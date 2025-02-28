BIST 30’daki 22 hisse altından hızlı yükseldi

BIST 30 Endeksinde yer alan 22 hisse, son üç yılda altından daha fazla kazandırdı. Geçen üç yıllık sürede banka ve havacılık hisseleri güçlü getirileriyle dikkat çekti. Endeksteki sanayi hisselerinin yükselişi ise zayıf kaldı.

Yılbaşından bu yana yatay bir seyir izleyen BIST 30 Endeksi, uzun vadede ise yüksek bir performans sergiledi. Geride kalan üç yılda Endeks kapsamındaki 22 hisse altından fazla kazandırdı. Sadece 8 hissenin performansı altının gerisinde kaldı. BIST 30 hisseleri uzun vadede yatırımcısına kazandırdı.

Banka ve havayolu öne çıktı

Sektör bazında getirisiyle banka ve havacılık öne çıktı. Bununla birlikte listeye ilk sıradan giren Migros oldu. Perakende ticaretin güçlü firmalarından Migros, son üç yılda %1.470 yükseliş kaydetti. Onu Garanti Bankası %1.175 artış ile takip ederken İş Bankası’nın performansı da %1.119 oldu. Havacılık sektörünün güçlü iki firmasından Pegasus %1.031 ve Türk Hava Yolları %1.029 oranındaki yükselişleriyle sıralamada yerini aldı. Akbank ve Yapı Kredi de listeye girmeyi başardı. Gram altın aynı dönemde %304,76 artış kaydederken, BIST 30 Endeksi’ndeki birçok hisse bu oranı katladı. Endeks kapsamında yer alan Aselsan, Astor, BİM ve Sabancı Holding hisseleri de yatırımcılarına altından daha fazla kazandıran hisseler oldu. Emlak Konut ve Anadolu Efes de listede yer alan firmalar arasında bulunuyor.

Altının gerisinde kalanlar

Aynı süre içinde sanayi firmaları ise daha zayıf bir performans sergiledi. Son üç yılda Ford Otosan %303,23, Şişecam %207,55 ve Tofaş %205,37 oranında yükseliş kaydetti. Ford Otosan altına paralel bir getiri sağladı. Ancak Şişecam ve Tofaş Fabrika, enflasyonun üzerinde kazandırsa da altının gerisinde kaldı. Ereğli Demir Çelik ve Petkim ise daha düşük getiri sağladı.

ZEYNEP’E SOR

NAKDİ SERMAYE ARTIŞI MI, AYNİ SERMAYE ARTIŞI MI?

Nakdi sermaye artışı; likiditeyi artırma, borcu azaltma, yatırımı destekleme, riski düşürme. Seyrelme, güven gerekliliği, yanlış kullanım riski.

Ayni sermaye artışı; nakit çıkmama, varlığı güçlendirme, kredi güvenilirliği. Likidite sağlamama, değerleme zorluğu, güven riski, sınırlı kullanım.

Otomotiv sektörü ocakta daraldı. Sektördeki daralmanın sürmesi kârlılığı baskılıyor

Otomotiv üretiminde düşüş sürdüğüne göre Doğuş Otomotiv’in de fiyatı düşer mi? / Bayram Savaş

Bayram, Doğuş otomotiv araç üretmemekle birlikte pazarda gerçekleştirdiği satışlarla önemli bir güce sahip. Bu itibarla Doğuş Oto’yu değerlendirirken daha çok sektördeki pazar büyümesini takip etmekte yarar var. Otomotiv pazarı geçtiğimiz yıl %0,5 arttı. Pazarın artıya geçmesine yılın son üç ayındaki büyüme etkili oldu. Ocak ayı verileri ise pazarın %13,9 gerilediğini söylüyor. Doğuş Otomotiv ise dokuz aylık dönemde gelir ve kârını düşürdü. Yılın son çeyreğinde pazardaki büyümeden aldığı paya bağlı olarak verilerini düzeltme imkanı bulunuyor. Bu yıl daralmanın süreceği yönündeki beklenti ise şirketin kârlılığını baskılayabilecek.

Gelir ve kârında ciddi bir düşüş var, toparlanmalı. Kurumlar ise olumlu beklentiye sahip

Vestel Beyaz Eşya sürekli düşüyor. Hisse için kurum beklentiler ne yönde? / Ahmet Demir

Ahmet, aracı kurum beklentileri, hisse senetlerinin gelecekteki potansiyel getirilerini ve piyasa hareketlerini öngörmede takip edilecek göstergelerden biri olması açısından önemlidir. Bununla birlikte nihai kararı verirken kendi özgün beklenti ve koşullarını göz önünde bulundurman gerektiğini unutmamalısın. 2025 yılı içinde beş kurum hisse için öneride bulunurken hedefler 22,39 TL ile 26,64 TL arasında değişiyor. Ortalama fiyat 24,88 TL olurken getiri potansiyeli de %79 seviyesinde. Şirketin son açıkladığı 2024 dokuz aylık mali tablolara göre ise firmanın hem geliri hem de kârında ciddi bir düşüş söz konusu. Gelir ve kârı büyümeli

