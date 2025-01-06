Borsada gayrimenkule ilgi yüksek 2025’te performanslar sürecek

Borsa İstanbul’da işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları yatırımcısının yüzünü güldürüyor. BIST GMYO Endeksi bir yılda %50 yükselirken son 6 ayda üç hisse %100’ün üzerinde kazandırdı Beş yıllık performans ise yüzde 1000’in üzerinde gerçekleşti.

GYO hisseleri 2024’ün son çeyreğinde güçlü bir performans sergiledi. Son 3 ayda Batı Ege GYO %112, Fuzul GYO %73 ve Reysaş GYO %55 yükselişle yatırımcılara önemli getiriler sağladı. Aynı dönemde Emlak Konut GMYO, Doğuş GMYO, Özak GMYO, Torunlar GMYO, Ziraat GMYO, Peker GMYO yüzde 30’un üzerinde çıkış kaydetti.

6 ayda yüzde 100 üzeri getiri Son 6 ayda ise Fuzul GYO %136, Deniz GYO %122 ve Batı Ege GYO %119 getiri sağlayarak sektörün öne çıkan hisseleri oldu. Bu hisseleri Ziraat GYO ve Koray GYO %70’in üzerinde artışla takip etti. Özellikle kira gelirleri güçlü ve düzenli olan firmalar, yatırımcıların portföylerinde yer bulmaya devam ediyor. Uzun vadeli getiriler daha çarpıcı bir tablo sunuyor. Reysaş GYO, 2 yılda %398 kazanç sağlarken, 5 yılda %2.547 gibi dikkat çekici bir yükseliş gerçekleştirdi.

Piyasa değeri yüksek GMYO’lar

Borsada işlem gören gayrimenkul şirketleri içerisinde piyasa değeri en yüksek olanlar içerisinde Torunlar GMYO 62,7 milyar TL ile en yüksek piyasa değerine ulaşırken, Ziraat GMYO 60,41 milyar TL ile hemen ardından geliyor. Üçüncü sırada yer alan Emlak Konut GMYO ise 52,93 milyar TL piyasa değerine sahip. 2024 yılında bu üç şirketten en yüksek performansı Ziraat GMYO gerçekleştirirken Torunlar GMYO onun gerisinde kaldı.

Gayrimenkul Sektör Endeksi %50 yükseldi

Gayrimenkul endeksi yıllık bazda yüzde 50 yükselirken BIST 100 Endeksi yüzde 35,93 yükseldi. GMYO hisseleri enflasyonun ve endeksin üzerinde kazandırdı. Faiz düşüşü ise fiyatı destekleyecek yeni bir gelişme olacak.

ZEYNEP’E SOR

AKTİF Mİ, PASİF Mİ?

Aktif; gelir potansiyeli, varlık artışı, finansal güç, yatırım imkanı, uzun vade. Maliyet, düşük likidite, değer kaybı riski, piyasa koşullarına bağımlılık.

Pasif; sermaye kaynağı, kaldıraç etkisi, risk paylaşımı, maliyet kontrolü. Geri ödeme riski, yüksek maliyet, kredi notu etkisi, finansal esneklik.

Mart 2022’den bu yana çıkış ivmesini koruyor. Arada satışlar gelse de alıcı ilgisi sürüyor

Mavi’deki düşüş uzun süredir durmuş görünüyor. Tekrar çıkması ne zamanı bulur?/Simge Özbey

Simge, zaman izafi bir kavram olmakla birlikte borsada kısa vadeden bahsedildiğinde bunu bir yıla kadar olan süreyi kabul etmek gerekir. Öte yandan uzun vadeden kast edilenin de 3 yıl ve üzeri olduğunu hatırlatmak isterim. Haziran 2017’de borsaya gelen Mavi, Şubat 2022’ye kadar yatayda inişli çıkışlı bir seyir izledi. Mart 2022’de en düşük 6,44 TL’ye kadar inerken Temmuz 2024’te en yüksek 137 TL’ye kadar çıktığı görülüyor. Sonrasında satış ağırlıklı bir süreç gözlense de kasımdan itibaren tekrar artan bir alıcı ilgisi var. Bu da toparlanmasını destekliyor. Dokuz aylık dönemde gelir ve kârda artışın olması alıcıları motive eden bir durum.

Türksat aldığı hizmeti bir yıl uzattı. Elde edeceği gelir yıllık satışların %65’i seviyesinde

ARD Bilişim’in aldığı ihaleye göre hissenin patlaması gerekiyor. Ama gıdım gıdım ilerliyor. Neden?/Kutay Akoğlu

Kutay, ARD Bilişim 16 Aralık günü Türksat ile mevcut hizmet ilişkisini uzattığını duyurdu. Şirket, sözleşme kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkili kuruluşların bünyesinde devam eden e-Devlet projesiyle alakalı hizmetin, yaklaşık 1.215.000.000 TL’ye bir yıl süreyle uzatıldığını bildirdi. 2024 faaliyet döneminde 1,6 milyar TL gelir elde ettiği düşünüldüğünde söz konusu tutarın yıllık gelirinin %65,3’ü seviyesinde olduğu anlaşılıyor. Firma, dokuz aylık faaliyet döneminde ise gelirini artırmakla birlikte kârını düşürdü. Geliri gibi kârını artırabilmesi şart. Fiyatı ise şubat ayında gördüğü zirvenin gerisinde bulunuyor.

