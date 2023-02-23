Bilanço tek suçluyla kapanmayacak…

6 Şubat depreminin üzerinden 17 gün geçti. Yapılan bina incelemeleri sonucu 131 kişi tutuklandı, 432 şüphelinin arandığı açıklandı. Sessiz çoğunluk ve uzmanlar açıklamalarında sadece müteahhitleri suçlamıyor. Yapı denetim uzmanları, yıkılan binalara yapı izni veren belediye yöneticileri, imar affını övgüyle sunan siyasiler, para ödeyip binalarını imar affından yararlandıranlara dek bir zincirin halkaları içerisinde yer alan tüm paydaşlara suçlamalar yöneltiliyor.

EKONOMİ okuru bir iş insanı konuyu değerlendirirken kullandığı şu ifadeleri aynen aktarmak istiyorum:

- 6 Şubat depreminin hukuki sonucu,1999 depremi gibi olmayacak. Günah keçisi Veli Göçer gibi bir müteahhitin hapse mahkum edilmesi, hatta yıkılan konutları yapan müteahhitlerin tutuklanmasıyla yetinmeyecek. Tarım alanlarına, sulak zeminlere yüksek binalara izin verenler, yapı denetçileri, belediye yönetimleri de suçlamadan kurtulamayacaklar. İşin siyasi boyutu olacak… Yer bilimcilerin uyarılarını dikkate almayan, imar affını ‘imar barışı’ isimlendirmesiyle iyi bir şeymiş gibi sunan siyasilerin de yaklaşan seçimlerde siyaseten cezalandırılacaklarına inanıyorum.

Deprem haberleri, yazılı ve görsel basında ölümler, göçük altından kurtulanlar şeklinde yoğun olarak yayınlandı. Yerbilimcilerin ülkemizle ilgili yeni uyarılarına dair açıklamalar ile Meksika, Japonya gibi ülkelerdeki denetimli yapılaşmalarla depremde yıkımları ve ölümleri çok aza indiren örnekler, basının tartışmalarına konu edildi. Depremi kadere bağlı olduğu yönündeki açıklamaların ‘’anlamsız’’ olduğu vurgulandı.

Şimdi önümüzde, deprem ülkesi olan ülkemizde yapılması gerekenler konusunda siyasilere ve tek tek vatandaşlara sunulmuş önemli bir yapılması gereken bir “Ödev Listesi” var.

Ya vakit kaybetmeden bu listedekileri sırasıyla yapmaya başlayacağız. Ya da balık hafızasıyla depremi bir süre sonra unutup, bunları kenara koyarak, yeni depremleri kadercilik içerisinde bekleyeceğiz.

Ben, 6 Şubat sonrası toplumumuzun kaderci yoruma razı olmayıp, önlemler için harekete geçilmesini isteyeceğini ve sorumlu siyasileri zorlayacağına inanıyorum.