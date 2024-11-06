Blokzincir fonları yükseliyor borsada ise zayıf seyir hakim

Borsada son bir yılda dalgalanmalar yaşanırken endeks sadece yüzde 12,47 yükseldi. Fon alternatifleri ise kazandırıyor. Blockchain ve fintech temalı yatırım fonları yüzde 80’in üzerinde getiri sağladı.

2024 yılı sadece borsanın performansıyla değil, aynı zamanda yatırım fonlarıyla da çok konuşuldu. Özellikle blockchain ve fintech temalı yatırım fonları, yüksek getiri oranlarıyla dikkat çekti. İstanbul Portföy’ün Blockchain Teknoloji Değişken Fonu, Ak Portföy’ün Fintek ve Blokzinciri Teknolojileri Değişken Fonu, Garanti Portföy’ün Blockchain Teknolojileri Değişken Fonu ile Yapı Kredi Portföy’ün Fintech ve Blockchain Teknolojileri Değişken Fonu yüzde 80 üzeri getirileri ile öne çıktı.

Yabancı payında dalgalanma

Yıl içinde yabancıların paylarında dikkat çekici dalgalanmalar yaşanıyor. Borsada payları %35 ile %40 bandında gidip geldi. Son olarak 29 Ağustos günü %39,73 seviyesinden dönüş yaparken 4 Kasım itibarıyla % 36,84’e geriledi. Şimdilerde yabancılar satış ağırlıklı işlem yapıyor.

Altın fonlarında yükseliş

Geleneksel yatırım araçları arasında yer alan altın, 2024’te de özelliğini korudu.

ZEYNEP’E SOR

İŞLEM GÖREN FON MU, BORSA DIŞI FON MU?

İşlem gören fon; likidite ve esneklik, düşük maliyet, çeşitlendirme. Dalgalanma, sınırlı fi yat kontrolü, hacim riski, portföy değişikliği.

Borsa dışı fon; fiyat istikrarı, geniş seçenek, çeşitlendirme, uzun vadeli. Likidite ve esneklik eksikliği, yüksek gider, şeffaflık eksikliği.

Büyük ortak ekimden itibaren alımlara başladı. Düşüş önce yavaşladı ardından yukarı döndü

Qua Granite hissesi ucuz olduğu için mi Yönetim Kurulu Başkan alım yapıyor?/Gökhan Demir

Gökhan, büyük ortaklar farklı motivasyonlarla paylarını artırabilir. Çoğunlukla da bunun gerekçesini açıklamadıklarını gözlemekteyim. Bireysel yatırımcılar da bu alımlardan konjonktüre veya fiyat hareketine bağlı olarak farklı çıkarımlar yapabilmekte. Qua Granite hissesi Nisan 2021’de borsaya geldikten sonra ciddi bir çıkış gerçekleştirdi. Temmuz 2023’te en yüksek 8,71 TL’yi test ettikten sonra da gelen satışlarla birlikte geriledi. Geçtiğimiz ekim ayında en düşük 2,50 TL’ye kadar geriledi. Öte yandan ekim ayında ortak alımının da başladığı gözlendi. Alımların etkisiyle fiyatta düşüş dururken yön yukarı döndü. Zarar ise sürüyor.

Geçen yıl gelirle kârı düştü. Benzer durum devam ediyor. Son çeyrekte performansı artmalı

Yayla Gıda’nın dokuz aylık bilançosunu nasıl değerlendiriyorsunuz?/Halil Sezer

Halil, Mayıs 2022’de borsada ilk açılığını 5,43 TL’den gerçekleştiren Yayla Gıda, inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Ağustos 2023’te en yüksek 25,20 TL’ye çıktı. Ardından satışların ağırlık bulduğu bir süreç yaşandı. Şimdilerde de 9 TL bölgesindeki güçlü desteğinde tutunmaya çalışıyor. Şirketin son paylaştığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında ise düşüş eğilimi daha belirgin şekilde kendisini hissettiriyor. Satış geliri ve kârda düşüş söz konusu. Geçtiğimiz yıl da hem gelirini hem de kârını düşürmüştü. Yılın son çeyreğinde önemli bir değişim yaşanmaması halinde 2024 sonunda da küçülmenin devam ettiğini gözlemek şaşırtıcı olmayacak.

YATIRIM FONLARI

Fiba Portföy’ün kurduğu FPH Fonu 1 yılda %26,79 değer kazandı

FPHHisse Senedi Fonu (TL) Fonu, toplam portföy değerinin en az %80’ini hisse senetlerinde değerlendiriyor. Geçen bir yılda %26,79 performans sergiledi. Son 1 ayda ise %0,76 geriledi. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak Akbank, İş C, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve THY hisseleri yer alıyor. Yakın zamanda Ford Otomotiv, İş C, Çimsa, Polisan Holding ve Akbank hisselerinden alım yaptı. THY, Erdemir, Sabancı Holding, Doğan Holding ve İş Yatırım Menkul Değerler hisselerinden ise satışta bulundu. Fiba Portföy’ün kurduğu fonun, risk düzeyi 6 seviyesinde. Yıllık yönetim ücreti %3,10 olurken 8.765 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1 ve satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 2.292.036.790 TL. Dolaşımdaki pay adedi 105.388.081 olurken yüzde 0,11 doluluk oranına sahip. Fonun, %1,45 pazar payı bulunuyor.

