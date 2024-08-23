Borsada kâr satışları birikimi öne çıkarıyor

Endeks 5 Ağustos’tan bu yana 10.000’i aşamadı. Yukarı her atak satışla karşılık buldu. Bugün Temettü 25 Endeksi’nde öne çıkan hisseleri değerlendirdik.

Borsada BIST 100 Endeksi 5 Ağustostan bu yana 10.000 sınırına takıldı. Yukarı ataklar satışla karşılık buldu. Kurumsal yatırımcıların satışları endeksin direnç bölgesinde zorlanmasına neden oluyor. Yabancı yatırımcıların gelmemesi ve 4 haftada 920 milyon dolarlık hisse satması endeksin dirençlerde zorlanmasının ana nedeni.

Bugün birikim yatırımcıları için BIST Temettü 25 Endeksinde ağırlığı en yüksek hisseleri inceledik. Endekste ağırlığı yüksek olan Bim Mağazalar, %14,66’lık ağırlığı ile yılbaşından bu yana %85,50’lik getiri sağladı. Şirket, son bir yılda %124,48 oranında artış göstererek, sektördeki güçlü konumunu pekiştirdi.

Akbank, endeksin diğer önemli hisselerinden biri olarak, %11,58’lik ağırlığıyla dikkat çekiyor. Banka, yılbaşından bu yana %68,87 oranında değer kazandı. Son bir yılda %124,26 gibi etkileyici bir getiri elde etti. Benzer şekilde, İş Bankası (C) da %111,21’lik yıllık getirisiyle yatırımcılarına kazanç sağlamayı başardı.

Turkcell, %8,45’lik endeks ağırlığı ile telekomünikasyon sektöründeki güçlü varlığını sürdürüyor. Şirket, yılbaşından bu yana %74,78’lik bir performans sergilerken, son bir yılda %70,10 oranında artış gösterdi. Söz konusu durum, Turkcell’in sektördeki büyüme potansiyelini yansıtan önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Koç Holding ve Yapı ve Kredi Bankası ise dengeli performanslarıyla dikkat çekiyor. Koç Holding, %7,71’lik ağırlığı ile endekste yer alırken, yılbaşından bu yana %38,41 oranında kazandı.

Yapı ve Kredi Bankası ise %106,12’lik yıllık getirisiyle yatırımcılara önemli bir kazanç fırsatı sundu. Bu hisseler, BIST Temettü 25 endeksinde güçlü konumlarını koruyor.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

■ Arsan Tekstil (#ARSAN): 8 gündür yükseliyor. Bir ayda %8.25 ve Bir yılda yüzde 102 yükseldi.

■ Tera Yatırım (#TERA ): 6 gündür yükseliyor. Bir ayda %52,44 ve Bir yılda %58 yükseldi.

■ Ege Gübre (#EGGUB): 4 gündür yükseliyor. Bir ayda %8,93 ve Bir yılda yüzde 44 yükseldi.

■ Graınturk Tarım (#GRTRK): 4 gündür yükseliyor. Bir ayda %46,41 ve Bir yılda %133 yükseldi.

■ Kartal Yen. Enerji (#KARYE): 4 gündür yükseliyor. Bir ayda %20,82 ve Bir yılda %31 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

■ Anadolu Grubu Holding (#AGHOL): 9 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %27,77 geriledi.

■ Coca Cola İçecek (#CCOLA): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %24,49 geriledi.

■ Altınyunus Çeşme (#AYCES): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %20,45 geriledi.

■ Vestel Beyaz Eşya (#VESBE): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %19,02 geriledi.

■ Oylum Sınai Yatırımlar (#OYLUM): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %16,47 geriledi.

NE OLDU?

■ ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Ağustos ile biten haftada 232 bin artış göstererek beklentilere paralel gerçekleşti.

■ Yabancı 4 haftada 920 milyon dolarlık hisse sattı.

■ Brüt rezervler 152,9 milyar dolara yükseldi.

■ Kur korumalı mevduatlar 16 Ağustos haftasında 55,2 milyar TL oldu.

NE OLACAK?

■ Japonya: TÜFE verileri açıklanacak.

■ Türkiye: Yabancı Ziyaretçi Sayısı açıklanacak.

