Borsa Endeksi 10.000 puanı aşmada zorlanmasına rağmen yılbaşından bu yana yüzde 32,99 yükseldi. Endekste ağırlığı yüksek 6 hisse yüzde 53 getiri sağladı.

Borsada uzun vadeli yatırım kazandırıyor. Sabırlı olan yatırımcılar dalgalanmalardan korunuyor. BIST 100 Endeksi yılbaşından bu yana ortalama yüzde 32,99 yükseldi. Endeksin 10 bin puanı aşmakta zorlandığı bu dönemde, BIST 30 Endeksi’nde ağırlığı yüksek hisseler yılbaşından bu yana ortalama yüzde 53 getiri sağladı. Bu durum, uzun vadeli yatırımların hala güçlü bir potansiyel taşıdığını gösteriyor.

BİM Mağazalar’ın endekste ağırlığı yüksek

BİM Mağazalar, BIST 30 Endeksi’nde ağırlığı en yüksek hisse olarak dikkat çekiyor. 570,50 TL fiyatıyla hisse, yılbaşından bu yana yüzde 90,34 ve son bir yılda yüzde 112,00 getiri sağladı. Gerçekleşen performansla endeksteki ağırlığı yüzde 10,62 olarak öne çıktı. Türk Hava Yolları, düşük fiyat/ kazanç oranıyla dikkat çekiyor.

Hisse, yılbaşından bu yana yüzde 30,25 getiri sağlarken, son bir yılda yüzde 12,06 performans gerçekleştirdi. Endeksteki ağırlığı yüzde 10,50.

Tüpraş ve Akbank’tan istikrarlı getiriler

Tüpraş ve Akbank hisseleri, yılbaşından bu yana sırasıyla yüzde 20,54 ve yüzde 59,30 oranında getiri sağlayarak yatırımcılarını memnun etti. Tüpraş, son bir yılda yüzde 62,76; Akbank ise yüzde 88,39 getiri sağladı.

Turkcell ve Koç Holding güvenli limanlar

Turkcell, yüzde 84,14 yılbaşından bu yana getirisiyle ve yüzde 97,35 son bir yıl performansıyla dikkat çekerken, Koç Holding yüzde 36,44 yılbaşından bu yana ve yüzde 38,49 son bir yıl getirisi ile yatırımcısına kazandırdı. Söz konusu hisseler, BIST 30 Endeksi’nin genel performansını yükselten ve uzun vadede güçlü kazançlar sunan seçenekler olarak öne çıkıyor.

PİYASALARIN NABZI

BORSADA YATIRIMCILARIN RADARINDA HANGİ HİSSELER VAR?

YÜKSELİŞTEKİLER

Gersan Elektrik (#GEREL): 7 gündür yükseliyor. Bir yılda yüzde 39 yükseldi.

İzmir Fırça (#IZFAS): 5 gündür yükseliyor. Bir ayda %32,96 ve Bir yılda yüzde 438 yükseldi.

Batı Çimento (#BTCIM): 5 gündür yükseliyor. Bir ayda %22,01 ve Bir yılda yüzde 283 yükseldi.

Logo Yazılım (#LOGO ): 3 gündür yükseliyor. Bir ayda %7,44 ve Bir yılda yüzde 68 yükseldi.

Dyo Boya (#DYOBY): 3 gündür yükseliyor. Bir ayda %10 ve Bir yılda yüzde 126 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

Anadolu Hayat Emek. (#ANHYT): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %27,94 geriledi.

Anadolu Sigorta (#ANSGR): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %28,06 geriledi.

Borusan Boru Sanayi (#BRSAN): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %17,46 geriledi.

Borusan Yat. Paz. (#BRYAT): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %17,70 geriledi.

Osmanlı Menkul (#OSMEN): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %18,45 geriledi.

NE OLDU?

Gündoğdu Gıda'nın halka arz edilecek payları 15 - 16 Ağustos’ta satışa sunulacak.

TÜSMOD Üretim ve Hizmet Satın alma Enflasyonu Temmuz'da aylık %1.58 arttı.

Euro Bölgesi ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü.

Türkiye'nin Çin'e ihracatı yüzde 51 arttı.

İstanbul'dan geçen yıl 581 bin kişi göç etti.

NE OLACAK?

Temmuz ayı tarım ÜFE verisi sabah açıklanacak, tarım sektörü takip edilecek.

