Ben sana mecburum ey demir çelik

Demir ve çelik üreticisi değilsen, dışa bağımlılığın fazla olan bir ülke durumundasın. Kardemir gibi sanayinin ağır yatırımları, savunmadan sanayie tüm sektörlerimize kritik destek veriyor.

Dünya ve Türkiye Ekonomisinden Demir-Çelik Sektörüne Bakış paneli için Karabük’teyiz. Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz; sektörün gözbebeği Kardemir’in ülke ekonomisi ve kentin geleceği için önemini anlatıyor; “88 yıllık birikimi ile fabrika yapan fabrika olageldik.”

Doğrudur; Kardemir bugün ülkenin en kritik üretim kaslarından biridir. Yönetim Kurulu Başkanlığını Prof. Dr. İsmail Demir’in yaptığı Kardemir’in aynı zamanda sektörün okulu niteliği var ve silahtan sanayie, köprü, araç, ambalaj, bina, fabrika ve hayata dair her alanda hayati önemi haizdir.

Metal önemli çelik vazgeçilmez

Şüphesiz her metal önemlidir ancak demir çelik, vazgeçilmezdir. Zira sanayinin temel maddesi olan demir ve çelik üretimine hâkim değilseniz, ele güne bağımlısınız demektir. Hele ki söz konusu savunma sanayii ise çeliği sana ait olmayan silah ve mühimmat için elin eline muhtaç olmuşsundur.

Burada kritik olan; giderek artan jeopolitik riskler, demir ve çeliği yeniden “hayati” hale getirmesidir. Bundan 100 yıl önce Steel şirketini kuran Carnegie, dünya tarihine şekil vermiş bir sanayiciydi. Ayrıca birinci dünya savaşının tetikleyicisi, demir cevheri ve onu işleyecek kömür kaynakları sahipliğiydi.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Stratejiye dair…

Demir-çelik neden stratejik?

Çünkü ambargoya açık bir sektör… Tıpkı çip gibi her alanda belirleyici olması… Avrupa Birliği’nin yeşil mutabakatı ile hedef aldığı ve hırpaladığı sektörlerin başında yer alıyor. Buna rağmen Türkiye, yerinde bir kararla bu alanda yatırımlarını sürdürüyor, daha nitelikli üretim arayışına devam ediyor.

Karabük’ün avantajı nedir?

En önemli avantaj; 88 yıllık birikimi. Oluşan know how sayesinde tüm Türkiye’ye sektörel destek verecek güçte. Eğer Filyos limanı ve demiryolu bağlantısı sağlanırsa ton başına lojistik maliyeti 30 $’dan 7 $’a inebilecek. Bunun için Genel Müdür Dr. Dursunali Yaşacan yoğun gayreti içinde…

not/ Gökten indirilen element: demir

Peki, neden demir çeliğe mecburuz? Demir, sıradan bir element değil. Kur’an’da Hadid (demir) suresi vardır ve şöyle der; “içinde hem çok korkunç bir güç hem de insanlar için birçok yararı bulunan demiri indirdik.” Kısaca demir, yıldızların çarpışmasından dünyaya inmiş ve küredeki en yaygın element.

Demir çelik üretiminde ısrarcı olmak zorundayız. Dünyada ilk 10 üretici durumundayız. ABD’ye ihracatta halen %25 vergi söz konusu, yeniden ilave vergi gelir mi bilinmez. Ancak ülkemizin ABD’ye ihracatı fazla değil. İlave vergi gelirse Karabük yöneticisi Fazıl Çiftçi zorlanabileceğimizi söylüyor.

Demir ve çelik üretimi sayesinde ekonomik bağımsızlık sürecinde avantaj sağladığımız ortada… Burada Kardemir’in ürün yelpazesindeki zenginliği, bu kenti adeta demir-çelik AVM’si haline getirmiş ve dünyada 100’den fazla ülkeye ihracat yapabilecek kabiliyete erişmiş durumdayız.

Neticede Kardemir, ülkemizin kabiliyet envanterinin ilk sıralarında yer alıyor. Yakın gelecekte teknoloji konusundaki atılımlarla birlikte nitelikli çelik üretimi ile daha fazla kazanabileceğiz.