■ ABD: Yeni Konut Satışları verisi ve Fed Başkanı Powell’ın basın toplantısı yapılacak. Ayrıca, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu gerçekleştirilecek.

■ Borsada 10.000 psikolojik desteği takip edilecek.

ZEYNEP'E SOR

ALIM HAKKI MI, SATIM HAKKI MI?

Alım hakkı; sınırlı risk, büyük getiri potansiyeli, kaldıraç etkisi, esneklik, risk yönetimi. Opsiyon primi, zaman değeri kaybı, sınırlı vade, volatilite, yanılgı riski.

Satım hakkı; düşüşlerden yararlanma, risk yönetimi, sınırlı risk, esneklik, portföy koruması. Opsiyon primi, zaman değeri kaybı, sınırlı vade, tahmin ve volatilite.

Son bir aydır hissenin fiyatı geriledi. Aynı sürede yabancılar alım yönlü işlemlerde bulundu

Halkbank’ın hareketini nasıl buluyorsunuz? Hissenin yönü hakkında yorumunuzu öğrenebilir miyim?/Ali Özdemir

Ali, bir süredir bankacılık sektörüne yönelik yoğun bir ilgi var. Arada gelen kâr satışları olsa da sektör hisselerinde ciddi bir çıkış yaşandı. Beklenti sektördeki büyümenin devam edeceği yönünde. Bundaki temel dayanak ise Ekonomideki olumlu seyrin korunması. Derecelendirme kuruluşlarının not artışları ve devamının da geleceği beklentisi, ileriye dönük yabancı yatırımcının pazara ilgisini güçlendirecek. Böylesi bir durumda para politikası nedeniyle sanayi şirketlerinin gelir ve kârlarında gözlenen baskı, borsada yatırımcının bankacılık sektörünü önemli bir alternatif olarak görmesini sağlıyor.

Sektörde yer alan Halkbank’ın da böylesi bir durumda olumlu etkilenmesi beklenmeli. Banka’ya ait hissenin fiyatı uzun süre yaşadığı düşüşün ardından son iki yıldır yönünü yukarı çevirmiş durumda. Temmuz 2022’de en düşük 4,52 TL seviyesinde bulunurken geçtiğimiz mayıs ayında en yüksek 20,24 TL’ye kadar çıktı. Şimdilerde ise test ettiği zirvesinin altında işlem görüyor. Son açıkladığı altı aylık mali tablolarında hem gelir hem de kârını büyütürken yıl sonunda da benzer bir durum gözlenmesi şaşırtmayacaktır. Son bir aydır hissenin fiyatı düşerken özellikle Citibank’ın alımları dikkat çekiyor.

Bir yıldır yatayda hareket ediyor. Veriler gelirdeki büyümenin süreceğine işaret ediyor

Galata Wind hissesi için beklentiler nedir? İyi çıkan bir kağıtken nerdeyse bir senedir yerinde sayıyor. Hisse hakkında beklentinizi paylaşır mısınız?/Mehmet Tatar

Mehmet, geçmiş halka arzları incelediğimde yatırımcıların özellikle enerji sektöründe faaliyet yürüten firmalara daha fazla ilgi gösterdiklerini görmekteyim. Enerji şirketleri değişkenlik göstermekle birlikte halka arzdan sonra diğer firmalara göre daha güçlü bir çıkış sergiledi. Galata Wind ilk üç ayda gerilemiş olsa da bu tespiti destekler nitelikte bir seyir izledi. Hissenin fiyatı borsaya geldiği Nisan 2021’de ilk açılışını 4,58 TL’den gerçekleştirirken Eylül 2023’te en yüksek 38,30 TL’ye kadar yükseldi. Yaklaşık 2,5 yılda gözlenen çıkış, oldukça güçlü bir performansı işaret etti. Elde edilen kârı yeterli görenlerin satışları hisse üzerinde etkili olurken, mali performanstaki zayıflamayı da göz ardı etmemekte yarar var.

Şirketin gelirleri geçtiğimiz 2023 faaliyet döneminde gerilerken kârı da düştü. Son paylaştığı 2024 üç aylık mali tablolarda da gelirdeki düşüş devam etti. Bununla birlikte dönem sonunda kârını artırmasını başardı. Firma henüz altı aylık mali tablolarını açıklamadı. Öte yandan 2. çeyrek dönemde elektrik üretiminden elde ettiği cironun geçen yılın aynı dönemine göre %88 artış beklerken ilk çeyreğe göre yüzde 14 düşmesini hesaplıyor.

