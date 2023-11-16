Bilimsel verilerle desteklenen bütünleşik proje

Ülkemizin en köklü markalarından Komili ülkemizde zeytinyağı kültürünün yayılması ve zeytin ağaçlarının veriminin artması için farklı projeler geliştiriyor.

145 yıllık bir geçmişi olan Komili’nin sürdürülebilirlik çalışmalarının temelinde geçmişin mirasını geleceğe taşıma vizyonu yatıyor. “Kuşaklar Boyu Yaşasın Diye” başlığı altında yürütülen sürdürülebilirlik projeleri bilimsel verilerle desteklenen bütüncül bir platform üzerinde yükseliyor.

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2023 Küresel Riskler Raporu’na göre iklim krizi etkileri ve biyoçeşitlilik kaybı en büyük ilk beş risk arasında yer alıyor. Bu bakış açısı ile Komili son yıllardaki faaliyetlerini bu uzun vadeli ve önemli riskleri göz önüne alarak inşa ediyor. Hayata geçirilen her projede, gelecek nesiller için gıda güvenliği ve beslenmeyi sağlayacak ekonomik, sosyal ve çevresel faktörler göz önüne alınıyor.

Komili Zeytin ve Zeytinyağı Enstitüsü

Komili bölgesel üreticilerle el ele vererek iyi tarım uygulamalarını destekliyor. Bu kapsamda Bunge Gıda; Türkiye ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında gerçekleştirilen iş birliği ile EBRD sponsorluğunda Ayvalık’ta 2023 yılı Haziran ayında açılan Komili Zeytin ve Zeytinyağı Enstitüsü; Ayvalık ve çevresinde yaşayan ve bu eğitimlerden faydalanmak isteyen kadınlara eğitim veriyor.

Zeytincilik ve zeytinyağı kültürü dendiğinde akla gelen, alanında uzman pek çok önemli ismin verdiği eğitimler; kadın zeytin çiftçileri yetiştirme, iklim dostu, sürdürülebilir ve verimli çiftçilik pratiklerini öğretme ve organik zeytin üretimini destekleme başta olmak üzere üç temel amaca hizmet ediyor.

Bir hafta süren bu eğitim programını tamamlayanlar zeytin yetiştiriciliği sertifikalarını alıyorlar. Komili Zeytin ve Zeytinyağı Enstitüsü’nde bugüne kadar 116 kadın çiftçi eğitimlerini tamamlamış olup, beş yılın sonuna kadar en az 480 zeytin çiftçisi kadının, becerilerini geliştiren ve kadın iş gücüne odaklanan bir eğitim almış olması hedefleniyor.

Komili Anıt Ağaç Projesi

Komili kadim zeytin ağaçlarının sürdürülebilirliği için de çalışıyor. Anıt ağaçlarla ilgili sosyal sorumluluk projesi 2018 yılından beri devam ediyor. Projenin hedefinde Türkiye’nin anıt zeytin ağacı haritasının çıkarılması yer alıyor

Üniversitelerin saygın bilim ekiplerinin katkıları ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürütülen proje kapsamındaki Balıkesir- Ayvalık- Manisa bölgelerindeki 25 milyonun üzerinde anıt zeytin ağacı tarandı.

Bu çalışmalar sonucunda toplamda 310 adet anıtsal ve korunmaya değer zeytin ağacı tespit edildi, haritalandırıldı, tescil edildi ve bilimsel raporu hazırlandı.

Hâlihazırda, Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin üniversitelerle ve çok kıymetli akademisyenlerle yeni bir yaş tespit metodolojisi üzerinde çalışmalar sürüyor.

Anıt Ağaç çalışmaları kapsamında hazırlanan “Son Ağaç” filmi ile konu hakkındaki bilinirliğin artması amaçlanıyor. “Son Ağaç” reklam filmi, dünyada kalan son zeytin ağacının etrafında yaşanan öyküye odaklanıyor. Filmde insanlığa karşı verdiği mücadele ile kahraman olan anıt zeytin ağaçlarının her birinin “son ağaç” gibi korunması gerektiği anlatılıyor.

“Son Ağaç” Projesi ile 400 yaş üzeri anıt ağaçlardan elde edilmiş sınırlı sayıda özel şişesinde üretilmiş zeytinyağının projeye gelir sağlayacak sonagac.com sitesi ile destekleniyor. Komili; bu asırlık zeytin ağaçlarından üretilen eşsiz zeytin yağlarını Anıt Zeytin Ağacı projesine destek olmak isteyenler için sonagac.com üzerinden satışa sunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak eğitim çalışmaları

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ve Komili arasında imzalanan bir protokol çerçevesinde erken yaştan itibaren çocukların Anadolu kültürünün ayrılmaz parçası olan zeytin ağacı, zeytinyağı ve yarattığı kültür ile tanıştıracak çalışmalar hazırlanıyor.

.Bu kapsamda hem basılı hem de Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden öğrencilerle buluşacak olan, yardımcı kaynak kitapları ve okul öncesi hikâye kitapları, ilk ve orta dereceli okullarda öğrenci kulüplerinin kurulmasının yanı sıra Ayvalık Mutlu Köy Yaşam Merkezi’nin hayata geçirilmesi ve eğitim programlarının iş birliği içerinde oluşturulması yer alıyor.

Ayvalık Mutlu Köy Yaşam Merkezi

Kullanılmayan köy okulu binalarının, anaokulu, ilkokul ve halk eğitim merkezlerine dönüştürülmesine yönelik olarak Millî Eğitim Bakanlığı’nca yürütülen Köy Yaşam Merkezleri projesi örneklerinden biri olan Ayvalık Mutlu Köy Yaşam Merkezi geçtiğimiz günlerde açıldı.

