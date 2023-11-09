Bir cesaret, azim ve sevgi yolculuğu: Ateşle oynayanlar

Türkiye’de girişimcilik konulu her toplantıda mutlaka BigChefs Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucusu Gamze Cizreli’nin öyküsüne de yer verilir. Cizreli, sıcak ve doğal üslubuyla Big Chef’in öyküsünü, kendisinin başarılarını, hayal kırıklıklarını, üzüntülerini, sevinçlerini, annelik deneyimini, iş dünyasında adım adım nasıl ilerlediğini büyük bir samimiyetle anlatır.

Ben Gamze Cizreli’yle Milliyet gazetesinde köşe yazarı olduğum dönemde tanışmıştım. 2011 yılında “Yılın Kadın Grişimcisi” seçildiğinde, “Kadın girişimci sayısı çok az. Bizler erkeklere oranla risk almayı sevmiyoruz, hayalperest değiliz ve daha garanticiyiz.” yorumunu yapmıştı. Yıllar içinde hep sağlam adımlarla ilerledi. Genç kadınlara rol model ve ilham kaynağı oldu.

Gamze Cizreli’nin 1993’te Ankara’da ilk cafe’sini açtığı günden bugüne 30 yıl geçti. 2007 yılında kurduğu Big Chefs markası ise 15 yılda 7 ülkede 100 şubeyle hizmet veren dev bir gastronomi markasına dönüştü. Bu süreçte birçok kez yılın girişimcisi seçilen Gamze Cizreli son olarak dünyaca ünlü FORBES dergisinin yayınladığı Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde 50 fark yaratan kadın. ’50 Over 50 Europe, Middle East and Africa 2023’ listesinde yer aldı.

Sönmeyen ateşin kıvılcımları

Gamze Cizreli geçtiğimiz günlerde, Mümin Sekman’ın editörlüğünü yaptığı bir biyograf kitabı yayınladı. “Bir kadının hayallerini gerçekleştirme yolculuğu: Ateşle Oynayanlar” başlıklı kitap ilk haftalarda çok satanlar listesinde yerini aldı.

Ganze Cizreli kitabı “Kendi içindeki ateşi söndürmeden taşımak ve başkasının gözlerindeki kıvılcımı alevlendirmek isteyenler için yazdığını söylüyor. “Hepimiz kendi hayatımızın mimarıyız. Elimizdeki malzemeyle mümkün olan en iyi hayatı yaratmaya çalışıyoruz” diyen Cizreli başarısının gerisindeki formülü şu cümlelerle özetliyor.

“Bir tutam Diyarbakır misafirperverliği al, üzerine Konya yöresinden tasavvuf kültürü ekle, içine biraz ODTÜ devrimci ruhu katarak karıştır.

Yeterince bekledikten sonra, bol kepçe Anadolu hürmet kârlığı kat. Sonra üzerine profesyonel işletme yönetimi ve modern sunum teknikleri serpiştir. Tüm malzemeler iyice karıştırıldıktan sonra, büyük şeflerle kısık ateşte pişir. Soğuyunca üzerine bir tutam aşk ekleyip tutkulu bir ekiple servise sun.”

Ateşle Oynayanlar kitabının başlığındaki ateş sözcüğü Gamze Cizreli’nin hayatının metaforu aslında. Öncelikle içindeki tutkuyu, coşkuyu, yapıcı enerjiyi yansıtıyor. Umutsuz zamanlarda bile yanmaya devam ediyor. Işığı ve sıcaklığıyla çevresini aydınlatıyor, mutluluk veriyor. İnsanları birleştiriyor. Başkalarının yaşamında kıvılcımlar yaratıyor. Onları da ateşle oynamaya davet ediyor.

Kitabın geliriyle oluşturulan “Bir Kıvılcım Yeter“ burs fonu TEV aracılığı ile kız çocuklarının eğitimine destek olacak, Cizreli’nin açtığı yolda yeni genç girişimcilerimiz doğacak.

Cumhuriyetin 100 yılında 100. Şube

Giriimcilik yolculuğuna Ankara’da başlayan Gamze Cizreli 100. Şubesini yine Ankara’da açtı. Yeni restoranın açılışını bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması ve Atatürk’ü anma etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirdi.