YATIRIM FONLARI

Son altı ayda en yüksek getiriyi sağlayan risk değeri 2 fonlar arasında ZAY kodlu Kuveyt Türk Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Fonu (TL) ilk sırada yer alıyor. %35,76 getiri ile dikkat çeken bu fon, 85.88’lik yıllık getirisiyle de öne çıkıyor. Yılbaşından bu yana yatırımcı sayısındaki %11’lik artış, fonun yatırımcılar arasında tercih edildiğini gösteriyor.

EMEKLİLİK FONLARI

Son altı ayda en fazla kazandıran Risk Değeri 2 seviyesindeki emeklilik fonları, yatırımcılara önemli getiriler sağladı. Özellikle Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF, %29,44’lük getiriyle listenin başında yer alıyor. Ancak, bu yüksek getiriye rağmen yatırımcı sayısında yılbaşından bu yana %12,56 oranında bir düşüş gözlemleniyor.

Viennalife Emeklilik ve Hayat Para Piyasası EYF, %27,87’lik getiriyle dikkat çekiyor. Ancak bu fonun portföy değeri yalnızca 38 milyon TL ve yatırımcı sayısındaki artış %1’in altında kaldı. Yüksek getiri elde eden diğer fonlar da benzer bir eğilim sergiliyor; yüksek getirilerle birlikte yatırımcı sayısındaki artış oranları sınırlı kalıyor. Yatırımcılar kısa vadede kazandırmalarına rağmen uzun vadeli performansları nedeni ile bu emeklilik fonlarına sınırlı bir talep gösteriyor.

Risk değeri 2 olan emeklilik fonları içerisinde yüksek portföy değerine sahip olan Türkiye Hayat ve Em. Temkinli Değişken EYF, %27,10’luk bir getiri sağlarken, yatırımcı sayısında %2,25 oranında bir düşüş yaşandı. Bununla birlikte, fonun portföy değeri 3,868 milyon TL ile en yüksek seviyelerde yer alıyor. Bu durum, büyük portföylü fonların yatırımcı ilgisini çekmeye devam ettiğini gösteriyor.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar/TL ve altının seyri

Dolar kuru 33,91 sınırında bulunuyor. Altının onsu ise 2.478 seviyesinde. Dolar Endeksi DXY’nin seyri altının onsu üzerinde etkili. DXY Endeksi 101,5 seviyesinde bulunuyor. DXY’nin yükselişi Dolar/TL’ye de olumlu yansıyacaktır. Ancak FED faiz indirimlerine dair spekülasyonların kurlar üzerindeki baskısı devam edecek. Yukarı hareketler temkinli ve sınırlı.

TAHVİL

Tam finans, TLREF+%4,75 faizden bono ihraç etti

Tam Finans, nitelikli yatırımcılara 21 Ağustos 2024 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 200.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4,75 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 20 Ağustos 2025 olacak.

TLREF +%4,75 YILLIK FAİZ

21 Ağustos tarihli TLREF %50,12 seviyesinde bulunuyor. Tam Finans’ın çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %4,75 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFTAMF82511 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ULUSOY UN

İki RES projesinde ÇED raporu için askı sürecini bekliyor. Üçüncüsü ise geriden geliyor

Ulusoy Un, üretim tesislerinin elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamak istiyor. Bu amacıyla Manisa ve İzmir’de Rüzgar Enerjisi Santrali kurulumuna dair çalışmaları bulunuyor. Şirket söz konusu bölgede başlangıçta 4 adet türbin için başvuru yapsa da ikisi için olumsuz görüş geldi. Sonuçta ikisi 4,2 MW ve biri 5,56 MW gücünde türbinle projeye devam edildi. Mevcut durumunda, 1 adet 4.2 MW’lık türbinin yasal izin sürecinin henüz sonuçlanmadığı, diğer iki türbin için ÇED aşamasına geçildiği belirtildi. 1 adet 4.2 MW ve 1 adet 5.56 MW gücündeki türbinler için hazırlanan ÇED raporuyla ilgili nihai karar verilirken askı sürecinin başlatıldığı bildirildi.

