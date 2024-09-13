Borsadaki dalgalanmaları fırsata çevirmek mümkün

Robotlar ve fonlar satış yapıyor. Borsa endeksi uzun vadeli ortalamasının çevresinde hareket ediyor. Bilinçli yatırımcılar borsadaki satış dalgasını fırsata çevirme peşinde.

Borsa Endeksi 11.252’den başladığı düşüşle 9.400’lere geriledi. Hisseler 200 günlük ortalamalarına geriledi. Bu dönemde Firma Değeri (FD)/FAVÖK oranı düşük şirketler yatırımcılar için fırsat oluşturuyor. FD/FAVÖK oranının düşük olması, firma değerine göre operasyonel kârlılığının güçlü olduğu anlamına geliyor.

Öne çıkan borsa şirketleri

Firma Değeri/FAVÖK oranında öne çıkan 10 şirket bulunuyor. Bunlar; Doğuş Otomotiv, Tüpraş, Odaş Elektrik, Koza Madencilik, Vestel Beyaz Eşya, Türk Hava Yolları, Turkcell ve Girişim Elektrik. Söz konusu hisseler, borsadaki olumlu hava ile birlikte hızlı tepki verme potansiyeline sahipler.

Borsadaki düşüşler alım fırsatı

Borsada gözlenen düşüşler, uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı oluşturuyor. Hisselerde kısa vadede dalgalanmalar olağandır. Bununla birlikte güçlü şirketlerde uzun vadede yön yukarı olacaktır. Bu nedenle alım fırsatları göz ardı edilmemeli.

Fonlar satıyor, borsa düşüyor

Yatırım fonlarındaki hisse senedi oranı geriliyor. Fonların hisse pozisyonlarında realizasyona gitmeleri hisse senetlerinin fiyatlarına da yansıyor. Fonlardaki hisse senedi oranı yüzde 11,71’e geriledi. Faizlerin yüksek seyri ve belirsizlikler satış ağırlıklı seyre neden oluyor.

Yabancı payı %38,71

28 Ağustos’ta yüzde 39,67’ye kadar yükselen yabancı payı, yüzde 38,71 seviyesinde bulunuyor. Yabancı payında çok düşük olmasına rağmen gözlenen azalma, fiyatlara olumsuz yansıyan bir diğer neden. Bununla birlikte yabancılar ana pozisyonlarını koruyor.

ZEYNEP’E SOR

FAALİYET GİDERİ Mİ, FAALİYET GELİRİ Mİ?

Faaliyet gideri; devamlılık, yatırım ve büyüme, verimlilik, pazarın korunması. Kârda azalma, bütçe kısıtlaması, yönetim zorluğu.

Faaliyet geliri; kârlılık, büyüme, nakit akışı, yatırım çekiciliği, piyasa gücü. Bağımlılık riski, dalgalanma, rekabet baskısı.

Borsada basit düşünerek hareket et. Takip ettiğin şirketin gelir ve kârının büyüdüğünü gözle

Elimda Limak Çimento hissesinden var. Hisse beklemeye değer mi? / Osman Konuk

Osman, bir hisseyi alma gerekçen, şirketin gelir ve kârını büyütmesi olsun. Detaylarda ve ayrıntılarda kaybolma. Bir iş yerini satın almak istediğinde ilk baktığın geliridir. İkincisi de kâr etme koşuludur. Borsaya bu sadelikle bak. Sıkı para politikası nedeniyle inşaat sektöründeki durgunluk çimento firmalarının gelirini baskıladı. Buna rağmen Limak Doğu Anadolu Çimento, 2024’ün ilk çeyreğinde gelir ve kârını büyüttü. Bunu önemsemek gerekiyor. Ancak ikinci çeyrekte basınç daha belirgin hissedilecek. Şirketin ikinci çeyrekte ivmesini düşürmesi olağan beklentidir. Büyümesini sürdürmesi olumlu performans olarak görülmeli.

Enflasyondaki artış makarna tüketimini artırdı. Büyüme ilk çeyrekte devam etti

Oba Makarnacılık hissesini aldığıma pişman oldum. Zarara razı olup satayım mı? / Metin Öztürk

Metin, borsadaki kayıpların önemli kısmı, dalgalardan yararlanmaya çalışmaktan kaynaklanır. Halka arzdan alıp kısa sürede yukarıdan satma beklentisi, zayıflasa da sürüyor. Halka arzdan alamayanlar ise borsada tavandan alarak kazanç elde etmek istiyor. Ancak bu yaklaşım oldukça riskli. Şubat 2024’te 39,34 TL’den halka arz olan Oba Makarnacılık, altı tavanla 56,80 TL’ye kadar çıktı. Sonrasında gelen satışlarla geriledi. Şimdilerde de arz fiyatının altında işlem görüyor. Şirket, 2024 ilk çeyrekte ise gelir ve kârını büyüttü. Enflasyondaki büyüme, mutfakta makarnayı teşvik etti. Firmanın gelirindeki artış bunu teyit eder nitelikte.