Temmuz ayı merkezi yönetim bütçe dengesi açıklanacak, mali durumu gösterecek.

Türkiye'nin haftalık rezerv, DTH ve yabancı işlemleri saat 14:30'da açıklanacak.

ABD'nin temmuz ayı perakende satışları öğleden sonra açıklanacak.

ABD'nin haftalık işsizlik maaşı başvuruları öğleden sonra duyurulacak.

ZEYNEP’E SOR

SABİT İŞLEM Mİ, DEĞİŞKEN İŞLEM Mİ?

Sabit işlem; planlı yatırım, riski azaltma, piyasa takibinin azaltılması, maliyet yönetimi. Fırsat kaçırma, düşük esneklik, ortalama getiri, maliyet.

Değişken işlem; esneklik, fırsat yakalama, aktif yönetim, yüksek getiri potansiyeli, duygu kontrolü. Yüksek risk, işlem maliyetleri, zaman ve çaba, stres.

Halka arzlara olan taleple yükseldi. Bundan sonra mali performansını güçlendirmesi önemli

Yayla Gıda çıktığı gibi iniyor. Hisseyle ilgili öngörünüz nedir? / Mesut Uygun

Mesut, şimdilerde gerçekleşen halka arzlara baktığımda 300-400 binlere kadar indiğini görüyorum. Oysaki bu sayı geçtiğimiz yıl bir ara 5 milyon kişi sınırına kadar çıkmıştı. Halka arzlara olan yoğun ilgi, hisselerin borsada işlem görmesinden sonra da devam ederken fiyatı da destekleyen bir realite oldu. Bu da çıkışı destekledi. Yayla Gıda da bu yoğun ilgi sürecinde borsaya geldi. İlk işlemine başladığı Mayıs 2022’de düzeltilmiş verilerle en düşük 5,35 TL’ye kadar indi. Sonrasında ise yönünü yukarı çevirdi. Arada düşüşler olsa da geçtiğimiz ağustos ayına kadar çıkışını sürdürdü.

Hisse, Ağustos 2023’te zirvesi 25,20 TL’yi test ettikten sonra satıcılı bir piyasa döndü. Arada tepki alımları olsa da günümüze kadar düşüş sürdü. Bunda mali performansın etkisini göz ardı etmemeli. Geçtiğimiz yıl gelirini ve kârını düşüren Yayla Gıda, 2024 ilk çeyrek de gelirdeki düşüşünü sürdürdü. Satışlarını %53 azalttı. Esas faaliyet kârı da buna bağlı olarak azaldı. Bununla birlikte dönem sonunda kârını artırmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirmek mümkün. Ancak kârın kaynağının portföyündeki menkul kıymetler olduğunu not etmek gerekiyor. Şirketin gelirlerini artırması önemli.

Geçen yılın heyecanı yok. Açıkladığı yeni işler azaldı İlk çeyrekte geliri düşerken zarar yazdı

Alfa Enerji için beklentinizi öğrenebilir miyim? Sizce düşüş devam eder mi / Bahar Korkmaz

Bahar, bir hisseyi uzun vadede yükseltecek ana dayanak firmanın gelir ve kâr büyümesidir. Eğer şirket bu iki kalemde büyüme sergiliyorsa hissenin fiyatında da çıkış potansiyeli güçlü olacaktır. Kimi zaman hissenin fiyatı, firmanın performansının önüne geçebilmekte. Böylesi durumlarda kâr satışları yoğunlaşır ve mali büyümenin fiyata yetişmesi beklenir. Kimi zamanda fiyat şirketin performansının gerisinde kalır. Böyle durumlarda bir süre sonra fiyat şirketin mali performansına yaklaşır. Sonuç olarak fiyat ile şirketin mali başarısı arasında zaman zaman açılmalar olsa da sonrasında kapanır.

Yaşanan bu dalgalanmalar ise bitmez. Asıl olan fiyatın istikametidir. Yönelimi belirleyen şirketin mali başarısıdır. Alfa Enerji geçtiğimiz yıl oldukça güçlü bir gelir ve kâr büyümesi sergilerken son paylaştığı 2024 üç aylık mali tablolarında gelirini %32 düşürdü. Dönem sonunda da zarar yazdı. Açıkladığı yeni işler geçen yılın gelirinin %15’i seviyesinde duruyor. Aynı ivmeyle devam etmesi halinde yıl sonunda da gelirdeki düşüşün devam etmesi gündeme gelecektir. Performansındaki zayıf seyir hisse üzerinde ister istemez baskıya yol açarken fiyatı da aşağı çekmekte.