YATIRIM FONLARI

İstanbul Portföy IVF Fonu, katılım finans ilkelerine uygun hisselere yatırım yapıyor

Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (IVF), faizsiz yatırım yapmak isteyenler için hisse yoğun bir seçenek sunuyor. Toplam 120,6 milyon TL değerine sahip olan fonun %96,08’i borsada işlem gören ve katılım finans ilkelerine uygun hisselerden oluşuyor. Geri kalan kısmı ise düşük riskli nakit benzeri enstrümanlarda yer alıyor. IVF’nin risk değeri 6 olup, orta-yüksek risk grubunda bulunuyor. Yıllık yönetim ücreti %2,5. Son bir yılda %9,68’lik getiri sağlayan fon, yılbaşından bu yana ise %0,21 oranında kaybettirdi. Doluluk oranı %32 olup aylık bazda değişen nakit girişi veya çıkışlarıyla dikkat çekiyor. Eylül ayından bu yana yatırımcı sayısında düzenli düşüş dikkat çekiyor. Borsada gözlenen dalgalanmaya rağmen katılım ilkelerine uygun yatırım arayanlar için IVF alternatif bir seçenek sunuyor.

TAHVİL

Şeker Yatırım, %49,77 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Şeker Yatırım, 25 Şubat 2025 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 136.100.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %42,50, bileşik faizi ise %49,77’ye denk geliyor. 91 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %10,60 olacak.

%42,50 YILLIK BASİT FAİZ

26 Şubat tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 44,71 seviyesinde bulunuyor. Şeker Yatırım’ın çıkardığı bononun yıllık %42,50 basit faiz oranı, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranının (TLREF) yaklaşık 2,21 puan altında bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıcı 26.02.2025, vade tarihi de 28.05.2025 olarak belirlendi. Piyasada TRFSKMD52510 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ICU Girişim

İştiraki üzerinden Angel Effect’i satın alıyor. Finansmanı bir diğer iştirak satışıyla karşılanacak

ICU Girişim’in %100 bağlı ortaklığı NetSafe Teknolojik Yatırımlar, Angel Effect platformunu satın alacak. Satın alma bedeli 3 milyon dolar olarak belirlenirken, anlaşmanın hisse opsiyonları içerdiği belirtildi. Detay ise paylaşılmadı. Devir işleminin mart ayının üçüncü haftasında tamamlanması planlanıyor. Açıklamada Angel Effect’in girişimcilere yatırım ve iş geliştirme desteği sunan bir platform olduğu belirtildi. Platform, yatırımcılar ve girişimler arasında köprü kurarak, erken aşama teknoloji şirketlerinin büyümesini destekliyor. Angel Effect’in portföyünde, farklı teknoloji alanlarında faaliyet gösteren 20’den fazla girişim yer alıyor. Yatırım finansmanı mevcut yatırım kaynakları ve Adventus Venture’ın hisselerinin satışıyla karşılanacak.

BOR ŞEKER

Etil alkol tesisinin alımını tamamladı. Şimdi de kapasiteyi artırıp tesisi Bor’a taşımak istiyor

Bor Şeker, Afyon’daki etil alkol üretim tesisinin devralınması sürecini tamamladı. Üretim ve dağıtım belgelerini alırken şimdi de tesisi Bor’a taşımak ve yıllık 5,5 milyon litre olan kapasiteyi 20 milyon litreye çıkarmak istiyor. Bunun için Tarım ve Orman Bakanlığı’na gerekli başvuruyu yaptı. Mevcut durumda Bakanlıktan onay bekleniyor. Bor Şeker, üretimde yan ürün olarak ortaya çıkan melası etil alkol üretiminde hammadde olarak değerlendiriyor. Oluşan şlempeyi de sıvı gübre hammaddesi olarak Bor Tarım bünyesinde kullanıyor. Etil alkol, tıbbi, kozmetik ve temizlik sektörlerinde önemli bir hammadde olarak öne çıkıyor. Öte yandan Bor Şeker açıklamasında mevcut gelişimin şirketin Katılım Finans İlkeleri’ne uygunluğunda herhangi bir değişikliğe yol açmayacağını belirtti.

İHLAS HOLDİNG

Güneş enerjisi ve enerji depolama sistemlerini içeren bir projede yer almak için anlaştı

İhlas Holding, Sungen Enerji ve China Energy Overseas (CEOIC) arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. Amaç Türkiye’de 250 MW kapasiteli güneş enerjisi ve enerji depolama sistemlerini içeren bir proje geliştirmek. Anlaşma kapsamında taraflar, projeyi geliştirmek, inşa etmek ve işletmek için ortak bir şirket kurmayı hedefliyor. CEOIC %80, Sungen Solar Enerji %10 ve İhlas Holding %10 oranında bu projeye ortak olacak. Söz konusu girişim, İhlas Holding’in yenilenebilir enerji alanında gelişim kaydetmek istediğinin göstergesi olarak değerlendirilmeli. Proje Çinli yatırımcıların Türkiye’deki yenilenebilir enerji projelerine olan ilgisini gösterirken, İhlas Holding›in bu projede yer alması yerel bilgi birikimi ve operasyonel katkı açısından önemli bir avantaj olarak görülmeli.