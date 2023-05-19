Bölükbaşı: Tek başına muhalefet örneği…

Siyasetimizin renkli siması Osman Bölükbaşı, 1913 yılında Hacı Bektaş’ta dünyaya geldi. Fransa’da Nancy Üniversitesinde matematik okudu. Parlak eğitimi sonrası Kandilli Rasathanesinde görev aldı. Siyasete 1946’da Demokrat Parti’den girdi, 1947’de ayrıldı. Millet Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı. 1949’da Celal Bayar ve İsmet İnönü’ye komplo düzenlediği iddiasıyla tutuklandı ama sonra serbest bırakıldı. 1950’de Kırşehir’den Millet Partisi’nin tek milletvekili olarak Meclis’e girdi.

1953’te laikliğe aykırı tutum iddiasıyla partisi kapatıldı. Milletvekili seçildiği Kırşehir, Nevşehir’e bağlandı, ili ilçeye düşürüldü. 1957’de bu kez “TBMM’ye hakaretten” dokunulmazlığı kaldırıldı, tutuklandı. Ama yine aday oldu, CMP’den milletvekili seçildi, yeminini cezaevinde etti. 1958’de DP’ye karşı daha etkin muhalefet için Türkiye Köylü Partisi ile birleşti ve partinin adı Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi oldu. DP onunla uğraşmayı bırakmadı. TBMM’nin manevi şahsiyetine hakaret suçundan bu kez 10 ay hapse mahkum olmasını sağladı. Mahkumiyeti 27 Mayıs askeri darbesiyle bozuldu. Partisi, onun onayı olmaksızın 2. İnönü Koalisyon Hükümetine katılınca, 28 milletvekili ile ayrılarak Millet Partisi’ni kurdu ve genel başkanı oldu. Kurucusu olduğu CKMP, 1969 yılında Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönüştü. Bölükbaşı 1973’te aktif siyasetten çekildi. 6 Şubat 2002 tarihinde 89 yaşında vefat etti.

Diplomat ve sonradan siyasetçi olan oğlu Deniz Bölükbaşı, yaşamını “Osman Bölükbaşı: Türk Siyasetinde Anadolu Fırtınası” adıyla kaleme aldı, okunması gereken bir çalışmadır.

Erdem sahibi ve duruşlu bir insan olan Bölükbaşı’nı anmayı görev biliyorum.

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Sinan Oğan BBC Türkçe’ye “2. turda bizim desteğimizle rahat bir seçim olacak” dedi.