Ayvalık Mutlu Köy Yaşam Merkezi’nin açılışına Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Nurettin Alkan, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Ayvalık Belediye Başkan Vekili Merih Arslan, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanı Onur Yakan ile Bunge Gıda Ülke Lideri Turgut Yeğenağa, Bunge Gıda Pazarlama ve Ticari Pazarlama Lideri Dr. Pınar Nokay ve Bunge Gıda Ayvalık Operasyon Müdürü Mehmet Cavlı’nın yanı sıra basın mensupları, Mutlu Köy sakinleri ve çocuklar katıldı.

Ayvalık Mutlu Köy Yaşam Merkezi’nde; tiyatro, yaratıcı drama, resim, geri dönüşüm konulu atölyeler, müzik ve sanat atölyeleri, arkeoloji ve doğa temalı birçok eğitimin yanı sıra zeytin kültürü ve zeytinyağı tadımı gibi hem çocuklara hem de yetişkinlere özel eğitimler veriliyor. Merkezde gerçekleştirilen film gösterimleri, söyleşiler, sergiler ve performanslarla Mutlu Köy’de 7’den 70’e herkesin bir arada olacağı bir kültür ortamının yaratılması amaçlanıyor.

“Yaşam İçin Ağaç Dikin”

Yves Rocher Vakfı, “Yaşam İçin Ağaç Dikin” projesi kapsamında, fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut ile Anadolu topraklarına kökleriyle tutunan ve farklı hikâyeleri olan ağaçları ‘Sessiz Gözcüler’ sergisinde bir araya getirdi. “Sessiz Gözcüler” fotoğraf sergisi, doğadan aldığını doğaya geri vermek mottosuyla hareket eden Yves Rocher Vakfı’nın ‘Ağaç Dikmek İçin 100 Neden’inden biri olan ‘Hikâyeler İçin Ağaç Dikin’ misyonundan yola çıkarak Mehmet Turgut’un ülkemizde farklı hikâyelere sahip 12 farklı ağacı fotoğraflaması ile hayata geçirildi.

Sessiz Gözcüler fotoğraf sergisi kadim Anadolu topraklarının eski tanıklarından olan, her biri farklı coğrafyalarda kök salmış 12 farklı ağacın tarihi ve güçlü dünyalarına tüm doğaseverleri ortak ediyor. Kimi aşk, kimi hayatta kalma, kimi umut hikâyesi olarak karşımıza çıkan bu hikâyeler, bizi geçmişin sosyal ve kültürel yapısını tanımamız üzere bir yolculuğa çıkarırken aynı zamanda ağaçların sadece gezegenimizin geleceği değil toplumların kültürel bellekleri için de mükemmel yapı taşları olduğunu hatırlatıyor.

Mehmet Turgut’un fotoğrafladığı, her bir ağacın hikâyesini ise oyuncu Yetkin Dikinciler’in seslendirdiği sergi tarihsel ve duygusal bir yolculuk sunuyor. Fotoğraflanan ağaçlar arasında, Zonguldak’taki 4118 yaşındaki Gümeli Porsuğu ve 1100 yaşındaki Porsuk Ağacı, Antalya bulunan 1100 yaşındaki Arapastı Ağacı, İstanbul’da yer alan 1212 yaşındaki Ağıl Çınar’ı gibi bin yaşını aşkın ağaçlar bulunuyor. Varoluşunu insanlığın özgürce yaşamasına adayan Mustafa Kemal Atatürk’ün özgürce büyüyebilmesi uğruna köşkünün yerini değiştirdiği 400 yaşındaki Ulu Çınar da sergide herkesin aşina olduğu bir ağaç olarak karşımıza çıkıyor.

Dünyanın en eski, en büyük ibadet merkezi olan Göbekli Tepe’nin eşsiz doğasının tam ortasında, bir başına bulunan ve gövdesi büyük bir yıldırımla ikiye bölünmüş 96 yaşında yaşlı bir dut ağacı olan Dilek Ağacı da sergi için fotoğraflanan ağaçlar arasında. Bursa’daki İnkaya ve Ağlayan Çınar, Kastamonu’daki Ahlat Ağacı, Kaz Dağları’ndaki Emine Çınarı, Mersin’deki Zeytin Ağacı ve İstanbul’daki Ahtapot Çınarı da bu sergide yerini alan asırlık ağaçlar arasında.

Sessiz Gözcüler fotoğraf sergisi için 8 ayda, 30’u aşkın kaynak taraması yapılarak ve 100’e yakın konu hakkında bilgili kişi ile iletişime geçilerek fotoğraflanacak 12 ağaç belirlendi. Türkiye’nin farklı şehirlerinde yer alan bu ağaçların çekimler için 9 bin 122 km yol gidildi, tamamlanması tam 35 gün sürdü. Bu proje vesilesiyle aynı zamanda Ahtapot Çınarı ve Ağıl Çınar’ın Anıt Ağaç olarak kayıt altına alınma işlemleri başlatılmış oldu.

Yves Rocher Vakfı önderliğinde fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut’un ölümsüzleştirdiği ve hikâyelerini Yetkin Dikinciler’in seslendirdiği 12 özel ağacın hikâyesi Yves Rocher sosyal medya kanallarında tüm merak edenlerin dinletisine sunuluyor. Açılışını 7 Kasım 2023 günü Fransız Sarayı’nda yapan sergi, açılışın ardından 8-16 Kasım tarihlerinde Akasya’da, 17-30 Kasım tarihleri arasında da Akmerkez’de ziyaretçilere açık olacak.