TAHVİL

Ak Finansal Kiralama, %50,04 yıllık bileşik faizden tahvil ihraç etti

Ak Finansal Kiralama, nitelikli yatırımcılara 04.11.2024 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 340.000.000 TL olan tahvilin yıllık basit faizi %42,7, bileşik faizi ise %50,04’e denk geliyor. 365 gün vadeli tahvil, 3 aylık kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan tahvilin ilk üç kupona isabet eden faiz oranı %10,65 olacak. Tahvilin vadesi ise 04.11.2025. 4 Kasım tarihli TLREF %49,82 seviyesinde bulunuyor.

%42,7 YILLIK BASİT FAİZ

Ak Finansal Kiralama’ın çıkardığı tahvilin yıllık %42,7 basit faiz oranı TLREF’in yaklaşık 7,12 puan altında bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında firma açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSAKFKK2512 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

GRAİNTÜRK

Hatay’da %50 ortaklı çimento fabrikası kuracak. Tesisin yatırım tutarı 200 milyon dolar olacak

Graintürk Holding, Hatay’da faaliyet gösterecek yeni bir çimento üretim tesisi için HÇS Hatay Çimento A.Ş. ünvanlı bir şirket kurma kararı aldı. 50 milyon TL sermayeli HÇS Hatay Çimento’nun %50 hissesi Graintürk Holding’e, kalan %50 pay da tekstil sektöründe faaliyet yürüten Şirikçioğlu Mensucat’a ait olacak. Tesisin yaklaşık 1 milyon m2 maden işletme ruhsatına sahip olacağı belirtildi. Aynı açıklamada tesisin yıllık üretim kapasitesinin 1 milyon 650 bin ton klinker ve yaklaşık 2 milyon ton çimento olarak planlandığı dile getirildi. Günde 6 bin ton çimento üretim kapasitesine sahip olacak şekilde planlama yapıldı. Gerekli izinlerin alınmasının ardından 18 ay içinde tamamlanması öngörülen tesis için yaklaşık 200 milyon dolarlık bir yatırımda bulunulması öngörülüyor.

TSKB GYO

Büyük ortak Genel Müdürlüğe satma yetkisi verdi. Satılacak hisse miktarı 25 milyon adet

TSKB, %88,74 oranında paya sahip olduğu TSKB GYO’nun borsada işlem gören paylarından satış yapılabilmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verdi. Karar gereğince Genel Müdürlük toplamda 25 milyon TL nominal tutara kadar payı borsada satışa konu edebilecek. Verilen satış yetkisi bir yıl süresince geçerliliğini koruyacak. Genel Müdürlük payların satışını gerek duyması halinde gerçekleştirecek. Öte yandan belirlenen miktara kadar satış yapılması yönünde kesin bir taahhüt bulunmuyor. Karar, TSKB’nin portföy yönetimi stratejisi doğrultusunda alınırken TSKB GYO’daki pay yapısında önemli bir değişikliğe yol açmayacak şekilde belirlendi. Pay satış süreci, piyasa koşulları doğrultusunda değerlendirilecek. TSKB GYO’ya ait hissenin fiyatı geçtiğimiz şubattan bu yana yükseliyor.

ANADOLU ISUZU

Taktik askeri araçlar için iyi niyet anlaşması imzaladı. Lojistik araç pazarında etkinliği artacak

Anadolu Isuzu ile FNSS Savunma Sistemleri firması yurt dışındaki kullanıcıların taktik tekerlekli askeri hizmet ve lojistik araç ihtiyaçlarını karşılamak üzere İyi Niyet Anlaşması imzaladı. Gerçekleştirilecek iş birliği, savunma ve sivil araç gereksinimlerini karşılamak amacıyla alanlarında uzman iki firmanın potansiyel pazarlara yönelik ortak çözümler geliştirmesini sağlayacak. Anlaşma kapsamında, her iki firma, askeri ve sivil araç üretimindeki tecrübelerini birleştirerek, yurt dışı pazarlarda hem savunma sanayi hem de lojistik alanlarda iş birliği yapmayı amaçlıyor. Böylece pazarlara özel stratejiler geliştirilmesi ve güç birliği ile ihracat potansiyelinin artırılması mümkün olacak. Böylece Anadolu Isuzu’nun hedeflediği pazardaki etkinliği artacak