Ankara Velux AVM’deki açılış öncesinde Big Chefs yöneticileri, çalışanları, yurt içi ve yurt dışındaki iş ortakları, Kagider üyeleri, iş ve basın dünyasının temsilcileriyle birlikte kalabalık bir grup halinde Anıtkabir ziyaret edildi.

“Lezzet, Birlik ve Cumhuriyet Buluşması”adı verilen buluşma kapsamında yapılan 100. mağaza açılışında konuşan BigChefs CEO’su Altan Kosova “BigCehfs markasının Cumhuriyet değerlerine olan sadakatiyle, bu değerleri yaşatmaya devam edeceğini” özellikle vurguladı.

Seferberlik Çöreği

29 Ekim akşamı Atakule’deki BigChefs şubesindeki Cumhuriyet Balo, BigChefs’in “Cumhuriyetin 100. Yılı” temalı film gösterimiyle başladı.

Gamze Cizreli de etkinlik için özel olarak pişirilen Seferberlik Çöreği’nin sembolik değerini anlatan bir konuşma yaparak şunları söyledi. “Bu çörek, bizlere atalarımızın verdiği mücadeleyi ve bu topraklarda yaşanan zorlukları hatırlatıyor. Biz de BigChefs ailesi olarak, Cumhuriyetin ilkelerine bağlı kalarak, ikinci yüzyılda da aklın, bilimin, bilginin ve yaratıcılığın ışığında istihdam yaratmaya, üretmeye devam edeceğimize; toplumsal cinsiyet eşitliği ve atıksız mutfak başta olmak üzere toplumsal fayda projelerimizle ülkemize ve dünyaya değer katacağımıza söz veriyoruz”

Siemens Türkiye’den Geçmişten Günümüze Cumhuriyetin 100. Yılı Sergisi

Siemens Türkiye, Cumhuriyet’in 100. yılında geçmişten günümüze ülkemizdeki sanayiden sağlığa, ulaşımdan elektrifikasyona kadar farklı alanlardaki işleriyle sanayi ve endüstriyel mirasa sunduğu katkılarını anlatan özel bir sergi düzenledi.

“Birlikte Yüzyıl” sergisi, 100 yıllık Cumhuriyet'in ilanının ardından ülkenin kalkınmasını sanayi kurumları, eğitim ve gerçek insan hikâyeleri üzerinden yansıtıyor. Sergi aynı zamanda kadının çalışma ve sosyal hayata katılımını odağına alarak Cumhuriyet’in ilk yıllarında bu alanda verilen büyük çabayı, karşılaşılan zorlukları bir kez daha gözler önüne seriyor.

Sergide, Siemens Türkiye’nin arşivinden Erken Cumhuriyet Dönemi’ne ait belge ve objeler de yer alıyor. Sergide 1872 yılında kullanılan telgraf makinesi, ayaklı radyo, telefon da sergileniyor. Ayrıca dönemin fotoğrafları ile birlikte Atatürk ve İsmet İnönü imzalarıyla dönemin kararnameleri de görülebilir.

İlk kadın mimarlarımızdan Mualla Eyüpoğlu, İlk kadın sosyologlarımızdan Mübeccel Belik Kıray, ilk kadın kimyagerlerimizden Remziye Hisar, ilk kadın inşaat mühendislerimizden Sabiha Fırat’ın yaşam öyküleri, Pelin Batu’nun kaleminden sergideki yerini alıyor.

Siemens Türkiye Cumhuriyet’in ilk yıllarında sadece sanayide değil Cumhuriyet’in ilk hidroelektrik santrali, ilk röntgen cihazı, ilk elektrikli tramvayı, ilk yeraltı demiryolu ve daha onlarca örnekle birçok sektörde ilklere attığı imzalardan örnekler de sergi süresince görülebilir.

Küratörlüğünü Prof. Dr. Önder Küçükerman’ın, konsept ve koordinatörlüğünü Dündar Hizal’ın üstlendiği sergi, 24 Kasım tarihine kadar Galataport Paket Postanesi’nde ziyaret edilebilir. Sergi aynı zamanda dijital versiyonu ile de kısa bir süre içerisinde çevrimiçi ziyarete açılacak.