YATIRIM FONLARI

Son bir ayda en yüksek getiriyi sağlayan 10 teknoloji temalı yatırım fonu ortalama yüzde 35,20 kazandırdı. Yıllık ortalama getiri ise %70,88 seviyesinde gerçekleşti. Fonların genel olarak yıllık getirileri %45,82 ile %91,11 arasında değişiyor. Bu fonlar arasında en yüksek yılbaşından bu yana getiriyi %91 ile Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu elde etti. En yüksek portföy değeri ise 2.830 milyon TL ile İş Portföy Teknoloji Fonu’na ait. Yatırımcı sayısı en yüksek fon ise 82.785 ile aynı fon oldu.

EMEKLİLİK FONLARI

Yılbaşından bu yana en yüksek getiriyi sağlayan 10 değişken emeklilik fonu, ortalama %56,07 kazandırdı. Fonların genel olarak yıllık getirileri %54,96 ile %94,57 arasında değişiyor.

Değişken emeklilik fonları içerisinde yılbaşından bu yana en yüksek getiriyi Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ. Gr.EYF %68,56 ile elde etti. Son bir yıl getirisi %84,84 olan bu fonun portföy değeri 139 milyon TL, yatırımcı sayısı ise 2.015 olarak kaydedildi. QNB Sağlık Hay. Sigorta ve Em. Den. Değ. Grup EYF, %64,70 yılbaşından bu yana getiri oranı ve %69,97 son bir yıl getirisiyle öne çıkıyor. Bu fonun portföy değeri 40 milyon TL, yatırımcı sayısı ise 2.039.

Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF %61,61 yılbaşından bu yana getiri oranı ve %79,58 son bir yıl getirisiyle dikkat çekiyor. Bu fonun portföy değeri 4.549 milyon TL ve yatırımcı sayısı 84.642 oldu.

Diğer dikkat çeken fonlar arasında Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF %56,83 yılbaşından bu yana getiri oranı, %77,56 son bir yıl getirisi, 7.169 milyon TL portföy değeri ve 163.657 yatırımcı sayısıyla önemli bir yer tutuyor.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar/TL ve TLREF’in Seyri

Dolar Kuru 33,54 seviyesinde bulunuyor. TLREF ise yüzde 49,25. TLREF’de kademeli olarak düşüş gözleniyor. TLREF’in aşağı yönlü seyrini devam ettirmesi dolar kurunun da kademeli artışını getirecektir. Ancak bu artışın ivmesi zayıf.

TAHVİL

Turkcell, %58,82 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Turkcell, 12.08.2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 160.300.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %49 olurken, bileşik faizi de %58,82’ye denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 90 gün vadeli olup ödeme tarihi 11.11.2024 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %12,08 olacak.

%49 YILLIK FAİZ

Diğer taraftan 12 Ağustos tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 51,23 seviyesinde bulunuyor. Turkcell’in çıkardığı bononun yıllık %49 basit faiz oranı, TLREF’in 2,23 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında şirketin için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFTCEFK2415 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU/ŞİRKET HABERLERİNDE BUGÜN ÖNEMLİ NE VAR?

TRABZONSPOR SPORTİF

İstanbul Kartal’daki Kulübe ait taşınmazı satın almaya karar verdi. Futbol dışı gelir elde edecek

Trabzonspor Sportif, Trabzonspor Kulübü’ne ait olan İstanbul Kartal’daki iki taşınmazı satın almaya karar verdi. Üzerinde "Daimi ve Müstakil Üst Hakkı" bulunan taşınmazlardan biri 12.452 m² diğeri de 707 m² olduğu belirtildi. Açıklamada devir bedelinin 3.993.259.000 TL olacağı ifade edildi.

Gerçekleştirilecek alım ile kulübe nakit girişi sağlanacak. Ödeme ise 30 gün içinde yerine getirilecek. Şirket, alımın gerekçesini futbol dışı gelir elde etmek olarak açıkladı. Farklı bilanço dönemine sahip olması nedeniyle son olarak 2023 faaliyet dönemine ait mali tablolarını paylaşan Trabzonspor Sportif, zararını artırdığı gözleniyor. Şirketin biriken geçmiş yıl zarar toplamı 4,8 milyar TL’ye ulaştı.

