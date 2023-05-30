Bir iş insanından seçim sonuçları…

Cumhurbaşkanı seçimini Erdoğan kazandı…

İlk değerlendirmeler de iş dünyasının çeşitli örgütlerinden ve bireylerinden yapılmaya başlandı. Bir iş insanı EKONOMİ okurunun futbol benzetmesi ile ilgili değerlendirmesi oldu. Dostum, ”Seçimi ikinci turunda yabancı ve gurbetçi oyuncusu olan futbol takımının kazanması gibi, Erdoğan benzer bir taktikle kazandı” dedi.

Değerlendirmesini şöyle yaptım:

Yurt içerisinde büyük kentlerde enflasyon ve pahalılıktan şikayetçi olan halk Kılıçdardoğlu derken, gurbetteki vatandaşlarımız ve son dönem vatandaşlık alan yabancı asıllıların oylarıyla Erdoğan ipi göğüsledi. Seçimin kazananın futboldaki gibi gurbetçi oyuncuları ve vatandaşlık alan yabancıların desteğiyle Erdoğan oldu. Ardından Erdoğan’ın pazar akşamı seçim kazandıktan sonra, birkaç saat İstanbul Kısıklı ve Ankara Külliye konuşmalarını değerlendirdi:

İstanbul Kısıklı’daki ilk konuşmasında toplumu ayrıştırıcı bir içerik hakimdi. AK Parti başkanı olarak konuştu. Ankara Külliye konuşmasında ise ‘’Kazanan Türkiye’dir, 85 milyondur’’ diyerek, tarafsız bir tutum sergiledi.

Kılıçdaroğlu ise, “Son yılların en adil olmayan seçimlerini yaşadık. Kaybettik. Ülkemizde gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz” diyerek, ‘’istifa’’ düşünmediğini ortaya koydu.

Bana göre seçimlerde vatandaşın iktidar görevi verdiği Cumhur İttifakı bileşenleri de muhalefet görevi verdiği Millet İttifakı temsilcileri de hiç vakit kaybetmeden sağduyulu ve sağlıklı değerlendirmelerini yaparak, ülke sorunlarının çözümü için projeler üreterek yarışlarını sürdürmeliler. Vatandaşın muhalefet görevi verdiği CHP’nin ise vakit kaybetmeden gölge kabinesini kurarak, denetim görevini üstlenirken, bir yandan da ülke yararına projeler ortaya koymaları gerekir.

Bize düşen görevin ise çatışmacı olan konulardan uzak, sorun çözümüne dönük uzlaşmalara destek veren bir tutum içinde olmamız gerektiğine inanıyorum.

Seçim sonuçlarının ülkemiz ve demokrasimiz hayrına olmasını diliyorum.

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