tesisat işlerinin 30.04.2025 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor. Folkart Nova Projesi, İzmir'in önemli inşaat projelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Projenin tamamlanması, şirketin portföyüne ve tecrübesine değerli bir katkı sağlayacak. Orge Enerji, son açıkladığı 2023 dokuz aylık dönemde hasılatını %104 artırarak 1 milyar TL’ye çıkardı.