PANELSAN

Kazakistan’daki iştiraki YDA-Panelsan şirketinin %49 hissesini devraldı. Yurt dışı geliri artmalı

Panelsan, daha önce yaptığı açıklamalarda, Kazakistan’da %100 bağlı iştiraki Panelsan KZ’nin bulunduğunu belirtti. Söz konusu iştirak, Kazakistan’daki YDAPanelsan LLP şirketinin %49 payını satın almaya dair anlaşmaya vardı. Anlaşma ile YDA İnşaat şirketin sermayenin %51’ine ve Panelsan KZ de %49 paya sahip oldu. Ortaklığın son halinin tescil işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Geçtiğimiz yıl hem gelirini hem de kârını artıran Panelsan, son açıkladığı 2024 üç aylık mali tablolarında satışlarını %33 düşürdü. Dönem sonu kârı ise %71 gerileyerek 20,7 milyon TL’ye indi. Yurt dışı gelirleri zayıf olan şirketin kârını artırabilmesi için satışlarını artırabilmesi önemli.

TURK İLAÇ

DMO’nun açtığı ihaleyi kazandı. Yılın ilk çeyreğinde geliri azaldı. Dönem sonu zarar açıkladı

Turk İlaç, DMO tarafından açılan Tıbbi Beşeri Ürün Alımı ihalesinde başarılı oldu ve ihaleyi kazandığını duyurdu. İhalenin toplam bedeli 125.361.238 TL + KDV olarak açıklandı. Şirket zaman zaman girdiği ihaleleri yatırımcısı ile paylaşıyor. Yıl başından bu güne kadar açıkladığı yeni işlerin toplam tutarı 695 milyon TL’yi buldu.

Şirket geçen yıl 1,9 milyar TL gelir elde etti. Açıklanan yeni işlerin toplam tutarı, geçen yılın gelirlerinin %36’sına denk geliyor. Turk İlaç’ın yatırımcısı ile paylaştığı son mali tabloları 2024 üç aylık döneme ait. Anılan faaliyet döneminde satışlarını %44 düşürürken dönem sonunda 27,5 milyon TL zara açıkladı. Kâra dönmesi önemli.

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI

Yurt dışında iş alıyor. Ukrayna’da rüzgar enerjisi projesi kapsamında ekipmanları taşıdı

Hareket Proje Taşımacılığı, Çinli Goldwind şirketi ile Aralık 2023’te imzaladığı sözleşme gereği Ukrayna’daki Ochakov projesine ait rüzgar türbin ekipmanlarının taşıma hizmetini sorunsuz tamamladı. Hizmet bedeli 4.300.000 euro olarak açıklandı. Hizmetin kapsamı çerçevesinde ekipmanlar limandan, Hareket Proje Taşımacılığı’nın depolama alanına taşındı. Şirketin sunduğu depolama hizmeti ise 2025 yılının mayıs ayına kadar devam edecek. Bu iş birliği, Hareket Proje Taşımacılığı’nın yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da iş alma kapasitesini genişletme çalışmasının bir parçası olarak değerlendirilmeli. Şirket ilk çeyrekte gelirini düşürürken zarar açıkladı.

ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER

Maymun Çiçeği Virüsüne karşı çalışma başlatma kararı aldı. Virüs için hızlı test kiti geliştirecek

Oncosem Onkolojik Sistemler, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin acil durum ilanının ardından Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) de küresel acil durum ilanıı sonrasında harekete geçti. Şirket, DSÖ’nün küresel acil durum ilanını dikkate alarak, bu virüse karşı hızlı test kitleri ve diğer tıbbi çözümler geliştirme çalışmalarını başlatma kararı aldığını duyurdu. Şirket açıklamasında Covid-19 pandemi döneminde ürettiği yerli antikor ve antijen hızlı test kitleri ile hem Türkiye›nin ihtiyaçlarını karşıladığını hem de 22 ülkeye test kiti ihraç ettiğini belirtti. Oncosem, söz konusu tecrübesini bu defa da “Maymun Çiçeği Virüsü” ile mücadelede kullanmayı planlıyor.