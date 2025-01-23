BIST 50 Endeksi’nde ilgi en fazla bankalara

Borsanın en büyük 50 şirketi içinde bankalar yıla hızlı başlarken diğerleri geride kaldı. Halk Bankası yılbaşından bu yana %16,36 yükselirken, Mavi Giyim %15,88 değer kaybetti. Bankalara 2025’te ilgi sürmeye devam edecek.

Yılın ilk aylarında Borsa İstanbul’da BIST 50 Endeksi içinde sektörler arasındaki fark belirginleşti. Bankacılık hisseleri güçlü bir performans sergilerken, sanayi sektörü daha zayıf kaldı.

En fazla kazandıran hisseler

Yılbaşından bu yana BIST 50 Endeksi’nde Halk Bankası, %16,36 ile en fazla değer kazanan hisse oldu. Onu Vakıflar Bankası %13,29 ve Aselsan %11,24 ile takip etti. Telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde öne çıkan Turkcell %9,91, Astor Enerji ise %7,11 ile yatırımcısına kazandıran hisseler arasında yer aldı.

En fazla gerileyen hisseler

Yılbaşından bu yana en fazla düşen hisselerde Anadolu Efes %12,16 ve Mavi Giyim %15,88 oranında gerileyerek dikkat çekti. Şişe Cam ve Tekfen Holding gibi sektörlerinde güçlü hisseler de %6 ile %12 arasında değer kaybı yaşadı. Bu düşüşler, şirketlere yönelik zayıf beklentilerden kaynaklanıyor.

Sektörlerin Performansı

Bankacılık ve savunma hisselerine ilgi yükselirken, sanayi ve teknoloji hisselerinde dalgalanmalar ve zayıf seyir öne çıkıyor. Bankacılık hisselerindeki artış, faiz politikalarına duyarlılık ile ilişkili; sanayi şirketlerinin düşüşü, maliyet artışları ve ekonominin sınırlı büyüyeceği beklentisi ile alakalı.

Ne anlama geliyor?

BIST 50’deki bu dalgalanmalar, yatırımcılar için dikkatle izlenmesi gereken fırsatlar ve riskleri birlikte getiriyor. Borsanın yatay seyir izlediği bu dönemde daha fazla al-sat eğilimi ön plana çıkıyor. BIST Banka Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 7,10 yükseldi. BIST Sanayi Endeksi ise yüzde 1,54 geriledi. Yatırımcıların bu dönemde hisse geçişlerini isabetli yapması kazançlarını artıracak.

ZEYNEP’E SOR

KAPALI FON MU, AÇIK FON MU?

Kapalı fon; stabil, esneklik, fırsat imkanı, likidite kaldıraç kullanımı. Dalgalanma, düşük likidite ve yönetim riski, ek maliyetler, uzun vadeli odaklanma.

Açık fon; kolay giriş ve çıkış, yatırımcı çeşitliliği, esnek ve düzenli portföy yönetimi. Likidite baskısı, dalgalı getiri, sürekli değerleme, düşük fi yat fırsatı.

İştirakini bünyesine alarak sinerji sağlayacak. Dokuz aylık dönemde gelir ve kârı düştü

Borusan Boru’nun iştiraki ile birleşmesinin ana gayesi nedir? / Yılmaz Kibar

Yılmaz, birleşmeler operasyonel verimliliği artırmak, maliyetleri daha verimli kılmak ve stratejik büyüme hedeflerine ulaşmak için şirketlerin sıkça başvurduğu bir yöntemdir. Özellikle grup bünyesindeki iştiraklerin tek çatı altında toplanması, şeffaflığı artırırken yatırımcılar için daha cazip bir yapı oluşturabilir. Borusan Boru’nun iştiraki BMB Holding ile birleşmesinin ana amacı, faaliyetleri kendi bünyesi içine alarak operasyonel sinerji sağlamak olarak açıklanabilir. Borusan Boru’nun halka açık bir şirket olması nedeniyle de daha şeffaf bir yönetim yapısı gündeme gelecek. Dokuz aylık dönemde ise gelir ve kârını düşürdü.

Havalimanlarında uçak ve yolcu sayısında artış var. Büyümeden şirket de fayda sağlayacak

Aralık ayında havalimanlarındaki yolcu sayısının artması Çelebi’nin gelirlerini nasıl etkiler? / Kerem Boybey

Kerem, havayolu taşımacılığında yolcu sayısındaki artış, yer hizmetleri sağlayıcıları için önemli bir gelir artırıcı faktördür. Aralık ayı verilerine göre havalimanlarındaki yolcu sayısı %8,2 oranında arttı. Söz konusu büyüme, Çelebi’nin hizmet verdiği havalimanlarında uçak ve yolcu sayısının artması anlamına geliyor. Çelebi, yer hizmetleri sektöründe geniş bir portföye sahip olması nedeniyle bu büyümeden fayda sağlaması şaşırtmamalı. Öte yandan şirketin 2024 dokuz aylık mali tablolarına göre hem gelir hem de kârında artış gözleniyor. Mevcut veriler göz önüne alındığında yıl sonunda da gelir ve kârlılığını artırması beklenmeli.