REYSAŞ GYO

Manisa'da arsa satın aldı. Üzerine inşa edeceği depoyu kiraya vererek gelir elde etmek istiyor

Reysaş GYO, Manisa Turgutlu’da bulunan 71.565 m² büyüklüğündeki arsaları KDV hariç 395.000.000 TL’ye satın aldığını bildirdi. Alım, şirketin özkaynakları ile finanse edildi. Satın alınan arsaların üzerine yaklaşık 40.000 m² kapalı alana sahip bir depo inşa edilecek. Depo mevcut veya yeni müşterilere kiraya verilecek. Yapılacak inşaatının Mart 2025’te tamamlanması planlanıyor.

Depo faaliyete geçtiğinde şirketin yıllık 130.000.000 TL + KDV kira geliri elde etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl hem gelini hem de kârını artıran firma, bu yılın ilk çeyreğinde de büyümesini sürdürdü. Gelir artışı %36 seviyesinde gerçekleşirken dönem sonu kâr artışı da %411 oranında büyüdü.

SANİFOAM ENDÜSTRİ

Parselasyon önemli ölçüde gerçekleşti. Fabrikanın maliyeti ve finansmanı sonra açıklanacak

Sanifoam Endüstri, kapasite artışına yönelik hedefi çerçevesinde yeni bir fabrika yatırımı için sürecin devam ettiğini bildirdi. Bu kapsamda, Sakarya Hendek Organize Sanayi Bölgesi'nde tahsisi yapılan arsanın 23.700 m² olduğunu belirtti. Tahsis edilen 18.149 m² alanın parselasyonunu yapıldı.

İnşa edileceği belirtilen fabrikanın toplamda 16.686 m² kapalı alan içereceği ve fabrikanın inşaatı için yüklenici firma ile sözleşmenin imzalandığı belirtildi. Proje onayı sonrası inşaat maliyeti, süresi ve finansmanına ilişkin detaylı bilgilendirme yapılacak. Gerçekleştirilecek yatırım, şirketin orta ve uzun vadeli hedefi doğrultusunda müşterilerinin artan taleplerini karşılamayı hedefliyor.

VESTEL

Ev tipi batarya ürünlerinin üretimini gerçekleştirmek istiyor. Çinli firma ile iş birliği arayışı var

Vestel Elektronik’in %100 bağlı ortaklığı Vestel Mobilite, Çinli Midea Grubu'na bağlı Hiconics firması ile bağlayıcı olmayan bir Mutabakat Zaptı imzaladı. Taraflar, Türkiye ve Avrupa pazarları için ev tipi batarya ürünlerinin tasarımı, üretimi, pazarlaması, satışı ve pazar ihtiyaçları doğrultusunda ortak ürün geliştirilmeyi amaçlıyor.

İş birliği ile her iki şirketin güçlü yanlarını birleştirerek, yenilikçi ve pazar odaklı çözümler geliştirilmesi hedefleniyor. Vestel, bu stratejik adım ile enerji depolama çözümlerinde pazar payını artırmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz yıl 1,45 milyar TL kâr açıklayan şirket, bu yılın ilk çeyreğinde ise gelirlerini %7 düşürdü. Dönem sonunda ise zarar yazdı.

AKFEN GMYO

Söğütlüçeşme Tren Garı’nın işletme alanlarını kiraya verdi. Bedelin %50’sini seneye alacak

Akfen GMYO’nun %100 bağlı ortaklığı Fıratcan İnşaat, bünyesinde yer alan Kadıköy'deki Söğütlüçeşme Tren İstasyonu Yüksek Hızlı Tren Garı projesindeki alanları kiraya verdi. İki ayrı sözleşme ile, projede yer alan yeme, içme, kültürel tesis ve hizmet alanları Akfen Turizm tarafından işletilecek.

Kiralanan alanların yıllık kira bedelinin toplamda kdv hariç 8 milyon euro olduğu belirtildi. Akfen Turizm, ödeyeceği kira bedelinin yanı sıra, Fıratcan tarafından shell&core teslim edilecek alanları işletmeye hazır hale getirmek için gerekli tüm yatırımları ve organizasyonları da gerçekleştirecek. Kiranın %50’si Temmuz 2025’te kalanı da Aralık 2025’te ödenecek.