YATIRIM FONLARI

Inveo Portföy’ün GAF Fonu, hisse senedi yatırımıyla bir yılda %60 getiri sağladı

GAF Birinci Hisse Senedi Fonu’nun %92,16’sını hisse senetleri oluşturuyor. Kalan %5,01’ini yatırım fonlarında, %2,81’ini ise vadeli işlemler nakit teminatlarında değerlendiriyor. Fonun toplam değeri 213,3 milyon TL olurken, doluluk oranı %1,82 seviyesinde bulunuyor. Fon, Aselsan, Yapı Kredi Bankası ve Koç Holding gibi Türkiye’nin önde gelen şirketlerini portföyünde tutuyor. Risk değeri 7 olarak belirlenen GAF, yüksek risk almayı tercih eden yatırımcılara yönelik bir portföy sunuyor. Fonun yıllık getirisi %59,60 seviyesinde olurken son üç yıldaki getirisi ise %728,5 oldu. Uzun vadeli yatırımcılar açısından cazip bir performans gerçekleştirdi. Konjonktürel olarak hisse senedi piyasasının güçlenmesi fonu yükselten bir gelişme olmakta. Fon, borsaya odaklananlara hitap ediyor.

TAHVİL

Nurol Yatırım Bankası, % 52,54 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Nurol Yatırım Bankası, 31 Aralık 2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 500.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %47, bileşik faizi ise %52,54’e denk geliyor. 182 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %23,44 olacak. 2 Ocak tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %46,62 seviyesinde bulunuyor.

%47 YILLIK BASİT FAİZ

Nurol Yatırım Bankası çıkardığı bononun yıllık %47 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 0,38 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 2 Ocak 2025 olurken vade tarihi 3 Temmuz 2025 olacak. Piyasada TRFNURL72536 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

LİLA KAĞIT

Eski yatırımın teşvik belgesini kapatırken, yeni yatırımın teşviki için başvuruda bulundu

Lila Kağıt, Ergene2 OSB’de bulunan üretim tesislerindeki yatırımlara ilişkin gerçekleşen gelişmeyi yatırımcılarıyla paylaştı. Şirket, Haziran 2018’de başlayan ve 27 Aralık 2024 tarihinde süresi dolan teşvik belgesinin kapatılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuru yaptığını belirtti. Belge kapsamında toplam yatırım tutarı 718.214.269 TL olarak belirlenirken bugüne kadar 660.520.551 TL fiili harcama gerçekleştirildiği belirtildi. Lila Kağıt, söz konusu gelişmenin yanı sıra, aynı lokasyonda devam eden yeni yatırımları için Bakanlığa yeni bir yatırım teşvik belgesi için başvuruda bulundu. Başvuru, üretim kapasitesinin artırılması ve mevcut yatırımların sürdürülebilir şekilde geliştirilmesini hedefliyor. Şirket, dokuz aylık dönemde kârını büyüttü.

TATLIPINAR ENERJİ

Bağlı iştirakleri üzerinden 7 adet rüzgar türbini kurulumu gerçekleştirecek. Kapasitesi artacak

Tatlıpınar Enerji’nin bağlı ortaklığı Ağaoğlu Yenilenebilir Enerji’nin %100 sahibi olduğu Bakır Enerji ile Marmarares Elektrik’in Yalova ve Bursa’daki enerji santrallerinde kapasite artışına gidilecek. Açıklamada toplam 41,30 MW kurulu güce sahip 7 adet rüzgar türbini için tedarik, teslimat, kurulum, devreye alma ve 12 yıllık servis bakım anlaşmalarının imzalandığı belirtildi. Söz konusu projelerin tamamlanmasıyla birlikte, Tatlıpınar Enerji’nin kombine işletmedeki toplam kurulu gücü 358 MW’a ulaşacak. Gelişme, şirketin yenilenebilir enerji sektöründeki konumunu güçlendirmesini destekleyeceği gibi enerji üretim kapasitesini de önemli ölçüde artıracak. Öte yandan firmanın son paylaştığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında hem geliri hem de kârı arttı.

BMS BİRLEŞİK

Kırşehir GES projesi ulusal şebekeye bağlandı. Elektrik tüketiminin %80’ini karşılayacak

BMS Birleşik Metal, Kırşehir’deki 149.000 m2 alanda kurulu güneş enerjisi santrali yatırımının TEDAŞ tarafından kabul edildiğini ve tesisin ulusal şebekeye bağlandığını duyurdu. Böylece geçtiğimiz haziran ayında tamamlandığını belirtilen proje üretime geçmiş oldu. Santral, yapılan fizibilite çalışmalarına göre yıllık 10.800.000 kWh elektrik üretme kapasitesine sahip bulunuyor. Yatırım, şirketin elektrik tüketiminin yaklaşık %80’ini temiz enerji kaynaklarından karşılanmasını sağlayacak. BMS Birleşik Metal, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda çevre dostu enerji kaynaklarına yönelmeyi sürdürüyor. Projeyle karbon ayak izini azaltarak enerji maliyetlerini düşürecek. Diğer taraftan dokuz aylık dönemde gelirini artırırken kârını düşürdüğü gözleniyor.