YATIRIM FONLARI

Inveo Portföy’ün kurduğu GAK Fonu, dengeli yatırımla üç yılda %305 kazandırdı

GAK Karma Fon, hisse senetleri ve borçlanma araçları arasında dengeli bir dağılım gerçekleştirerek yatırımcılara istikrarlı bir getiri hedefliyor. Fon toplam değerinin %26,96’sı hissede, %32,12’si bonoda ve %24,27’si kamu dış borçlanma araçlarında bulunuyor. Toplam büyüklüğü 41,2 milyon TL olan fonun doluluk oranı %1,26. Portföydeki hisseler arasında Garanti Bankası, Koç Holding ve Turkcell gibi güçlü firmalar yer alıyor. Fon son bir ayda %3,44 getiri sağlarken son dönemde zayıf bir seyrin olduğu gözleniyor. Bununla birlikte üç yıllık getirisi %305,51 seviyesinde bulunuyor. Risk derecesi 4 olduğu nazara alındığında risk- getiri dengesi açısından etkileyici bir performans olarak değerlendirilebilir. Fon, özellikle orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alternatif bir seçenek sunuyor.

TAHVİL

Nurol İnşaat, TLREF+%4 faizden tahvil ihraç etti

Nurol İnşaat, nitelikli yatırımcılara 21 Ocak 2025 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 900.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%4 olarak belirlendi. 1.092 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 12 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Tahvilin vadesi ise 18 Ocak 2028 olacak.

TLREF+%4 YILLIK FAİZ

20 Ocak tarihli TLREF %46,51 seviyesinde bulunuyor. Nurol İnşaat’ın çıkardığı tahvilin faiz oranı TLREF oranına ilave %4 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSNRIS12816 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

PEKER GMYO

Almanya Kuzey Ren- Vestfalya bölgesindeki projesi onaylandı. 90 daire 1 dükkan imal edecek

Peker GMYO’nun Almanya’daki projesinde onay süreci aşaması geride kaldı. Şirket açıklamasında bağlı ortaklığı BluStone Investment bünyesinde Almanya›nın Kuzey Ren-Vestfalya bölgesindeki Grevenbroich şehrinde geliştirilen Erft Loft Projesinde onay sürecinin tamamlandığını belirtti. Belediye Meclisi tarafından onaylanan planla birlikte proje kesinleşmiş oldu. Onaylanan proje kapsamında, toplam 12.400 m2 inşaat alanı içinde 90 daire, 1 ticari ünite ve otopark alanları yer alacak. Söz konusu projeden öngörülen toplam hasılatın ise yaklaşık 55.000.000 euro olması bekleniyor. Projeye ilişkin ruhsat başvuruları tamamlanırken, inşaat ihale sürecine geçildi. Erft Loft Projesi, şirketin uluslararası faaliyetlerini güçlendirecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

MOGAN ENERJİ

Kendi özkaynakları ile yatırımı gerçekleştirilen hibrit GES projesi ticari üretime başladı

Mogan Enerji, Kocatepe RES Projesi bünyesindeki 32,5 MW kapasiteli Hibrit GES yatırımını tamamladı. Proje ticari elektrik üretimine başladı. Yaklaşık 17,7 milyon dolar tutarındaki yatırım, tamamen Mogan Enerji’nin özkaynaklarıyla gerçekleştirildiği ifade edildi. Hibrit GES projesi kapsamında, yıllık yaklaşık 53.000.000 kWh elektrik üretimi gerçekleştirilecek. Açıklamada söz konusu üretimle yaklaşık 22.500 evin bir yıllık enerji ihtiyacının karşılanabileceği ifade edildi. Santralin devreye girmesiyle birlikte, Mogan Enerji’nin toplam kurulu gücü 1.058 MW’a ulaştı. Mart 2024’te borsaya gelen hisse, ilk açılışını tavandan 12,46 TL’den gerçekleştirirken kısa sürede 24 TL’ye kadar çıktı. Sonrasında ise gelen satışlarla geriledi. Şimdilerde de ilk açılışının altında.

GEN İLAÇ AB

İyi Üretim Uygulamaları sertifikasının kapsamını genişletti. Satışlarını destekleyecek

Gen İlaç, Almanya Sağlık Otoritesi tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda, mevcut Avrupa Birliği İyi Üretim Uygulamaları (EU GMP) sertifikasının kapsamını genişletti. Güncellenen sertifikaya, steril üretim hatlarına ek olarak nonsteril üretim hatları da dahil edildi. Genişleme ile terminal sterilize ürünler, aseptik hazırlanan ürünler ve liyofilize ürünlerin yanı sıra tablet ürünler de sertifika kapsamına dahil edildi. Gelişme ile Gen İlaç’ın Avrupa Birliği ülkelerine yönelik ihracat potansiyelinin artması beklenirken uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirecek. Sertifikanın, şirketin ihracat faaliyetlerinde olumlu bir etki yaratması bekleniyor. Gen İlaç, son açıkladığı 2024 dokuz aylık faaliyet döneminde hem gelirini hem de kârını büyüttü.