YATIRIM FONLARI

ATA Portföy’ün kurduğu AYA fonu yılbaşından bu yana %34 yükseldi

AYA (Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu), toplam portföy değerinin en az %80’ini son beş yılda yüksek temettü veren hisselerde değerlendiriyor. Yılbaşından bu yana fiyatı %34,46 arttı. Son 1 ayda ise %-2,49 geriledi. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak Migros, Tav, Turkcell, Türk Telekom ve Pegasus hisseleri yer alıyor. Yakın zamanda Aselsan, Türkiye Sigorta, Tofaş, Koza Altın ve Alarko Holding hisselerinden alım yaptı. Ülker, Astor Enerji, Ford Otosan, Torunlar GYO ve Akçansa hisselerinden ise satışta bulundu.

ATA Portföy’ün kurduğu fonun, risk düzeyi 6 seviyesinde. Yıllık yönetim ücreti %2,50 olurken 14.869 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1 ve satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 375.638.458 TL. Dolaşımdaki pay adedi 26.703.654 olurken yüzde 5,68 doluluk oranına sahip. Fonun, %0,22 pazar payı bulunuyor.

TAHVİL

Lider Faktoring, TLREF+%4,5 faizden bono ihraç etti

Lider Faktoring, nitelikli yatırımcılara 11.09.2024 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 60.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4,5 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 10.09.2025 olacak.

TLREF+%4,5 YILLIK FAİZ

11 Eylül tarihli TLREF %52,21 seviyesinde bulunuyor. Lider Faktoring’in çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %4,5 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFLDFK92515 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

BAREM AMBALAJ

İngiltere'de bağlı iştirak kuracak. Hedef yurt dışı gelirini güçlendirebilmek

Barem Ambalaj, Avrupa’da varlığını güçlendirme ve ihracat faaliyetlerini artırma gayesiyle İngiltere’de şirket kuracak. Yeni şirketin kurulması, şirketin Avrupa’daki ihracat ağını genişletmek ve büyüme hedeflerine ulaşmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Firma, yeni şirketin kurulmasıyla birlikte Avrupa’daki faaliyetlerini daha verimli bir şekilde yürütmeyi ve ihracat kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

Barem Ambalaj, 2024 ilk çeyrek mali tablolarında yurt dışı gelirlerini %54 artırarak 150,9 milyon TL’ye çıkardı. İhracatın büyümesi, firmanın cirosunun %15 artarak 597 milyon TL’ye yükselmesine olanak tanıdı. Bu itibarla yurt dışında kurulacak firma, şirketin gelirini desteklemesini sağlayacak. Barem Ambalaj, yılın ilk çeyreğinde 34,9 milyon TL net kâr elde etti.

DCT DIŞ TİCARET

Asya ülkelerine pamuk ihracatı yapacak. Yunanistan’dan ise pamuk alacak

DCT Dış Ticaret, Pakistan, Hindistan ve Endonezya’ya yönelik toplam 152.405.068 TL tutarında pamuk ihracatı için anlaşmaya vardı. Sözleşme, şirketin yurt dışı gelirini artırmasına katkı sağlayacak. Öte yandan firma, yeni sezon pamuk alımlarına devam ediyor. Yunanistan›dan 79.050.000 TL değerinde ithal pamuk alımı konusunda anlaşmaya vardığını belirtti.

Şirketin faaliyetleri ağırlıklı olarak yurt dışı kaynaklı. Son paylaştığı 2024 üç aylık verilerinde 812,6 milyon TL brüt gelir elde etti. Bunun 511 milyon TL’si yurt dışı kaynaklı. Gelişmeler şirketin ihracatını güçlendirme yönlü çalıştığını gösteriyor. Geçtiğimiz temmuz ayında 14 TL’den halka arz olan DCT Dış Ticaret, iki haftada 27,38 TL’ye kadar yükseldi. Zirveden gelen satışların ardından şimdilerde 23 TL’nin üzerinde tutunuyor.

TÜRK İLAÇ

Ozon terapisi için anlaşmaya vardı. Ürünü yurt dışı ağırlıklı satmayı hedefliyor

Türk İlaç, Ozon Sağlık firmasıyla ozon terapisinde kullanılan 250 ml mikro gözenekli vakumlu sitratlı şişe ürününün üretimi için anlaşmaya vardı. Sözleşme kapsamında, ürün Türk İlaç’ın tesislerinde üretilecek. Üretim için gereken tüm yatırım ve sertifikasyon süreçlerinin tamamlandığı belirtildi. Açıklamada şirketin üretim, satış ve pazarlama konusunda tam yetkili olduğu ifade edildi.

Türk İlaç, bu ürün için yıllık 12 milyon adet üretim kapasitesine sahip olduğunu belirtti. Uluslararası pazarda ise yaklaşık 4 eurodan satıldığını ifade etti. Şirket, bu ürünün üretimi ve satışını gerçekleştirecek olmakla birlikte yurt dışında daha fazla bilinirliğe ulaşmayı amaçlıyor. Şirket, yılın ilk çeyreğinde satışlarını %3 artırarak 1,1 milyar TL’ye çıkardı. Dönem sonu kârı 62,1 milyon TL oldu.